С пунктом проката коньков: в Ярославской области откроют огромный ледовый комплекс за 52,3 млн

В Ярославской области установят каток Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Угличе Ярославской области установят каток площадью 1828 квадратных метров. Ледовый комплекс планируют разместить на Успенской площади. Заплатить за его установку и дальнейшее функционирование власти готовы 52,3 млн рублей.

По данным документов, размещенных на сайте «Госзакупок», каток будет работать с 15 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года.

«Исполнитель обязуется организовать на территории Успенской площади ледовый комплекс, включающий в себя ледовый каток и функционально связанные с ним павильоны, а также обеспечить его функционирование. При этом плата с посетителей, взимаемая за услуги ледового комплекса, устанавливается заказчиком и является доходом заказчика», — говорится в документации.

Указано, что ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры +10 °С. По расчетам на каток должны пускать максимум 250 человек на сеанс. Ледовый комплекс должен работать с 10:00 до 22:00. Предусмотрен технический перерыв по 60 минут каждые полтора часа.

На территории должны оборудовать пункт проката коньков, где люди смогут отдохнуть и погреться. Также на катке хотят организовать фотозону с инсталляцией «Я КАТОК».

Опубликована схема обустройства катка Источник: сайт «Госзакупки»

Желающие участвовать в торгах могут подать заявки до 1 ноября. Победитель, с которым заключат контракт, будет определен 5 ноября.

Ранее стало известно, что в Переславле-Залесском хотят установить ледовый комплекс за 65,3 млн рублей. На его территории организуют ярмарку.