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Культура Фоторепортаж Строгий Дюжев и беременная Ворожищева. Как прошло закрытие ММКФ-2026

Строгий Дюжев и беременная Ворожищева. Как прошло закрытие ММКФ-2026

В этом году на 48-м фестивале показали порядка 200 кинолент

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Марина Ворожищева известна по роли в «Золотом дне» | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМарина Ворожищева известна по роли в «Золотом дне» | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Марина Ворожищева известна по роли в «Золотом дне»

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

23 апреля в Московском театре мюзикла (бывшем театре «Россия») прошла церемония закрытия Московского Международного кинофестиваля. Он прошел в 28-й раз, на фестивале показали более 200 фильмов. Победителем стал режиссер картины из Индии.

Наши коллеги из MSK1.RU следили за ходом церемонии в режиме онлайн. А здесь — собрали главные кадры с ковровой дорожки и информацию о победителях.

Красная дорожка

Одной из первых на дорожку вышла Елизавета Боярская | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUОдной из первых на дорожку вышла Елизавета Боярская | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Одной из первых на дорожку вышла Елизавета Боярская

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян

Источник:

Эльдар Кочесоков

Кто-то выбрал кокетство… | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКто-то выбрал кокетство… | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кто-то выбрал кокетство…

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

… а кто-то&nbsp;— изящную женственность | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU… а кто-то&nbsp;— изящную женственность | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

… а кто-то — изящную женственность

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Фестиваль собирает главные имена российского кинематографа | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUФестиваль собирает главные имена российского кинематографа | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Фестиваль собирает главные имена российского кинематографа

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дмитрий Дюжев выбрал простой черный костюм и бабочку | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUДмитрий Дюжев выбрал простой черный костюм и бабочку | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дмитрий Дюжев выбрал простой черный костюм и бабочку

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Одним из самых запоминающихся образов на открытии ММКФ стали Валерия Гай Германика и ее дочка. На этот раз режиссер оделась намного скромнее.

Гай Германика на открытии ММКФ… | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГай Германика на открытии ММКФ… | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гай Германика на открытии ММКФ…

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

… и сейчас, на закрытии | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU… и сейчас, на закрытии | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

… и сейчас, на закрытии

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Анна Калашникова в платье со стразами | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUАнна Калашникова в платье со стразами | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Анна Калашникова в платье со стразами

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кристина Асмус выбрала белое платье

Источник:

Эльдар Кочесоков

Красные цветы на Екатерине Гусевой прекрасно сочетаются с красной дорожкой | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКрасные цветы на Екатерине Гусевой прекрасно сочетаются с красной дорожкой | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Красные цветы на Екатерине Гусевой прекрасно сочетаются с красной дорожкой

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Анастасия Венза, «Мисс Россия — 2025»

Источник:

Эльдар Кочесоков

Саша Савельева

Источник:

Эльдар Кочесоков

Победители

Список победителей 48-го Московского международного кинофестиваля:

  • Лучший фильм — «Страсть», продюсер Разак Ахамед, режиссер Фазиль Разак (Индия).

  • Приз за лучшую режиссерскую работу — Антон Бильжо, фильм «Выготский» (Россия).

  • Специальный приз жюри — «Воздаяние», режиссер Даниэль Гусман (Испания, Румыния).

  • Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — «Температура Вселенной», режиссер Виктор Шамиров.

  • Приз за лучшую мужскую роль — Сергей Гилёв, фильм «Выготский» (Россия).

  • Приз за лучшую женскую роль — Амрутха Кришнакумар, фильм «Страсть» (Индия).

  • Лучший фильм конкурса документального кино — «Долгий путь домой», режиссер Сюйсун Чжэн (Китай).

  • Специальное упоминание жюри конкурса документальных фильмов — «Машенька», режиссер Валерия Гай Германика.

  • Лучший фильм конкурса короткометражного кино — «Нигде — и всё же где-то», режиссер Ань Хуэйлинь (Республика Корея).

MSK1.RU ранее показывал, как открыли ММКФ-2026. Посмотрите также на лучшие кадры с другой кинопремии — для молодых актеров.

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Василина Березкина
Корреспондент
ММКФ Кино Актер Дмитрий Дюжев Валерия Гай Германика Кристина Асмус
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Комментарии
1
Гость
24 апреля, 09:18
Дико страшно
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Гость
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