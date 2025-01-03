Третий мост, пешеходный Центр, ремонт аэропорта: вспоминаем, что обещали ярославские власти в 2024 году

Объекты, которые начнут реализовывать в Ярославской области в 2025 году Источник: Правительство Ярославской области, мэрия Ярославля, Михаил Евраев / Telegram











Ежегодно власти рассказывают о масштабных проектах, которые должны появиться в Ярославле и области. Какие-то объекты успешно отстраивают, какие-то только планируют доделать.

В этом материале предлагаем вспомнить, что обещали построить в Ярославле и области в 2024 году.

Третий мост через Волгу

Примерно так будет выглядеть третий мост через Волгу в Ярославле Источник: Правительство Ярославской области











Пожалуй, главным обещанием года можно считать строительство третьего моста через Волгу. Его возведение должно стать первым этапом реализации Карабулинской развязки, которую собираются построить уже больше 50 лет.

Десятилетиями в Ярославле то и дело обсуждали необходимость новой транспортной развязки. При этом с третьим мостом работа активизировалась в 2023 году. Согласно плану, к июню 2024-го должен был быть готов проект. Пока он находится на Госэкспертизе.

Проект моста в 2024 году разработала московская организация «Институт Гипростроймост». По контракту, за работу ей должны заплатить 360 миллионов рублей.

Пока проект проходит экспертизу, власти анонсировали конкурс по выбору названия для третьего моста — каждый сможет предложить свой вариант.

Создание пешеходного Центра в Ярославле

Эскизы на благоустройство Центра были опубликованы весной 2024 года Источник: мэрия Ярославля











Еще один проект, который несколько лет обсуждается в городе, — пешеходный Центр Ярославля. Впервые эту идею озвучил губернатор Михаил Евраев в 2022 году. Тогда были упомянуты только три улицы: Депутатская, Нахимсона и Андропова. Через год после этого власти представили новую задумку по масштабному благоустройству Центра.

В марте 2024 года были опубликованы эскизы реконструкции центральных улиц и объявлены поиски компании-проектировщика. За работу власти готовы были заплатить 38 миллионов рублей. В итоге в аукционе победила московская компания ООО «Проектный офис». Она должна будет подготовить проект благоустройства Центра.

ООО «Проектный офис» было образовано в октябре 2009 года в Уфе. Директором является Рафис Шагаев. Основная сфера деятельности компании — работа в области архитектуры. На конец 2023 года «Проектный офис» заработал 41,1 миллиона рублей, выйдя в плюс на 3 миллиона рублей.

Судя по эскизу, в Центре хотят высадить деревья и больше растений. Также планируют поставить напольные фонтаны и качели.

Как вам идея по переделке Центра Ярославля? Мне нравится Не очень понимаю, зачем делать Центр пешеходным, и так всё хорошо Не знаю Свое мнение напишу в комментариях

Международные рейсы из Туношны и новый аэропорт

Аэропорт в Туношне планируют расширить Источник: Михаил Евраев / Telegram











С 2011 года идут обсуждения о введении международных рейсов из Туношны. Изначально анонсировали прямое авиасообщение между Ярославлем, Турцией и Египтом. В 2023 году повторно поднималась эта тема.

Через год после этого, весной 2024-го, власти анонсировали авиасообщение с Ереваном. Даже начали продавать билеты на это направление. Самолеты должны были летать раз в неделю — по понедельникам, перевозчик — «Ширак Авиа». Цены на билеты в одну сторону начинались от 9104 рублей. Через несколько месяцев после этого, в апреле 2024 года, власти сообщили, что придется отложить начало международного сообщения из-за документальных вопросов.

В 2024 году также вновь заговорили о планах реконструкции аэропорта в Туношне. Там хотят открыть два новых терминала: пассажирский и грузовой. Строительство должны начать весной 2025 года. Все работы будут проводиться в рамках соглашения с компанией «Аэрофьюэлз».

— К 2027 году планируются открытие двух новых терминалов и проведение благоустройства прилегающей к ним территории. Пассажирский терминал ежегодно сможет обслуживать 800 тысяч человек, грузовой — принимать 50 тысяч тонн грузов. Инвестором проекта выступает компания «Аэрофьюэлз». Для дальнейшей работы инвестор зарегистрировал юридическое лицо под наименованием ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“». Планируется и переименование самого аэропорта после согласования с Росавиацией и Правительством РФ, — объяснили 76.RU в Минтрансе.

Что известно про компанию «Аэрофьюэлз Групп» Узнать «Аэрофьюэлз Групп» — топливно-заправочный гигант в России, компания владеет 28 комплексами для заправки воздушных судов и аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Фирма была образована в 2001 году. По данным правительства Ярославской области, компания обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и Александр Спиридонов (40%). На конец 2022 года ООО «Аэрофьюэлз Групп» заработало 16,8 миллиона рублей. В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 году аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.

Параллельно с разговорами вокруг реконструкции аэропорта обсуждается вопрос о его переименовании.

Строительство спортивных центров

Реконструкция бассейна «Лазурный» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В январе 2023 года на своей пресс-конференции губернатор Михаил Евраев анонсировал новые спортивные объекты, которые должны появиться в регионе в ближайшее время. Речь шла о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Любиме и ледовой арене в Рыбинске, а также о реконструкции бассейна «Лазурный» в Ярославле.

Подробнее разберем, что сейчас с проектами.

В 2024 году «Лазурный» закрыли на реконструкцию. По плану, работы должны завершиться к концу 2025 года. Подрядчиком выступает компания АО ГК «ЕКС». Реализация проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей.

АО ГК «ЕКС» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63, в Ярославле. Выручка за 2023 год составила 111,6 миллиарда рублей (из них 3,4 миллиарда — чистая прибыль). Фирма работает по всей России, по данным на 2022 год, она выиграла больше 700 аукционов на общую сумму 215,8 миллиарда рублей. ЕКС выигрывает крупные контракты в Ярославской области: дорожные объекты (например, ремонт проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода), стройки (8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе), волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Больше подробностей о подрядчике читайте в материале.

Строительство ФОКа в Любиме

Кадры со строительной площадки в Любиме Источник: Михаил Евраев / Telegram











В апреле 2024 года начались работы по строительству ФОКа в Любиме. Согласно плану, объект должен быть сдан до конца сентября 2025 года. Подрядчиком выступает ООО «Купец».

— В ФОКе будут созданы условия для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и теннисом. Предусмотрена вся необходимая инфраструктура для спортсменов и персонала, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Компания ООО «Купец» была образована в ноябре 2019 года в Вологде. Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями и участниками выступают два человека: Ирина Талдыкина и Юлий Демаев. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 328,9 миллиона рублей, выйдя в плюс на 2,6 миллиона.

За работы подрядчик получит 154 миллиона 233 тысячи рублей (из этой суммы — 52,99 миллиона будет выделено из федерального бюджета, 2,21 — из областного, 2,91 — из муниципального). Как 76.RU уточнили в региональном правительстве, готовность объекта оценивается в 16%.

— В настоящее время ведутся следующие работы: устройство ограждения площадки строительства, подъездной дороги, фундамента ФОК, монтаж системы канализации, наружные сети электроснабжения и водоснабжения, монтаж наружного теплоснабжения, — сообщили 76.RU в правительстве Ярославской области.

Ледовая арена в Рыбинске

В Рыбинске строят крытую ледовую арену Источник: администрация Рыбинска











В Рыбинске строят крытую ледовую арену площадью в 3 тысячи квадратных метров. В двухэтажном строении планируют разместить каток, раздевалки и тренажерный зал.

Строительство начали в 2024 году. На данный момент готовность объекта оценивается в 20%. Завершить работы планируют к августу 2025 года. Подрядчиком выступает питерская компания ООО «Мастерская монументального искусства». За строительство ледовой арены в Рыбинске организация получит 440 миллионов 555 тысяч рублей.

Что известно о подрядчике Узнать Компания ООО «Мастерская монументального искусства» была образована в 1997 году в Санкт-Петербурге. Гендиректором выступает Чавич Душко. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По данным «Контур.Фокус», за 2023 год фирма заработала 444,1 миллиона рублей, выйдя в плюс на 15,6 миллиона рублей.

— В настоящее время на строительной площадке объекта в полном объеме выполнено временное ограждение территории, установлен строительный городок и паспорт объекта, выполнено свайное поле, бетонирование ростверков, обмазочная гидроизоляция ростверков, заливка приямка для талых вод, бетонная подготовка ленточных фундаментов, бетонирование ленточных фундаментов, обмазочная гидроизоляция ленточных фундаментов. Завершены работы по обратной засыпке котлована песком с послойной трамбовкой, монтаж цокольных балок с обмазочной гидроизоляцией, работы по укладке геотекстильного полотна, монтажу коллекторного канала, — сообщили 76.RU в правительстве Ярославской области.