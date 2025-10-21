С ярмаркой и пунктом проката: в Ярославской области установят ледовый комплекс за 65,3 млн рублей

В Ярославской области установят каток за 65,3 млн рублей Источник: «Госзакупки»

В Ярославской области установят ледовый комплекс, за который готовы заплатить 65,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Такие деньги власти готовы отдать за организацию и функционирование комплекса.

Объект будет располагаться на Народной площади в Переславле-Залесском. Судя по документам, он будет функционировать до 15 марта 2026 года.

«Заказчик обеспечивает подготовку ровного песчаного основания под ледовое поле, точку доступа к воде и электричеству на расстоянии не более 40 метров, оплату расходов на водоснабжение и электроснабжение на весь срок действия контракта, вывоз снега», — говорится в документах.

Сам каток должен иметь форму четырех округлых лепестков, длина двух больших из которых не меньше 47 метров каждый. Два других — малые, не менее 34 метров каждый. Планируемые размеры катка по сторонам — 45 на 60 метров. Внутри должен быть установлен «остров» из декоративного борта, который будет повторять форму незаконченного круга, и формировать форму ледовых дорожек с внутренней шириной не меньше четырех метров.

«Расстояние от центра катка до центра дуги „островка“ не менее 15 метров. В зоне „острова“ должны быть расположены декоративные светящиеся фигуры в морской корабельной тематике, не менее 30 штук. Форма и внешний вид согласуется с заказчиком», — говорится в описании объекта закупки.

В центре катка хотят разместить куб с тематическими фотозонами, на котором установят четыре LED-экрана для трансляции. От них вверх будут направлены лучи красного и зеленого света, соединяющиеся на самой макушке и образующие конус с фонарями, светящимися в четыре стороны, имитируя маяк.

Также планируется разместить ярмарочные домики, к которым можно будет подъехать прямо на коньках. На территории комплекса будет работать пункт проката.

«Требуется организовать зону, где будут находиться зрители, оградить эту зону стойками с канатом и оформить светящимися элементами: штурвал, якорь и спасательный круг. В центре катка должен быть расположен светящийся шатер, который формирует окружность и покрывает центральную часть катка», — говорится в документах.

По периметру хотят развесить светящиеся гирлянды в два яруса, ледовые дорожки будут подсвечены. Также на катке хотят обустроить светящиеся арки.

Перед входом на каток установят искусственную ель, а также установят светящиеся арки и украшения.

Указано, что в период функционирования каток будет работать ежедневно, с понедельника по четверг и в воскресенье не меньше 13 часов, а в пятницу и субботу не меньше 16 часов.

«Технические перерывы на поддержание ледового покрытия в работоспособном состоянии должны составлять не более 30% от времени работы катка», — сказано в документации.

Заявки от желающих выполнить работы будут принимать до 6 ноября 2025 года. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 11 ноября. В документах указано, что каток должен начать работать 20 декабря.