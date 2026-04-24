Строгий Дюжев и беременная Ворожищева. Как прошло закрытие ММКФ-2026

Марина Ворожищева известна по роли в «Золотом дне» Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

23 апреля в Московском театре мюзикла (бывшем театре «Россия») прошла церемония закрытия Московского Международного кинофестиваля. Он прошел в 28-й раз, на фестивале показали более 200 фильмов. Победителем стал режиссер картины из Индии.

Наши коллеги из MSK1.RU следили за ходом церемонии в режиме онлайн. А здесь — собрали главные кадры с ковровой дорожки и информацию о победителях.

Красная дорожка

Одной из первых на дорожку вышла Елизавета Боярская Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян Источник: Эльдар Кочесоков

Кто-то выбрал кокетство… Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

… а кто-то — изящную женственность Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Фестиваль собирает главные имена российского кинематографа Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дмитрий Дюжев выбрал простой черный костюм и бабочку Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Одним из самых запоминающихся образов на открытии ММКФ стали Валерия Гай Германика и ее дочка. На этот раз режиссер оделась намного скромнее.

Гай Германика на открытии ММКФ… Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

… и сейчас, на закрытии Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Анна Калашникова в платье со стразами Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кристина Асмус выбрала белое платье Источник: Эльдар Кочесоков

Красные цветы на Екатерине Гусевой прекрасно сочетаются с красной дорожкой Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Анастасия Венза, «Мисс Россия — 2025» Источник: Эльдар Кочесоков

Саша Савельева Источник: Эльдар Кочесоков

Победители

Список победителей 48-го Московского международного кинофестиваля:

Лучший фильм — «Страсть», продюсер Разак Ахамед, режиссер Фазиль Разак (Индия).

Приз за лучшую режиссерскую работу — Антон Бильжо, фильм «Выготский» (Россия).

Специальный приз жюри — «Воздаяние», режиссер Даниэль Гусман (Испания, Румыния).

Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — «Температура Вселенной», режиссер Виктор Шамиров.

Приз за лучшую мужскую роль — Сергей Гилёв, фильм «Выготский» (Россия).

Приз за лучшую женскую роль — Амрутха Кришнакумар, фильм «Страсть» (Индия).

Лучший фильм конкурса документального кино — «Долгий путь домой», режиссер Сюйсун Чжэн (Китай).

Специальное упоминание жюри конкурса документальных фильмов — «Машенька», режиссер Валерия Гай Германика.

Лучший фильм конкурса короткометражного кино — «Нигде — и всё же где-то», режиссер Ань Хуэйлинь (Республика Корея).