Обвиняемого в похищении кенгурят в Ярославле отправили в психиатрическую больницу

Ивана Некрасова обвиняют в похищении кенгуренка Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, пресс-служба Ярославского зоопарка











В Ярославле обвиняемого в похищении кенгуренка Кроша 31-летнего Ивана Некрасова временно направили в психиатрическую больницу. Он пробудет там до 27 августа 2025 года. Следствие по делу продолжается. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

«По ходатайству следователя Кировский районный суд Ярославля 22 мая 2025 года постановил поместить Ивана Некрасова, обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков (п. „в“ ч. 3 ст. 158 УК РФ и п."б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — говорится в сообщении суда.

Ранее адвокат Ивана Некрасова сообщала, что он попал в больницу практически сразу после избрания меры пресечения. Юрист изначально заявляла, что у Ивана Некрасова, предположительно, есть психическое расстройство.

Кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября 2024 года. Сотрудники сразу поняли: кроха не мог выбраться сам. Предположили, что малыша похитили. Позже эту версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам не раскрывали до последнего. По данным источника 76.RU, подозреваемый перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил кенгуренка.

Через три дня в парке птиц в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру: они были совсем маленькими. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября правоохранители заявили о задержании подозреваемого. Ивана Некрасова поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции срассказали, что 31-летний вологжанин вез двоих кенгурят в клетчатой дорожной сумке-челноке.

Это были детеныши кенгуру из калужского парка. Один из них погиб, что расстроило самого Ивана. Кроша нашли на следующий день в Подмосковье. Мы публиковали подробный текст, что известно о предполагаемом похитителе кенгурят.