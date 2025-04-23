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Культура онлайн-трансляция Софи Лорен передала соболезнования. Как в храме Христа Спасителя прощаются со скульптором Зурабом Церетели: онлайн-репортаж

Софи Лорен передала соболезнования. Как в храме Христа Спасителя прощаются со скульптором Зурабом Церетели: онлайн-репортаж

Показываем, как именитого художника провожают в последний путь

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4 комментария

Во вторник, 22 апреля, стало известно о смерти скульптора и художника Зураба Церетели. Ему был 91 год. Помощник мастера Сергей Шагулашвили сообщил, что причиной его смерти стала остановка сердца. Церетели во многом определил образ Москвы — он автор памятника Петру I, фонтанного комплекса с лошадьми на Манежной площади и других.

Прощание со скульптором проходит в храме Христа Спасителя. После чего гроб с телом Церетели доставят на родину, в Грузию. MSK1.RU показывает в режиме онлайн, как проходит траурная церемония.

Екатерина Фадеева

Художник Никас Сафронов сказал, что итальянская актриса Софи Лорен попросила передать, что помнит Зураба Церетели, его гостеприимство и хранит его работы. По его словам, когда в Москву приезжали Моника Беллуччи, Роберт Де Ниро и Софи Лорен, скульптор устраивал им роскошный прием у себя дома на Малой Грузинской.

Сафронов также рассказал, как Церетели переживал, когда открывали памятник Петру I в Москве и люди выходили с плакатами против этого монумента.

«Был тяжелый для него период, но он разобрался с этим. Он оставил и сохранил академию [художеств], сохранил классическое искусство. Сделал так, чтобы художники не чувствовали себя оскорбленными и униженными. Давал мастерские, помогал, поддерживал. То есть деньги, которые он зарабатывал, легко тратил на академию, на искусство, на творчество. И воспитал замечательного внука Василия, который, надеюсь, продолжит его дело», — рассказал художник.

Художник Никас Сафронов на прощании с Зурабом Церетели

Источник:

Эльдар Кочесоков

Никас Сафронов рассказал о встрече Софи Лорен и Зураба Церетели

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Екатерина Фадеева

Рядом с гробом стоят венки от правительства, администрации президента, Министерства обороны и музея Андрея Рублева, сообщает корреспондент MSK1.RU.

Софи Лорен передала соболезнования. Как в храме Христа Спасителя прощаются со скульптором Зурабом Церетели: онлайн-репортаж | Источник: Елена Халматова / MSK1.RUСофи Лорен передала соболезнования. Как в храме Христа Спасителя прощаются со скульптором Зурабом Церетели: онлайн-репортаж | Источник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

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Екатерина Фадеева

На прощание со скульптором в храм Христа Спасителя также приехала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова (в сером платье) | Источник: Елена Халматова / MSK1.RUТатьяна Москалькова (в сером платье) | Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Татьяна Москалькова (в сером платье)

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Внук скульптора Василий Церетели, его мать Елена и гражданская жена Зураба Церетели Татьяна Кочемасова | Источник: Елена Халматова / MSK1.RUВнук скульптора Василий Церетели, его мать Елена и гражданская жена Зураба Церетели Татьяна Кочемасова | Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Внук скульптора Василий Церетели, его мать Елена и гражданская жена Зураба Церетели Татьяна Кочемасова

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

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Екатерина Фадеева

Известный кардиохирург Лео Бокерия рассказал, что произведения Церетели «очень органичные, естественные, чистые» и при этом заставляют зрителя задуматься.

«У него дом никогда не отдыхал. У него всегда были друзья, близкие, наверное, часто приходили люди, чтобы просто познакомиться. Он никому не отказывал никогда. В такой день всегда говорят хорошие слова, вспоминают хорошее. Он относится к категории людей, которые навсегда записали свое имя и внесли особый вклад в развитие страны», — поделился с журналистами Лео Бокерия.

Кардиохирург Лео Бокерия

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Екатерина Фадеева

У гроба с телом Зураба Церетели стоят Татьяна Кочемасова, гражданская жена скульптора, и его дочь Елена (Лика) Церетели с сыном Василием. Она не может сдержать слез.

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Обсудить
Екатерина Фадеева

В храме Христа Спасителя началось отпевание скульптора Зураба Церетели.

В храме Христа Спасителя началось отпевание скульптора Зураба Церетели. | Источник: Елена Халматова / MSK1.RUВ храме Христа Спасителя началось отпевание скульптора Зураба Церетели. | Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

В храме Христа Спасителя началось отпевание скульптора Зураба Церетели.

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

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Екатерина Фадеева

Что происходит внутри храма

Внутри храма Христа Спасителя на алтаре стоит венок от президента России. Пришедших проститься так много, что в зале выстроилась очередь к гробу Церетели, сообщает корреспондент MSK1.RU. Сотрудники ритуальных услуг помогают возложить цветы.

«Уважаемые близкие, друзья. Те, кто не успел подойти к гробу, может потом подойти после отпевания», — объявляют по громкой связи.

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Телеведущий Андрей Малахов | Источник: Елена Халматова / MSK1.RUТелеведущий Андрей Малахов | Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Телеведущий Андрей Малахов

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин | Источник: Елена Халматова / MSK1.RUПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин | Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

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Екатерина Фадеева

К храму доставили венки от Союза архитекторов и Российской академии художеств.

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Источник: Елена Халматова / MSK1.RUИсточник: Елена Халматова / MSK1.RU
Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

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Екатерина Фадеева

Художница и академик Российской академии художеств Ирина Глухова отметила, что Зураб Церетели запомнился не только как великий художник, но и добрый, отзывчивый и светлый человек.

Живописец Виктор Глухов добавил, что «Церетели боролся за сохранение традиций».

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Художники Виктор и Ирина Глуховы | Источник: Елена Халматова / MSK1.RUХудожники Виктор и Ирина Глуховы | Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Художники Виктор и Ирина Глуховы

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

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Екатерина Фадеева

К храму Христа Спасителя на Волхонке, где в 12:00 начнется прощание со скульптором Зурабом Церетели, уже несут корзины с цветами. Также, как сообщают «Известия», к собору доставили венок от администрации президента и Владимира Путина.

Источник: Эльдар КочесоковИсточник: Эльдар Кочесоков
Источник:

Эльдар Кочесоков

Обстановка у храма Христа Спасителя, где пройдет прощание со скульптором Зурабом Церетели | Источник: Эльдар КочесоковОбстановка у храма Христа Спасителя, где пройдет прощание со скульптором Зурабом Церетели | Источник: Эльдар Кочесоков

Обстановка у храма Христа Спасителя, где пройдет прощание со скульптором Зурабом Церетели

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Екатерина Фадеева

Одним из первых на траурную церемонию приехал скульптор Александр Рожников. Он рассказал, что смерть Церетели стала очень тяжелой утратой для Российской академии художеств, которую тот возглавлял, для скульпторов и мирового монументального искусства.

«Когда возглавляет академию скульптор, да еще с таким именем. И даже дело не в имени. Это уникальный человек, разносторонний художник и просто это глыба, которую восполнить в ближайшее время, наверное, никто не сможет», — сказал Рожников.

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Екатерина Фадеева

После прощания в храме Христа Спасителя, который в 1990-х Церетели помогал восстановить, гроб с телом художника перевезут на родину — в Тбилиси, столицу Грузии. Его похоронят в Дидубийском пантеоне.

«Там супруга Зураба Константиновича похоронена, и он хотел быть с ней рядом», — объяснил в беседе с MSK1.RU его помощник Сергей Шагулашвили.

Дидубийский пантеон (Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Дидубе) — некрополь в Тбилиси, где погребены многие из национальных героев Грузии. На том же пантеоне упокоены 4-й премьер-министр Грузии Зураб Жвания, оперная певица Вера Давыдова, которую называли «любовницей Сталина», спортивный комментатор и телеведущий Котэ (Константин) Махарадзе, режиссер Резо Чхеидзе.

Источник:

Городские медиа

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Екатерина Фадеева

Зураб Церетели родился в 1934 году в Грузинской ССР. Окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. В 30 лет Церетели уехал на обучение во Францию, где общался с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. Скульптор был главой Российской академии художеств, а также основал Московский музей современного искусства (MMOMA). Благодаря Церетели был воссоздан храм Христа Спасителя, он же является автором памятника Петру I, монумента Победы, «Дружба навеки» и многих других работ в бывшем СССР и во всём мире.

Подробнее о главных работах мастера мы рассказывали в этом материале.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
Зураб Церетели Скульптор Храм Христа Спасителя Прощание
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Комментарии
4
Гость
1 час
это сооружение в масквабаде идеально подходит
Гость
1 час
Покойный был членом КПСС с 1965 по 1991 гг., но всем, как обычно, плевать.
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