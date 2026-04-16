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Культура Онлайн-трансляция Королева Самбурская и небритые подмышки. Как прошло открытие ММКФ-2026: онлайн-репортаж

Королева Самбурская и небритые подмышки. Как прошло открытие ММКФ-2026: онлайн-репортаж

В этом году на 48-м фестивале покажут порядка 200 кинолент

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16 апреля в Москве стартовал Московский международный кинофестиваль (ММКФ). С сегодняшнего дня и по 23 апреля гостям покажут множество премьер отечественных и не только фильмов. Впервые этот фестиваль прошел в 1935 году, и тогда жюри возглавлял сам Сергей Эйзенштейн. А в 1999 году бессменным президентом ММКФ стал Никита Михалков.

Основной площадкой станет кинотеатр «Октябрь», но показы пройдут и в других кинозалах Москвы.

MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с церемонии торжественного открытия фестиваля.

Анастасия Харитонова

Что известно о ММКФ-2026

Приветствуем вас, дорогие читатели.

Открытие ММКФ традиционно проходит в Московском театре мюзикла (бывший театр «Россия») на Пушкинской площади.

В этом году фестиваль пройдет с 16 по 23 апреля. За это время зрителям покажут фильмы из 43 стран, всего в программе представлено около 200 кинолент.

В числе ведущих стран по количеству фильмов на ММКФ — Россия, Китай, Республика Корея, Индия и Италия. Среди стран, не представленных в прошлом году и вошедших в программу в этом, — Алжир, Израиль, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Пуэрто-Рико, Таджикистан, Таиланд, Тунис и Швейцария.

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Анастасия Харитонова

Фильм-открытие: что о нем известно

Кинофестиваль откроет фильм «Ангелы Ладоги» (12+) о блокаде Ленинграда. Его снял Александр Котт, главные роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов.

Картина расскажет о событиях осени 1941 года. Группа юных буеристов отправляется по тонкому льду Ладожского озера, чтобы перевезти снаряды. Но в итоге их задание превращается в спасение детей из детского дома, которых не успели вывезти из города.

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Анастасия Харитонова

На красной дорожке появляются первые звезды. Наши корреспонденты заметили 20-летнюю экс-возлюбленную Лепса Аврору Кибу, хореографа и режиссера Аллу Сигалову, актрису Софью Синицыну, актрису Екатерину Вуличенко.

Аврора Киба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАврора Киба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Аврора Киба

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Аврора Киба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАврора Киба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Аврора Киба

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Алла Сигалова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлла Сигалова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Алла Сигалова

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Софья Синицына | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСофья Синицына | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Софья Синицына

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Екатерина Вуличенко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕкатерина Вуличенко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Екатерина Вуличенко

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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Анастасия Харитонова

На дорожку подошли актер Павел Деревянко с женой Зоей Фуць.

Павел Деревянко и Фуць | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПавел Деревянко и Фуць | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Павел Деревянко и Фуць

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Появилась в эксцентричном костюме и режиссер Валерия Гай Германика. Она пришла на кинофестиваль с недавно родившей 17-летней дочкой.

На красной дорожке — Валерия Гай Германика с дочкой Октавией

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Кристина Асмус. Актриса выбрала элегантное белое платье.

Асмус на красной дорожке

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Злые языки шутят, что Ида Галич пришла в мишуре. А как вам необычный костюм?

Платье просто сияет

Источник:

Эльдар Кочесоков

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О как.

Источник: Эльдар КочесоковИсточник: Эльдар Кочесоков
Источник:

Эльдар Кочесоков

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Вот это платье!

На платье изображено рождение Венеры

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Больше фото платьев. Можете рассмотреть в деталях!

Многие наряды были несложными, но элегантными | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМногие наряды были несложными, но элегантными | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Многие наряды были несложными, но элегантными

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Есть звезды, которым идут строгие образы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕсть звезды, которым идут строгие образы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Есть звезды, которым идут строгие образы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

А кто-то выбрал легкий девичий стиль | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUА кто-то выбрал легкий девичий стиль | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

А кто-то выбрал легкий девичий стиль

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Асмус — просто ангел | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАсмус — просто ангел | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Асмус — просто ангел

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актрисы позировали фотографам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАктрисы позировали фотографам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актрисы позировали фотографам

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Элегантная и изящная красота | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЭлегантная и изящная красота | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Элегантная и изящная красота

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Возможно, самое вычурное платье вечера | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВозможно, самое вычурное платье вечера | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Возможно, самое вычурное платье вечера

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Костюм расшит узорами | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКостюм расшит узорами | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Костюм расшит узорами

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Один из самых необычных образов на дорожке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОдин из самых необычных образов на дорожке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Один из самых необычных образов на дорожке

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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…и на этой позитивной ноте проходы по красной дорожке заканчиваются. Ждем продолжения фестиваля!

Сальто — ведь почему бы и нет

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Объявлять номинации сегодня не будут. Гости фестиваля отправились смотреть фильм, который его откроет, — «Ангелы Ладоги».

«Это историческая драма о первых месяцах блокады Ленинграда: в ноябре 1941 года отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на еще не окрепший лед Ладоги, чтобы доставить боеприпасы, но их миссия превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать», — сообщили организаторы фестиваля.

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Пока полюбуйтесь еще на несколько фото с дорожки. Вот Настасья Самбурская — настоящая королева.

Ну разве не Белоснежка? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНу разве не Белоснежка? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ну разве не Белоснежка?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сложно не опуститься на колени перед такой женщиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСложно не опуститься на колени перед такой женщиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сложно не опуститься на колени перед такой женщиной

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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Министр культуры Ольга Любимова. Выглядит более элегантно и статно, чем многие актрисы

Министр выбрала сдержанный стиль | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМинистр выбрала сдержанный стиль | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Министр выбрала сдержанный стиль

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Любимова тоже прошла по дорожке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛюбимова тоже прошла по дорожке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Любимова тоже прошла по дорожке

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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Иностранные гости.

На фестивале есть делегации из разных стран | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа фестивале есть делегации из разных стран | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На фестивале есть делегации из разных стран

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Фестиваль не зря зовут международным | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUФестиваль не зря зовут международным | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Фестиваль не зря зовут международным

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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Комментарии
4
Гость
17 апреля, 09:21
Кошмар! Кто все эти люди? Страх...
Гость
17 апреля, 07:44
Ужас какой!
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Гость
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