«Распускали слухи»: Бурджу Озберк рассказала о непростом детстве и любви к некрасивым мужчинам

Она покорила миллионы фанатов, но никто не успел пленить ее сердце Источник: burcuozberk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бурджу Озберк ворвалась на турецкие экраны в роли утонченной султанши в культовом «Великолепном веке» (16+), а сегодня удерживает за собой неофициальный титул королевы турецких ромкомов, чье имя в титрах гарантирует проекту стопроцентный успех. Пока фанаты сходят с ума по ее экранным романам, сама актриса открыто заявляет, что предпочитает некрасивых мужчин. Рассказываем, как провинциальная девчонка покорила мир турецких сериалов и за что ее так сильно обожают зрители.

«Терпеть не могу конфликты»

«Сколько себя помню, всегда хотела играть в театре. В консерватории я поступила на отделение скрипки, но быстро поняла, что не смогу заниматься по 8–9 часов в закрытой комнате. Моя старшая сестра — альтистка, у нас вообще музыкальная семья. В старших классах я была немного ветреной», — вспоминает Бурджу свое детство.

Актриса старается радоваться каждому моменту своей жизни Источник: burcuozberk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса вспомнила, что ее детство в Эскишехире — городе студентов и чиновников в центральной Турции — выдалось непростым. Когда она начала взрослеть и привлекать внимание в школе, это вызвало бурную реакцию у популярных девочек. Из-за излишнего давления и косых взглядов ей даже пришлось от всех отдалиться.

«Терпеть не могу конфликты, поэтому всегда уходила в себя, — рассказывала Озберк. — В том возрасте со мной происходило много вещей, которые сегодня кажутся смешными. Но тогда мне было тяжело от того, что школьные девчонки бросали фразы в спину и распускали слухи — пришлось моментально повзрослеть. Зато потом я, конечно, научилась просто смеяться над этим и не принимать близко к сердцу».

«С рюкзаком на плечах бегала по экзаменам»

После окончания школы Бурджу не колебалась в выборе профессии. Она решила получать театральное образование, уехала из родного города в столицу — Анкару и поступила в престижный Университет Хаджеттепе. Этому предшествовало двухлетнее обучение актерскому мастерству в культурном центре в Эскишехире.

«Я была обычным ребенком, который пытался понять жизнь, чего-то боялся, но имел свои желания и мечты, как и любая молодая девушка, — откровенничала актриса с изданием Bmag. — Моя история начинается в той точке, когда я сказала себе: „Я хочу быть актрисой, что я могу сделать?“ Я уезжала из маленького города и буквально с рюкзаком на плечах бегала по экзаменам, параллельно репетируя тирады с людьми, которыми восхищалась и которым доверяла».

Теперь у актрисы есть всё: слава, успех, деньги Источник: burcuozberk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она успешно поступила в вуз, но во время обучения столкнулась с трудностями.

«Я сыграла роль Мадлен в спектакле „Маркиз де Сад“ (18+). Там рассказывалось о любви де Сада и молодой уборщицы в психиатрической больнице. Это реальная история. Мое театральное образование началось именно там», — говорила актриса.

Во время обучения Бурджу Озберк начала вести соцсети. Она делилась с подписчиками всеми шагами своей жизни. Там вместе с фото сохранился фрагмент ее речи на вручении дипломов.

«Жизнь очень сложная, и с каждым днем она становится всё труднее. Никогда не переставайте верить в себя», — сказала Озберк и сорвала аплодисменты однокурсников и родителей.

«Дружба, волнение, взаимовыручка, стресс»

Эта красотка уверенно вошла в мир турецких сериалов благодаря нашумевшему проекту «Великолепный век» (16+). Свой первый телевизионный опыт Бурджу получила именно в этой всемирно известной исторической драме, где исполнила роль Хуриджихан Султан.

Она покорила публику с первого взгляда Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), Tims&B Productions, реж. братья Тайлан, 2011–2014 г.

Сразу после этого Бурджу сыграла персонажа по имени Назлы в популярном сериале «Дочери Гюнеш» (16+). Именно эта роль заставила звезду актрисы засиять еще ярче и стала мощным трамплином, который позволил ей совершить настоящий карьерный скачок.

«Пожалуй, до сих пор самая лучшая атмосфера на съемочной площадке у меня была в сериале „Дочери Гюнеш“, — говорила актриса. — Там было абсолютно всё: дружба, волнение, взаимовыручка, стресс, и этот проект навсегда останется для меня особенным».

Актриса играла не похожего на себя персонажа Источник: кадр из сериала «Дочери Гюнеш» (16+), реж. Садуллах Джелен, студия Süreç Film, 2015–2016 год

Бурджу Озберк признавалась, что ей пришлось сыграть героиню, не похожую на нее.

«Назлы — слишком замкнутый в себе персонаж. Свои эмоции она показывает только тогда, когда злится. У нее жесткая внешняя оболочка, но внутри она очень мягкая, — рассказала актриса. — Я в реальной жизни, если кто-то пытается меня задеть, предпочитаю просто отшутиться и вообще не связываться. Назлы же сразу говорит всё, что у нее на уме, но делает это агрессивно. Тем не менее у нас с ней есть и общие черты: я тоже росла девочкой, которая жутко ревновала свою маму».

«Если в проекте играет Бурджу…»

Следом в ее фильмографии появился довольно успешный сериал «Семья Аслан» (18+), вот только куда более мощным витком в карьере стал проект «Любовь напоказ» (16+). Роль в этом ромкоме не просто принесла актрисе престижную награду, но и окончательно закрепила за Бурджу Озберк статус главной звезды турецких романтических комедий.

«Драма и романтическая комедия занимают особенное место в моем сердце. У обоих жанров своя энергетика и абсолютно разные эмоции. Нужно уметь находиться в моменте и на ходу просчитывать эту внутреннюю математику жанра. Ты постоянно на съемочной площадке, у тебя гигантские объемы диалогов, и твоя энергия ни в коем случае не должна падать, — рассказала актриса газете Hürriyet. — Я читаю комментарии в соцсетях, и люди пишут: „Если в проекте играет Бурджу, значит, история будет отличной“. Раз они так говорят, то у меня действительно всё получилось».

Еще одна звездная роль талантливой актрисы Источник: кадр из сериала «Любовь, разум, месть» (16+), реж. Мурат Озтюрк, Корай Керимолу, студия No Dokuz Productions, 2021–2022 год

В 2020 году она примерила на себя драматический образ, сыграв Айшегюль в сериале «Детство» (16+). Затем актриса закрепила успех главной ролью Эсры в суперхите «Любовь, разум, месть» (16+). 2023 год выдался для звезды особенно продуктивным: сначала она сыграла Дениз Генджер в драме «Королева» (18+), а следом исполнила роль харизматичной мошенницы в шпионском проекте «Душа не слышит» (18+).

Помимо телевизионных хитов, актриса успевала блистать на театральных подмостках и покорять стриминговые платформы. В ее копилке — роли в масштабной исторической ленте «Непокорный Каратай» (16+), комедийном сериале «Принц» (12+) и романтической картине «Увидишь меня во сне» (16+).

Ради съемок в этом проекте актрисе пришлось брать уроки борьбы и стрельбы из лука Источник: кадр из фильма «Непокорный Каратай» (16+), реж. Селахаттин Санджаклы, студия CGV Mars Dağıtım, 2018 год

Параллельно Бурджу Озберк покорила рекламный рынок, став лицом брендов косметики, украшений и напитков. Суммы ее гонораров заставляли публику ахать. Как утверждало издание Milliyet, всего за один 30-секундный ролик для бренда напитков актриса, по слухам, получила 300 тысяч лир — колоссальные по тем временам деньги, на которые можно было легко купить квартиру.

«Мне нравятся некрасивые мужчины»

Несмотря на оглушительный успех, звезда держит свои романы подальше от посторонних глаз. Впрочем, кое-что таблоидам всё же известно. Среди бывших возлюбленных Бурджу, чьи отношения становились объектом внимания светской хроники, значатся ресторатор Мурат Казанчиоглу и актер Альперен Дуймаз.

С последним они сошлись на съемочной площадке фильма «Непокорный Каратай», но уже в феврале 2018 года пара объявила о разрыве. Актеры лично сообщили журналистам, что решение было обоюдным, но вдаваться в подробности не стали. В кулуарах сразу поползли слухи, что парень просто изменил красавице. Сейчас сердце Бурджу свободно.

«Очень сильно люблю», — так написала актриса о своем питомце. Да, ее сердечко похитил этот мохнатый приятель Источник: burcuozberk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Если бы у меня был роман, я бы не стала его прятать. Мое сердце всегда открыто для того, чтобы любить и быть любимой», — заявила она о готовности к новым отношениям.

Актриса ценит в людях характер и внутренний стержень гораздо больше, чем идеальную обложку. Куда важнее для нее эмоциональный баланс между партнерами. Бурджу честно признаётся, что игра в одни ворота заставляет ее моментально отдалиться и стать ледяной.