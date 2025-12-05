НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Умер Юрий Ваксман В Ярославле установили памятник на могиле актера Юрия Ваксмана. Фото

В Ярославле установили памятник на могиле актера Юрия Ваксмана. Фото

Артист похоронен на Леонтьевском кладбище

251
Юрий Ваксман умер в 2024 году | Источник: музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»Юрий Ваксман умер в 2024 году | Источник: музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»

Юрий Ваксман умер в 2024 году

Источник:

музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»

Днём 4 декабря 2025 года в Ярославле открыли памятник на могиле актёра и продюсера Юрия Ваксмана. Захоронение сооснователя Камерного театра и кинокомпании «ЯрСинема» находится на Леонтьевском кладбище.

«Монумент представляет собой целую композицию: на одной из плит размещён фрагмент киноплёнки с кадрами из лучших фильмов с участием Юрия Ваксмана», — рассказали в пресс-службе музея ярославского театра и кино «Ваксман-центр».

Памятник Юрию Ваксману установили при финансовой поддержке российских актёров и продюсеров. На открытии присутствовали предприниматель и меценат Олег Жаров, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын и вице-губернатор региона Андрей Колядин.

На открытии памятника был бывший губернатор Ярославской области&nbsp;— Анатолий Лисицын | Источник: музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»На открытии памятника был бывший губернатор Ярославской области&nbsp;— Анатолий Лисицын | Источник: музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»

На открытии памятника был бывший губернатор Ярославской области — Анатолий Лисицын

Источник:

музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»

С трогательной речью выступил вице-губернатор Ярославской области Андрей Колядин | Источник: музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»С трогательной речью выступил вице-губернатор Ярославской области Андрей Колядин | Источник: музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»

С трогательной речью выступил вице-губернатор Ярославской области Андрей Колядин

Источник:

музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр»

Напомним, Юрий Ваксман ушёл из жизни 27 марта 2024 года. По словам коллег, у него случился инфаркт.

Читайте также

После его смерти Камерный театр национализировали. Сейчас коллектив работает на базе ТЮЗа. Осенью 2025 года стало известно, что друзья и близкие актёра и продюсера решили открыть в кафе «Дом актёра» музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр». Сейчас там идёт ремонт.

«Гости смогут увидеть декорации и костюмы из постановок Камерного театра и познакомиться с закулисной жизнью: побывать в гримёрке, узнать тонкости работы звукорежиссёра и художника по свету. Здесь же появится арт-пространство, в котором будут проходить концерты, мастер-классы, творческие встречи и лекции», — рассказали в музее ярославского театра и кино «Ваксман-центр».

Отдельный зал посвятят истории ярославского кинематографа — от немых лент фабрики Григория Либкена до современных фильмов, созданных при участии киностудии «ЯрСинема», основанной Юрием Ваксманом.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Юрий Ваксман Памятник
Комментарии
3
Гость
20 минут
Прекрасно, что память о таких людях сохраняют.
Гость
21 минута
Замечательный памятник — дань уважения талантливому человеку.
Гость
