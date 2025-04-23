Софи Лорен передала соболезнования. Как в храме Христа Спасителя прощаются со скульптором Зурабом Церетели: онлайн-репортаж

Во вторник, 22 апреля, стало известно о смерти скульптора и художника Зураба Церетели. Ему был 91 год. Помощник мастера Сергей Шагулашвили сообщил, что причиной его смерти стала остановка сердца. Церетели во многом определил образ Москвы — он автор памятника Петру I, фонтанного комплекса с лошадьми на Манежной площади и других.
Прощание со скульптором проходит в храме Христа Спасителя. После чего гроб с телом Церетели доставят на родину, в Грузию. MSK1.RU показывает в режиме онлайн, как проходит траурная церемония.
Художник Никас Сафронов сказал, что итальянская актриса Софи Лорен попросила передать, что помнит Зураба Церетели, его гостеприимство и хранит его работы. По его словам, когда в Москву приезжали Моника Беллуччи, Роберт Де Ниро и Софи Лорен, скульптор устраивал им роскошный прием у себя дома на Малой Грузинской.
Сафронов также рассказал, как Церетели переживал, когда открывали памятник Петру I в Москве и люди выходили с плакатами против этого монумента.
«Был тяжелый для него период, но он разобрался с этим. Он оставил и сохранил академию [художеств], сохранил классическое искусство. Сделал так, чтобы художники не чувствовали себя оскорбленными и униженными. Давал мастерские, помогал, поддерживал. То есть деньги, которые он зарабатывал, легко тратил на академию, на искусство, на творчество. И воспитал замечательного внука Василия, который, надеюсь, продолжит его дело», — рассказал художник.
Рядом с гробом стоят венки от правительства, администрации президента, Министерства обороны и музея Андрея Рублева, сообщает корреспондент MSK1.RU.
На прощание со скульптором в храм Христа Спасителя также приехала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Известный кардиохирург Лео Бокерия рассказал, что произведения Церетели «очень органичные, естественные, чистые» и при этом заставляют зрителя задуматься.
«У него дом никогда не отдыхал. У него всегда были друзья, близкие, наверное, часто приходили люди, чтобы просто познакомиться. Он никому не отказывал никогда. В такой день всегда говорят хорошие слова, вспоминают хорошее. Он относится к категории людей, которые навсегда записали свое имя и внесли особый вклад в развитие страны», — поделился с журналистами Лео Бокерия.
У гроба с телом Зураба Церетели стоят Татьяна Кочемасова, гражданская жена скульптора, и его дочь Елена (Лика) Церетели с сыном Василием. Она не может сдержать слез.
В храме Христа Спасителя началось отпевание скульптора Зураба Церетели.
Что происходит внутри храма
Внутри храма Христа Спасителя на алтаре стоит венок от президента России. Пришедших проститься так много, что в зале выстроилась очередь к гробу Церетели, сообщает корреспондент MSK1.RU. Сотрудники ритуальных услуг помогают возложить цветы.
«Уважаемые близкие, друзья. Те, кто не успел подойти к гробу, может потом подойти после отпевания», — объявляют по громкой связи.
К храму доставили венки от Союза архитекторов и Российской академии художеств.
Художница и академик Российской академии художеств Ирина Глухова отметила, что Зураб Церетели запомнился не только как великий художник, но и добрый, отзывчивый и светлый человек.
Живописец Виктор Глухов добавил, что «Церетели боролся за сохранение традиций».
К храму Христа Спасителя на Волхонке, где в 12:00 начнется прощание со скульптором Зурабом Церетели, уже несут корзины с цветами. Также, как сообщают «Известия», к собору доставили венок от администрации президента и Владимира Путина.
Одним из первых на траурную церемонию приехал скульптор Александр Рожников. Он рассказал, что смерть Церетели стала очень тяжелой утратой для Российской академии художеств, которую тот возглавлял, для скульпторов и мирового монументального искусства.
«Когда возглавляет академию скульптор, да еще с таким именем. И даже дело не в имени. Это уникальный человек, разносторонний художник и просто это глыба, которую восполнить в ближайшее время, наверное, никто не сможет», — сказал Рожников.
После прощания в храме Христа Спасителя, который в 1990-х Церетели помогал восстановить, гроб с телом художника перевезут на родину — в Тбилиси, столицу Грузии. Его похоронят в Дидубийском пантеоне.
«Там супруга Зураба Константиновича похоронена, и он хотел быть с ней рядом», — объяснил в беседе с MSK1.RU его помощник Сергей Шагулашвили.
Дидубийский пантеон (Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Дидубе) — некрополь в Тбилиси, где погребены многие из национальных героев Грузии. На том же пантеоне упокоены 4-й премьер-министр Грузии Зураб Жвания, оперная певица Вера Давыдова, которую называли «любовницей Сталина», спортивный комментатор и телеведущий Котэ (Константин) Махарадзе, режиссер Резо Чхеидзе.
Зураб Церетели родился в 1934 году в Грузинской ССР. Окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. В 30 лет Церетели уехал на обучение во Францию, где общался с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. Скульптор был главой Российской академии художеств, а также основал Московский музей современного искусства (MMOMA). Благодаря Церетели был воссоздан храм Христа Спасителя, он же является автором памятника Петру I, монумента Победы, «Дружба навеки» и многих других работ в бывшем СССР и во всём мире.
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