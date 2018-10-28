На одни только камеры надеяться нельзя

О безопасности школ — противопожарной и антитеррористической — в эфире ГТРК Ярославия рассказали директор ярославского департамента образования, представитель Госпожнадзора и директор одной из ярославских школ. Тема актуальная — еще не забыта трагедия в керченском колледже, где один из студентов принес в здание оружие и расстрелял учителей и однокурсников. Безопасно ли в наших школах? Где есть проблемы? Об этом и говорили в эфире.

— Все 273 образовательных учреждения Ярославля оборудованы современной системой пожарной и антитеррористической безопасности — тревожными кнопками, системой автоматической пожарной сигнализации на случай чрезвычайной ситуации, системой видеонаблюдения, — рассказала Елена Иванова, директор департамента образования мэрии Ярославля.



Но представитель пожнадзора напомнил: есть ещё слабые места в системе безопасности.

— Чаще всего встречаются нарушения режимного характера — где-то дети сломали «пожарную кнопку», где-то огнетушитель висит не на той высоте, что-то вовсе выходит из строя. Очень часто загромождены проходы, — сказал Евгений Репин, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы

На это директор школы № 71 Михаил Лазарев напомнил, что тотальные видеоконтроль не гарантирует безопасность, нельзя надеяться только на технику.

— Проблема — не в техническом оснащении школы, а в коммуникации. В воспитательном процессе должны принимать участие и образовательное учреждения, и родители. Только в таком случае можно достичь какого-то результата, — считает Михаил Лазарев.

