За слова о бомбе в школе выпускника схватила полиция: в УМВД началась проверка

Родственники и адвокат выпускника просидели весь день на проходной управления МВД
Фото: Михаил Контуев
В Ярославле сотрудники полиции прямо около школы скрутили 18-летнего выпускника. Как выяснилось позже, за его слова в личной переписке Вконтакте «учителя надоели, школа нервы вымотала — пойду делать бомбу».
Стаса продержали в главном управлении УМВД России по Ярославской области больше восьми часов, всё это время его мама и бабушка вместе с адвокатом и валерьянкой пытались выяснить, что происходит. Адвоката к юноше не пускали.
— Сотрудниками полиции проводились мероприятия в соответствии с законом об «Оперативно-розыскной деятельности». В случае несогласия с действиями сотрудников полиции они могут быть обжалованы в установленном законом порядке, — объяснились в УМВД по Ярославской области.
К вечеру полиция поехала вместе с ним на обыск квартиры, где он живёт. После чего его отпустили домой к родителям. Мать подростка возмущена случившимся.
— Мне тогда никто ничего не сказал, — недоумевает Татьяна. — Неужели нельзя было позвонить, вызвать в школу? Сначала они просто не обратили на это никакого внимания, а теперь сразу такие радикальные меры приняли. И теперь с моим сыном обращаются как с преступником.
Теперь в полиции проведут внутреннюю проверку, законно ли сотрудники в форме скрутили молодого человека.
— По информации, опубликованной в СМИ о том, что имели место неправомерные действия сотрудников полиции, руководством УМВД России по Ярославской области назначено проведение проверки, — ответили в управлении.