Любовь по контракту: 15 самых ярких турецких сериалов про фиктивный брак

Настоящая любовь постучалась и в их дверь Источник: кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (16+), реж. Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2020–2021 год

Штамп в паспорте для них был лишь формальностью — способом выжить, отомстить или получить наследство. Но в мире восточных драм игра в мужа и жену всегда заходит слишком далеко. Держите подборку крутых турецких сериалов, в которых фальшивые чувства стали слишком реальными, а жизнь под одной крышей превратилась в поле боя.

«Черно-белая любовь» (16+)

Ферхату во что бы то ни стало нужно спасти жизнь человеку, которого он преследовал, и для этого ему требуется хирург. Так судьба сталкивает его с Аслы — женщиной-врачом. Оказавшись в поместье, где ее удерживают силой, Аслы пытается спасти раненого, но случайно становится свидетелем того, чего видеть не должна была.

Любовь не знает полутонов Источник: кадр из сериала «Черно-белая любовь» (16+), реж. Ясин Услу, студия D Productions, 2017–2018 год

Она узнаёт, что Намык — дядя Ферхата, которого все считают благодетелем, на самом деле жестокий убийца. С этого момента Аслы обречена: Намык выносит ей смертный приговор. Но в тот миг, когда Ферхат должен нажать на курок, он дает девушке шанс на спасение: Аслы должна согласиться на фиктивный брак с ним. Эта сделка, скрепленная не любовью, а страхом и необходимостью, перевернет их жизни.

«Далекий город» (16+)

История начинается с того, что Алья Альбора привозит из Канады в город Мардин на востоке Турции тело своего внезапно скончавшегося мужа Борана, чтобы исполнить его последнюю волю. Женщина приезжает в эти края вместе с маленьким сыном и сталкивается с темной стороной жизни покойного супруга и его властным кланом.

Любовь и ненависть идут рука об руку? Источник: кадр из сериала «Далекий город» (16+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

Свекровь ставит Алье жесткий ультиматум: она должна либо выйти замуж за младшего брата своего покойного мужа, Джихана, либо навсегда покинуть Мардин и оставить своего ребенка на воспитание клану. Оказавшись в ловушке и не желая терять сына, Алья вынуждена пойти на фиктивный брак. Вот только с каждой серией вынужденный союз и неприязнь между Альей и Джиханом начинают уступать место настоящему, глубокому чувству.

«Ветреный» (16+)

Сюжет этого сериала тоже связан с патриархальными традициями востока Турции. Миран Асланбей, выдающий себя за успешного бизнесмена из Стамбула, приезжает в город Мидьят и заключает партнерство с влиятельным кланом Шадоглу, скрывая свои истинные намерения.

Покорить ветреное сердце непросто Источник: кадр из сериала «Ветреный» (16+), реж. Джем Карджы, Бенал Таири, Барыш Йош, Али Ильхан, студия Mia Yapım, 2019–2021 год

Случайное знакомство с красавицей Рейян заставляет Мирана действовать решительно: он приходит в особняк и просит ее руки у главы семьи. Вот только властный Насух-ага планирует выдать за него другую внучку — Ярен. Между Мираном и Насухом начинается жесткое противостояние. Решение о том, кто станет невестой Асланбея, запустит цепную реакцию, которая навсегда изменит судьбы двух враждующих семей и раскроет их вековые тайны.

«Моя прекрасная жизнь» (16+)

В центре сериала — история Шебнем, которая некрасива, но чрезвычайно умна и точно знает, чего хочет. С детства она работала в автомастерской отца и терпела насмешки, но когда выросла, пообещала себе вырваться из нищеты. Шебнем разработала целый план: копила деньги, чтобы сделать пластическую операцию, а потом покупала билеты в бизнес-класс — и всё ради того, чтобы познакомиться с подходящим богатым холостяком.

Зажигательный турецкий сериал, который захватывает с первых минут Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная жизнь» (16+), реж. Чары Байрак, студия Ay Yapım, 2023–2024 год

Теперь она замужем по расчету и живет роскошной «идеальной» жизнью, но прошлое внезапно настигает ее. Шебнем вынуждена вести войну сразу на нескольких фронтах. Против Шебнем ополчились практически все: призрак из прошлого Ниязи, проницательный и обаятельный комиссар полиции Месут, ее собственный муж Онур и его коварная любовница Мелиса, мечтающая о разводе пары. Но главным врагом становится властная свекровь Айсель. Сможет ли Шебнем одержать верх в этом противостоянии?

«Постучись в мою дверь» (16+)

Главный хит турецких сериалов последних лет начинается с рассказа о том, что Эда — девушка из небогатой семьи — хотела получить образование в Италии. Но всё рушится, когда бизнесмен Серкан Болат лишает ее стипендии на обучение за границей, и девушка остается просто выпускницей лицея.

С этого сериала началась бешеная популярность Ханде Эрчел и Керема Бюрсина в России Источник: кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (16+), реж. Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2020–2021 год

Эда разыскивает Серкана и высказывает ему в лицо всё, что думает о нем и его благотворительном фонде. В ответ на это бизнесмен предлагает ей сделку: он вернет стипендию, если Эда два месяца будет притворяться его невестой.

Сначала Эда ненавидит Серкана и отказывается, но со временем обстоятельства заставляют ее согласиться. Пока они играют фиктивную помолвку, их отношения превращаются в настоящую и страстную любовь.

«Полнолуние» (16+)

Ферит Аслан — успешный бизнесмен, который помешан на порядке и в офисе, и дома. Ему нужен повар, который будет готовить ужин строго до его прихода, но из-за тяжелого характера Ферита никто не задерживается у него надолго.

В этой игре начинают зарождаться настоящие чувства Источник: кадр из сериала «Полнолуние» (16+), реж. Чары Байрак, студия No Dokuz Productions, 2017 год

Назлы — студентка-кулинар с непростым характером, которой срочно нужна работа. Их столкновение начинается на кухне Ферита, и кажется, что он скоро уволит строптивую сотрудницу, но всё меняет трагедия: после гибели родителей Булута, племянника Ферита, опеку над ним пытаются захватить коварные родственники.

Чтобы спасти мальчика, Фериту нужно срочно создать образ идеальной семьи. Он предлагает Назлы сделку — фиктивный брак, и она соглашается. Теперь босс и повар официально женаты, а еще пытаются обмануть суд и скрыть от окружающих, что их союз — всего лишь игра.

«Сердечная рана» (16+)

Ферит — наследник влиятельного клана, которого все носят на руках. Айше — его противоположность: бедная девушка из Стамбула, привыкшая во всём полагаться только на себя. Семья Ферита всё за него решила: он должен жениться на Ханде, дочери других богачей.

Жениться на другой из мести — и влюбиться? В турецких сериалах это реально Источник: кадр из сериала «Сердечная рана» (16+), реж. Йылдыз Хюлья Бильбан, студия Süreç Film, 2021–2022 год

В ночь перед свадьбой мир Ферита рушится — он узнаёт об измене невесты с конюхом. В отчаянии парень случайно встречает Айше и делает ей безумное предложение. Чтобы отомстить бывшей, Ферит уговаривает Айше заключить фиктивный брак. Теперь им двоим придется играть в любовь перед всем городом, хотя они почти не знают друг друга.

«В чём вина Фатмагюль» (18+)

Фатмагюль — простая деревенская девушка, чья жизнь рушится после группового изнасилования. Трое из них — богачи, а четвертый, Керим, — простой парень. По турецким законам того времени, если один из насильников женится на жертве, дело закрывают. Семьи богачей подкупают Керима, чтобы он заключил фиктивный брак на год, а потом развелся.

Этот сериал довольно тяжелый для восприятия Источник: кадр из сериала «В чем вина Фатмагюль» (18+), реж. Хиляль Сарал, студия Ay Yapım, 2010–2012 год

Так Фатмагюль оказывается в одном доме с человеком, которого ненавидит. Керим же начинает пить и вымещать агрессию на жене, считая ее виноватой в своих бедах. Когда выясняется, что Фатмагюль беременна, Керим впадает в ярость и избивает ее так, что она теряет ребенка. Но в больнице девушка не выдает его и говорит, что просто упала. Этот поступок заставляет Керима наконец осознать, какое чудовищное зло они совершили.

«Любовь и ненависть» (16+)

Семья Азизоглу давно уехала из патриархального города на востоке Турции в Стамбул, чтобы забыть о вражде с кланом Шахвар. Хазар Азизоглу вырос в западной культуре и никогда не принимал всерьез рассказы бабушки о кровной мести. Но всё меняется, когда его брата убивают.

В глубоко патриархальных семьях Турции до сих пор родители определяют судьбу своих детей Источник: кадр из сериала «Любовь и ненависть» (16+), реж. Джемаль Шан, студия Sis Yapım, 2025–2026 год

Старая вражда вспыхивает с новой силой прямо во время переговоров о мире. Обе семьи понимают, что войну надо прекращать. Они решают заключить сделку: Хазар должен жениться на Зилан, дочери Аззама Шахвара. Теперь парню приходится принять чуждые ему традиции и вступить в фиктивный брак, чтобы остановить кровопролитие.

«Правосудие» (16+)

Сюжет закручен вокруг честного и принципиального прокурора Ылгаза и изворотливого адвоката Джейлин, которая стала юристом после того, как ее отца несправедливо посадили. Их пути пересекаются, когда брата Ылгаза обвиняют в убийстве. Чтобы найти настоящего преступника, прокурору приходится обратиться за помощью к наглой и беспринципной Джейлин.

Поклонники тюркдизи считают этот сериал культовым Источник: кадр из сериала «Правосудие» (16+), реж. Али Бильгин, студия Ay Yapım, 2021–2024 год

Ылгаз и Джейлин начинают совместное расследование и понимают, что настоящий убийца где-то рядом. Но закон мешает им получить важные улики. Чтобы Джейлин могла официально участвовать в деле и иметь доступ к секретным материалам, Ылгаз идет на крайний шаг и предлагает Джейлин пожениться. Пока они вместе ищут преступника, их фальшивый союз начинает трещать по швам из-за семейных тайн.

«Клятва» (16+)

Эмир — избалованный наследник богатой семьи, который ведет разгульный образ жизни. Его отец, узнав о смертельной болезни, решает женить сына. Он привозит из деревни скромную сироту Рейхан, просит ее выйти за Эмира и заставляет Рейхан дать клятву, что девушка не разведется, пока он жив.

Этот сериал — рекордсмен: в нем 503 серии! Источник: кадр из сериала «Клятва» (16+), реж. Хакан Арслан, Рейхан Пекар, студия Karamel Yapım, 2019–2022 год

Эмир в ярости от того, что его лишили свободы. Он обещает Рейхан превратить ее жизнь в ад. После женитьбы молодой муж ведет себя жестоко, надеясь на быстрый развод. Так начинается их фиктивный брак, где одна скована обещанием, а другой — ненавистью. Ситуацию усложняют интриги матери Эмира, которая тоже мечтает выгнать невестку.

«Любовь напоказ» (16+)

Керем — красавец и бабник, наследник старой текстильной империи. Он вывел семейный бизнес в лидеры, но в глазах отца так и не стал серьезным человеком. На его фабрике работает Айше, каждый шаг которой контролируют два брата — один деспот, второй бездельник.

Девушки тоже могут загнать мужчину в ловушку Источник: кадр из сериала «Любовь напоказ» (16+), реж. Сердар Гёзэлекли, студия ARC Film, 2019–2020 год

Ее единственная надежда — брак с парнем по имени Берк. Но когда братья решают выдать ее за местного богача Сабри, Берк просто исчезает. Столкнувшись с предательством, Айше решает впервые в жизни рискнуть. Она загоняет богатого гуляку Керема в ловушку. Этот расчетливый ход навсегда связывает их жизни.

«Игра моей судьбы» (16+)

Асие в одиночку растит двоих детей в провинциальном городе Амасья на берегу Черного моря, пока беда не заставляет ее бежать в Стамбул. В пути она встречает Махира, который помогает незнакомке и приводит ее в богатое поместье Демирхан. Но там Асие ждет шок: она встречает своего бывшего мужа Джемаля, который бросил ее много лет назад и завел новую семью.

В этом сериале упоминается и Россия Источник: кадр из сериала «Игра моей судьбы» (16+), реж. Эмре Кабакушак, студия NGM, 2021–2022 год

Чтобы избежать скандала и скрыть прошлое от полиции, Асие и Махир решают притвориться мужем и женой. Теперь женщина вынуждена жить под одной крышей с предателем, играя роль счастливой супруги Махира.

«Слово чести» (18+)

Джихан Адабейли — единственный владелец огромного состояния. Жизнь миллионера меняется после телефонного звонка Исры — дочери человека, который когда-то спас ему жизнь. Она оказалась в смертельной опасности в Бейруте вместе с новорожденным ребенком.

Фиктивный брак помогает спасти жизнь матери и ребенка Источник: кадр из сериала «Слово чести» (18+), реж. Джевдет Мерджан, студия Tims&B Productions, 2020 год

Теперь для Джихана пришло время исполнить слово чести. Чтобы спасти женщину и законно вывезти ее в Турцию, мужчина оформляет фиктивный брак. Для него это просто исполнение долга и дань памяти ее отцу, но для властной семьи и бывшей невесты Джихана появление чужой женщины с ребенком становится шоком. Так Исра оказывается в золотой клетке.

«Любовь напрокат» (16+)

Дефне работает официанткой и с трудом содержит семью. Ее жизнь рушится, когда брат попадает на счетчик к ростовщикам. В этот момент тетя богатого бизнесмена Омера делает Дефне предложение: она даст деньги на погашение долга, если девушка влюбит в себя ее племянника и выйдет за него замуж.

Подставная невеста может стать реальной Источник: кадр из сериала «Любовь напрокат» (16+), реж. Метин Балеколу, Барыш Йош, Шенол Сёнмез, студия Ortaks Yapım, 2015–2017 год

Дефне соглашается на сделку и устраивается ассистенткой в компанию Омера. По плану она должна соблазнить его и исчезнуть после свадьбы, но всё идет не так. Дефне сама влюбляется в своего босса, а Омер, который ненавидит ложь, начинает доверять подставной невесте.