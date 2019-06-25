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Образование
Задержали выпускника
Обзор

«А потом такие расстреливают других». Выпускника скрутили за шутку о бомбе в школе: реакция соцсетей

Собрали мнения людей о скандальной истории в Ярославле

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Понимал ли парень, что ломает себе жизнь?

Фото: Михаил Контуев

История с ярославским выпускником, попавшим в полицию после шутки о бомбе в школе, вызвала бурное обсуждение. Стоило ли так сразу утаскивать парня в полицию и держать его там несколько часов? Или даже в таких ситуациях лучше перестраховаться? Мнения читателей 76.RU разделились. Было много споров. Сделали короткую выжимку:

Юлия:

— Если вспомнить последние ситуации этого года в школах, когда с оружием приходили подростки, то становится страшно за своих детей. Пусть лучше так работают органы, чем верят в то, что малютка в 18 лет просто шутит. Плохо, когда мама 18-летнему мальчику все ещё не рассказала о том, что помимо прав у него есть обязанности и он должен нести ответственность за свои движухи. Быть может, теперь он все осознал и на будущее получил запас знаний от сотрудников. 

Надежда:

— Иногда родители не все знают о своих детях… А потом такие вот «детки» расстреливают других детей в школе. Или реально взорвут. Я думаю, полиция должна реагировать и просто так держать не будут! А когда от рук такого мальчика пострадает другой ребенок, наверно, опять будут полицию обвинять: почему такое допустили.

Мирный Житель:

— 18 лет! Мозги должны вроде быть!? Понятно, конечно же, это шутка, разберутся, маму можно понять, но прежде всего сам должен был думать. Будет всем урок!

Гость:

— Ребенку нужен психолог, а не прессинг.

Ирина:

— Охота на ведьм... Да мало ли что люди пишут и говорят просто под горячую руку? Я своему взрослому сыну скажу, что убью, и он, что, побежит на меня жаловаться и в психушку засунет?! Здесь явно месть ребенку со стороны учеников и школы. Да школота мелкая идет из школы и такое говорит, что уши вянут. Что же их никто не проверяет? До чего же дожили! Если в речи есть слово «бомба», «взорву» — все понимается буквально! А на «повешусь» почему не реагируют так бурно? Как-то все больше у нас путают виртуальное с реальным!

Лариса:

— Давайте спросим у родных, жертв керченского стрелка: что они думают об этой шутке?!

Молодого человека полицейские скрутили возле школы после того, как она пришел за документами для аттестата. Его увезли в управление МВД России по Ярославской области и там продержали почти десять часов. Позже выяснилось, что парень неудачно пошутил в чате с одноклассниками, написав, что школа измотала все нервы и он готов делать бомбу. Полицейские изъяли у шутника компьютер и планшет. После этого молодого человека отпустили. На следующий день после всего случившегося в МВД рассказали, что по тем фактам, которые были изложены в публикациях о происходящем в СМИ, была организована служебная проверка. Также законность действий сотрудников полиции проверит прокуратура, куда написала заявление мать молодого человека.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
25 июн 2019 в 08:00

Сколько можно?