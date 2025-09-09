НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Стало известно, что откроют на месте бывшего кафе «Дом актера» в центре Ярославля

Стало известно, что откроют на месте бывшего кафе «Дом актера» в центре Ярославля

Заведение закрылось после смерти Юрия Ваксмана

344
В «Доме актера» откроют музей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Доме актера» откроют музей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Доме актера» откроют музей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на месте кафе «Дом актера» откроют музей Ярославского театра и кино «Ваксман-центр». Пока в здании на улице Кирова, 5 проводится ремонт, насладиться частичкой спектаклей бывшего Камерного театра можно будет в Центре современного искусства «Дом муз» на Чайковского, 23а.

«С 12 сентября будет открыта для посещения выставка „Застывшая музыка сцены“, где будет представлена часть экспозиции „Ваксман-центра“, в которую войдут костюмы и декорации спектаклей, поставленных художественным руководителем Ярославского камерного театра — Владимиром Воронцовым: „Интервью“, „Представление трагедии Пушкина ‚Моцарт и Сальери‘ на убогих подмостках конца ХХ столетия“, „Русский ланч“ и „История костюмера“», — сообщили в соцсетях Камерного театра.

В одном из залов музея будут транслировать небольшие отрывки из спектаклей Камерного театра.

«Отдельный зал будет посвящён истории ярославского кинематографа: от немых фильмов, созданных фабрикой Григория Либкена, до современных картин, снятых при участии киностудии „ЯрСинема“, основанной Юрием Ваксманом», — обещают организаторы.

Часы работы экспазиции: с 11:00 до 19:00 (касса работает до 18:30).

Напомним, что в свое время кафе «Дом актера» в центре Ярославля открыл сооснователь Камерного театра Юрий Ваксман. В атмосферном дворике в центре города любили собираться артисты, а также заглядывали гастролеры и приезжие звезды, включая Олега Янковского, Олега Меньшикова, Эмира Кустурицу и других.

Помещение кафе находится в муниципальной собственности, однако официально находилось в безвозмездном пользовании у Ярославского камерного театра. В декабре 2024 года заведение опечатали. Как объяснили власти, проблема в том, что в налоговых и прочих документах учредителем камерного театра числится Юрий Ваксман, которого уже нет в живых.

Ранее в региональном правительстве сообщили, что рассматриваются варианты дальнейшего использования помещения с целью сохранения культурного наследия Юрия Ваксмана, включая привлечение инвесторов.

ПО ТЕМЕ
Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Камерный театр Юрий Ваксман Музей
