Строгий Дюжев и беременная Ворожищева. Как прошло закрытие ММКФ-2026

23 апреля в Московском театре мюзикла (бывшем театре «Россия») прошла церемония закрытия Московского Международного кинофестиваля. Он прошел в 28-й раз, на фестивале показали более 200 фильмов. Победителем стал режиссер картины из Индии.
Наши коллеги из MSK1.RU следили за ходом церемонии в режиме онлайн. А здесь — собрали главные кадры с ковровой дорожки и информацию о победителях.
Красная дорожка
Одним из самых запоминающихся образов на открытии ММКФ стали Валерия Гай Германика и ее дочка. На этот раз режиссер оделась намного скромнее.
Победители
Список победителей 48-го Московского международного кинофестиваля:
Лучший фильм — «Страсть», продюсер Разак Ахамед, режиссер Фазиль Разак (Индия).
Приз за лучшую режиссерскую работу — Антон Бильжо, фильм «Выготский» (Россия).
Специальный приз жюри — «Воздаяние», режиссер Даниэль Гусман (Испания, Румыния).
Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — «Температура Вселенной», режиссер Виктор Шамиров.
Приз за лучшую мужскую роль — Сергей Гилёв, фильм «Выготский» (Россия).
Приз за лучшую женскую роль — Амрутха Кришнакумар, фильм «Страсть» (Индия).
Лучший фильм конкурса документального кино — «Долгий путь домой», режиссер Сюйсун Чжэн (Китай).
Специальное упоминание жюри конкурса документальных фильмов — «Машенька», режиссер Валерия Гай Германика.
Лучший фильм конкурса короткометражного кино — «Нигде — и всё же где-то», режиссер Ань Хуэйлинь (Республика Корея).
MSK1.RU ранее показывал, как открыли ММКФ-2026. Посмотрите также на лучшие кадры с другой кинопремии — для молодых актеров.