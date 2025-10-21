НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 755мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,36
EUR 94,38
Запустят новый автобус
Сколько хотят зарабатывать студенты
Задержали зарплаты
«Умные решения» в недвижимости
Квартал под застройку
Где подготовить авто к холодам
Задерживается открытие ТЮЗа
Бизнес по-женски
Объединение больниц
Город С ярмаркой и пунктом проката: в Ярославской области установят ледовый комплекс за 65,3 млн рублей

С ярмаркой и пунктом проката: в Ярославской области установят ледовый комплекс за 65,3 млн рублей

Где он будет располагаться

244
В Ярославской области установят каток за 65,3&nbsp;млн рублей | Источник: «Госзакупки»В Ярославской области установят каток за 65,3&nbsp;млн рублей | Источник: «Госзакупки»

В Ярославской области установят каток за 65,3 млн рублей

Источник:

«Госзакупки»

В Ярославской области установят ледовый комплекс, за который готовы заплатить 65,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Такие деньги власти готовы отдать за организацию и функционирование комплекса.

Объект будет располагаться на Народной площади в Переславле-Залесском. Судя по документам, он будет функционировать до 15 марта 2026 года.

«Заказчик обеспечивает подготовку ровного песчаного основания под ледовое поле, точку доступа к воде и электричеству на расстоянии не более 40 метров, оплату расходов на водоснабжение и электроснабжение на весь срок действия контракта, вывоз снега», — говорится в документах.

Сам каток должен иметь форму четырех округлых лепестков, длина двух больших из которых не меньше 47 метров каждый. Два других — малые, не менее 34 метров каждый. Планируемые размеры катка по сторонам — 45 на 60 метров. Внутри должен быть установлен «остров» из декоративного борта, который будет повторять форму незаконченного круга, и формировать форму ледовых дорожек с внутренней шириной не меньше четырех метров.

«Расстояние от центра катка до центра дуги „островка“ не менее 15 метров. В зоне „острова“ должны быть расположены декоративные светящиеся фигуры в морской корабельной тематике, не менее 30 штук. Форма и внешний вид согласуется с заказчиком», — говорится в описании объекта закупки.

В центре катка хотят разместить куб с тематическими фотозонами, на котором установят четыре LED-экрана для трансляции. От них вверх будут направлены лучи красного и зеленого света, соединяющиеся на самой макушке и образующие конус с фонарями, светящимися в четыре стороны, имитируя маяк.

Также планируется разместить ярмарочные домики, к которым можно будет подъехать прямо на коньках. На территории комплекса будет работать пункт проката.

«Требуется организовать зону, где будут находиться зрители, оградить эту зону стойками с канатом и оформить светящимися элементами: штурвал, якорь и спасательный круг. В центре катка должен быть расположен светящийся шатер, который формирует окружность и покрывает центральную часть катка», — говорится в документах.

По периметру хотят развесить светящиеся гирлянды в два яруса, ледовые дорожки будут подсвечены. Также на катке хотят обустроить светящиеся арки.

Перед входом на каток установят искусственную ель, а также установят светящиеся арки и украшения.

Указано, что в период функционирования каток будет работать ежедневно, с понедельника по четверг и в воскресенье не меньше 13 часов, а в пятницу и субботу не меньше 16 часов.

«Технические перерывы на поддержание ледового покрытия в работоспособном состоянии должны составлять не более 30% от времени работы катка», — сказано в документации.

Заявки от желающих выполнить работы будут принимать до 6 ноября 2025 года. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 11 ноября. В документах указано, что каток должен начать работать 20 декабря.

Ранее стало известно, что в Ярославской области оборудуют огромный каток на берегу озера. Также власти уже рассказали, что откроется на Советской площади в Ярославле в Новый год.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Каток Переславль-Залесский Госзакупки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
23 минуты
А крытый стадион ангарного типа со всесезонным вариантом использования сколько будет стоить?
Гость
9 минут
Лучше бы не дурью маялись а трубы поменяли в ЖКХ.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление