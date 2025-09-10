Звезда театра и кино Владимир Гусев высказался о создании «Ваксман-центра» в Ярославле

Владимир Гусев высказался по поводу открытия музея, посвященного памяти о Камерном театре и Юрии Ваксмане Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сооснователь Камерного театра в Ярославле Владимир Гусев прокомментировал открытие музея «Ваксман-центр» на месте бывшего кафе «Дом актера» на улице Кирова. Артисту понравилась инициатива, которая должна помочь сохранить память о театре и Юрии Ваксмане.

«Создание музея театра и кино „Ваксман-центр“ хорошая идея, только надо понимать, что музею никогда не заменить Камерный театр. Рассказывать о том, как было великолепно — никогда не проткнет слушателя. Только в качестве восторга: „Да, когда был Камерный театр, он был хорош“», — высказался в беседе с 76.RU Владимир Гусев.

Но музей, как памятник на могиле. Что он дает? Да, можно прийти туда поскорбеть, положить цветы, посмотреть на фотографии — на этом всё. Владимир Гусев сооснователь Камерного театра

Камерный театр — первый и пока единственный частный театр в Ярославле. Его открыли три друга — Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев в 1999 году. В 2024 году театр претерпел реорганизацию: он перешел в государственную собственность и теперь продолжает свою работу в структуре Ярославского ТЮЗа.

Последний спектакль в Камерном театре как в частном учреждении был отыгран в мае 2024 года. После этого здание на улице Свердлова закрыли, признав его небезопасным. Позже власти сообщили, что объект войдет в план приватизации на 2025–2027 годы.

«Для тех, кто видел спектакли, посещение музея станет возможностью снова пережить эмоции, глядя на костюмы и декорации, напоминающие о постановках Камерного. Зритель же, который не застал эти спектакли, вряд ли испытает такие чувства. Для него это будут просто красивые костюмы и декорации, и всё», — подытожил Гусев.