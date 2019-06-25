«А потом такие расстреливают других». Выпускника скрутили за шутку о бомбе в школе: реакция соцсетей

История с ярославским выпускником, попавшим в полицию после шутки о бомбе в школе, вызвала бурное обсуждение. Стоило ли так сразу утаскивать парня в полицию и держать его там несколько часов? Или даже в таких ситуациях лучше перестраховаться? Мнения читателей 76.RU разделились. Было много споров. Сделали короткую выжимку: Юлия: — Если вспомнить последние ситуации этого года в школах, когда с оружием приходили подростки, то становится страшно за своих детей. Пусть лучше так работают органы, чем верят в то, что малютка в 18 лет просто шутит. Плохо, когда мама 18-летнему мальчику все ещё не рассказала о том, что помимо прав у него есть обязанности и он должен нести ответственность за свои движухи. Быть может, теперь он все осознал и на будущее получил запас знаний от сотрудников.

Надежда: — Иногда родители не все знают о своих детях… А потом такие вот «детки» расстреливают других детей в школе. Или реально взорвут. Я думаю, полиция должна реагировать и просто так держать не будут! А когда от рук такого мальчика пострадает другой ребенок, наверно, опять будут полицию обвинять: почему такое допустили.

Мирный Житель:

— 18 лет! Мозги должны вроде быть!? Понятно, конечно же, это шутка, разберутся, маму можно понять, но прежде всего сам должен был думать. Будет всем урок! Гость:

— Ребенку нужен психолог, а не прессинг.

Ирина:

— Охота на ведьм... Да мало ли что люди пишут и говорят просто под горячую руку? Я своему взрослому сыну скажу, что убью, и он, что, побежит на меня жаловаться и в психушку засунет?! Здесь явно месть ребенку со стороны учеников и школы. Да школота мелкая идет из школы и такое говорит, что уши вянут. Что же их никто не проверяет? До чего же дожили! Если в речи есть слово «бомба», «взорву» — все понимается буквально! А на «повешусь» почему не реагируют так бурно? Как-то все больше у нас путают виртуальное с реальным!