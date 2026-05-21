На улице дождь, а в душе праздник. Смотрите, как проходит церемония открытия Забайкальского международного кинофестиваля

XIII Забайкальский международный кинофестиваль (12+) стартует в Чите. Впереди насыщенная программа — забайкальцы смогут увидеть хорошее кино, побывать на творческих встречах любимых артистов и насладиться ощущением праздника. Ну а 21 мая всё только начинается. Мы проведем онлайн-трансляцию с торжественного открытия ЗМКФ.
XIII Забайкальский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 24 мая. Генеральный партнер кинофестиваля — Быстринский ГОК. Партнерами ЗМКФ в 2026 году также стали «Удоканская медь», АО «Читаэнергосбыт», группа «Ареал» (ранее «Хайлэнд Голд») и ПАО «Банк ПСБ».
На дорожке генеральный директор Забайкальского международного кинофестиваля, коммерческий директор по рекламе и маркетингу журнала «Антенна — Телесемь» Лилия Савина и программный директор кинофестиваля, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, член Союза кинематографистов Российской Федерации Мария Безенкова.
Ника Здорик тоже снимает зрителей. Правильно! Не только же им ее.
На дорожке Екатерина Волкова и Денис Никифоров.
В это время за кулисами мэр Инна Щеглова говорит, что гостей кинофестиваля уже свозили посмотреть багульник, который зацвел под Читой. В этом цвете и фестивальная дорожка.
Евгений Дятлов проходит по фестивальной дорожке.
Очень тепло зрители встречают актрису Мирославу Михайлову и актера Петра Рыкова.
На дорожке члены международного жюри продюсер и специалист по международным коммуникациям в киноиндустрии Китая Сюань Гуо и турецкий режиссёр, сценарист и монтажёр Мелик Сарачоглу.
Члены жюри конкурса «Новый взгляд» — актёр кино и телевидения, лауреат премии «Ника» в номинации «Открытие года» (2024) Макар Хлебников, Екатерина Иванова, Гликерия Цыбикова, Никита Панин.
Актриса театра и кино, телеведущая, тифлокомментатор высшей категории, член общественной палаты Московской области Ирина Безрукова на дорожке.
Председатель жюри основного конкурса 13-го Забайкальского кинофестиваля, кинорежиссер и сценарист, лауреат двух Государственных премий РФ и президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев. Он создал фильмы «Легенда № 17», «Экипаж», «Апостол», «Нюрнберг».
На дорожке мэр Читы Инна Щеглова и актер театра и кино, актер дубляжа, получивший известность благодаря ролям в сериалах «Карпов», «Меч», «Молодые и злые» и «Город соблазнов» Максим Щёголев.
Встречаем! Председатель организационного комитета Забайкальского международного кинофестиваля, председатель правления ассоциации «Забайкальское землячество», почётный гражданин Забайкальского края Виктор Шкулёв и вице-президент компании «Норильский никель», руководитель Забайкальского дивизиона, генеральный директор Быстринского ГОКа Михаил Сальков.