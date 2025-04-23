Софи Лорен передала соболезнования. Как в храме Христа Спасителя прощаются со скульптором Зурабом Церетели: онлайн-репортаж

Художник Никас Сафронов сказал, что итальянская актриса Софи Лорен попросила передать, что помнит Зураба Церетели, его гостеприимство и хранит его работы. По его словам, когда в Москву приезжали Моника Беллуччи, Роберт Де Ниро и Софи Лорен, скульптор устраивал им роскошный прием у себя дома на Малой Грузинской.

Сафронов также рассказал, как Церетели переживал, когда открывали памятник Петру I в Москве и люди выходили с плакатами против этого монумента.

«Был тяжелый для него период, но он разобрался с этим. Он оставил и сохранил академию [художеств], сохранил классическое искусство. Сделал так, чтобы художники не чувствовали себя оскорбленными и униженными. Давал мастерские, помогал, поддерживал. То есть деньги, которые он зарабатывал, легко тратил на академию, на искусство, на творчество. И воспитал замечательного внука Василия, который, надеюсь, продолжит его дело», — рассказал художник.