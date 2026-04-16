Королева Самбурская и небритые подмышки. Как прошло открытие ММКФ-2026: онлайн-репортаж

16 апреля в Москве стартовал Московский международный кинофестиваль (ММКФ). С сегодняшнего дня и по 23 апреля гостям покажут множество премьер отечественных и не только фильмов. Впервые этот фестиваль прошел в 1935 году, и тогда жюри возглавлял сам Сергей Эйзенштейн. А в 1999 году бессменным президентом ММКФ стал Никита Михалков.
Основной площадкой станет кинотеатр «Октябрь», но показы пройдут и в других кинозалах Москвы.
MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с церемонии торжественного открытия фестиваля.
Что известно о ММКФ-2026
Приветствуем вас, дорогие читатели.
Открытие ММКФ традиционно проходит в Московском театре мюзикла (бывший театр «Россия») на Пушкинской площади.
В этом году фестиваль пройдет с 16 по 23 апреля. За это время зрителям покажут фильмы из 43 стран, всего в программе представлено около 200 кинолент.
В числе ведущих стран по количеству фильмов на ММКФ — Россия, Китай, Республика Корея, Индия и Италия. Среди стран, не представленных в прошлом году и вошедших в программу в этом, — Алжир, Израиль, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Пуэрто-Рико, Таджикистан, Таиланд, Тунис и Швейцария.
Фильм-открытие: что о нем известно
Кинофестиваль откроет фильм «Ангелы Ладоги» (12+) о блокаде Ленинграда. Его снял Александр Котт, главные роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов.
Картина расскажет о событиях осени 1941 года. Группа юных буеристов отправляется по тонкому льду Ладожского озера, чтобы перевезти снаряды. Но в итоге их задание превращается в спасение детей из детского дома, которых не успели вывезти из города.
На красной дорожке появляются первые звезды. Наши корреспонденты заметили 20-летнюю экс-возлюбленную Лепса Аврору Кибу, хореографа и режиссера Аллу Сигалову, актрису Софью Синицыну, актрису Екатерину Вуличенко.
На дорожку подошли актер Павел Деревянко с женой Зоей Фуць.
Появилась в эксцентричном костюме и режиссер Валерия Гай Германика. Она пришла на кинофестиваль с недавно родившей 17-летней дочкой.
Кристина Асмус. Актриса выбрала элегантное белое платье.
Злые языки шутят, что Ида Галич пришла в мишуре. А как вам необычный костюм?
О как.
Вот это платье!
Больше фото платьев. Можете рассмотреть в деталях!
…и на этой позитивной ноте проходы по красной дорожке заканчиваются. Ждем продолжения фестиваля!
Объявлять номинации сегодня не будут. Гости фестиваля отправились смотреть фильм, который его откроет, — «Ангелы Ладоги».
«Это историческая драма о первых месяцах блокады Ленинграда: в ноябре 1941 года отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на еще не окрепший лед Ладоги, чтобы доставить боеприпасы, но их миссия превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать», — сообщили организаторы фестиваля.
Пока полюбуйтесь еще на несколько фото с дорожки. Вот Настасья Самбурская — настоящая королева.
Министр культуры Ольга Любимова. Выглядит более элегантно и статно, чем многие актрисы
Иностранные гости.