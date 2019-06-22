За слова о бомбе в школе выпускника схватила полиция: в УМВД началась проверка

В Ярославле сотрудники полиции прямо около школы скрутили 18-летнего выпускника. Как выяснилось позже, за его слова в личной переписке Вконтакте «учителя надоели, школа нервы вымотала — пойду делать бомбу».

Стаса продержали в главном управлении УМВД России по Ярославской области больше восьми часов, всё это время его мама и бабушка вместе с адвокатом и валерьянкой пытались выяснить, что происходит. Адвоката к юноше не пускали.

— Сотрудниками полиции проводились мероприятия в соответствии с законом об «Оперативно-розыскной деятельности». В случае несогласия с действиями сотрудников полиции они могут быть обжалованы в установленном законом порядке, — объяснились в УМВД по Ярославской области.