Королева Самбурская и небритые подмышки. Как прошло открытие ММКФ-2026: онлайн-репортаж

16 апреля в Москве стартовал Московский международный кинофестиваль (ММКФ). С сегодняшнего дня и по 23 апреля гостям покажут множество премьер отечественных и не только фильмов. Впервые этот фестиваль прошел в 1935 году, и тогда жюри возглавлял сам Сергей Эйзенштейн. А в 1999 году бессменным президентом ММКФ стал Никита Михалков.

Основной площадкой станет кинотеатр «Октябрь», но показы пройдут и в других кинозалах Москвы.

MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с церемонии торжественного открытия фестиваля.