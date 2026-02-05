Садика или школы не будет: почему землю под образовательное учреждение в Ярославле пустят с молотка

Землю под образовательную организацию в Ярославле хотят отдать частнику Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля выставила на торги участок для строительства частного детского учреждения. Площадка находится в Красноперекопском районе между улицами Наумова, Фабричной и Большой Павловской. В Правилах землепользования и застройки Ярославля указано, что этот участок расположен в зоне образовательных организаций для детей. А конкретный вид его использования — «дошкольное, начальное и среднее общее образование».

Мы поинтересовались у мэрии, почему город сам не строит в этом месте садик или школу, а собирается передать право частнику.

Участок под застройку выделен фиолетовым цветом Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

В городской администрации пояснили, что участок был включен в зону образовательных организаций для детей еще в 2009 году, но в список адресов для планируемых к строительству муниципальных детских учреждений он в итоге так и не попал.

«Площадь, конфигурация и особенности местоположения участка не позволяют разместить на нем муниципальную детскую образовательную организацию в соответствии с действующими нормами проектирования и техническими регламентами», — пояснили в мэрии города порталу 76.RU.

При этом участок можно использовать под строительство учреждения дополнительного образования или образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно для этих целей власти и собираются отдать землю в аренду.

Второй вопрос — не получится ли так, что частник, получив право строить на этой территории, вместо обещанного детского учреждения возведет высотку или торговый центр.

В мэрии заверяют, что это невозможно. Власти сослались на Земельный кодекс РФ — в нем прописано, что при заключении договора аренды на муниципальный или государственный участок по результатам аукциона вид использования земли изменить нельзя.

Напомним, аукцион за право аренды участка назначен на 11 февраля. Начальная цена за право аренды этой земли – 899,3 тысячи рублей (размер ежегодной арендной платы).

К слову, недавно в этом районе построили новую школу. Учреждение возвели на месте бывшей школы № 53. Мы публиковали обзор в специальном фоторепортаже.