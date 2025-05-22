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Криминал Похищение кенгурят Подробности Обвиняемого в похищении кенгурят в Ярославле отправили в психиатрическую больницу

Обвиняемого в похищении кенгурят в Ярославле отправили в психиатрическую больницу

Сколько времени он там проведет

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3 комментария
Ивана Некрасова обвиняют в похищении кенгуренка | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, пресс-служба Ярославского зоопаркаИвана Некрасова обвиняют в похищении кенгуренка | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, пресс-служба Ярославского зоопарка

Ивана Некрасова обвиняют в похищении кенгуренка

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU, пресс-служба Ярославского зоопарка

В Ярославле обвиняемого в похищении кенгуренка Кроша 31-летнего Ивана Некрасова временно направили в психиатрическую больницу. Он пробудет там до 27 августа 2025 года. Следствие по делу продолжается. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

«По ходатайству следователя Кировский районный суд Ярославля 22 мая 2025 года постановил поместить Ивана Некрасова, обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков (п. „в“ ч. 3 ст. 158 УК РФ и п."б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — говорится в сообщении суда.

Ранее адвокат Ивана Некрасова сообщала, что он попал в больницу практически сразу после избрания меры пресечения. Юрист изначально заявляла, что у Ивана Некрасова, предположительно, есть психическое расстройство.

Кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября 2024 года. Сотрудники сразу поняли: кроха не мог выбраться сам. Предположили, что малыша похитили. Позже эту версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам не раскрывали до последнего. По данным источника 76.RU, подозреваемый перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил кенгуренка.

Через три дня в парке птиц в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру: они были совсем маленькими. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября правоохранители заявили о задержании подозреваемого. Ивана Некрасова поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции срассказали, что 31-летний вологжанин вез двоих кенгурят в клетчатой дорожной сумке-челноке.

Это были детеныши кенгуру из калужского парка. Один из них погиб, что расстроило самого Ивана. Кроша нашли на следующий день в Подмосковье. Мы публиковали подробный текст, что известно о предполагаемом похитителе кенгурят.

После возвращения в родной вольер кенгуренок Крош переехал из Ярославля в зоопарк Костромы. Там показывали, как изменился подросший зверек.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Кенгуру Суд Психиатрическая больница
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Комментарии
3
с++
22 мая, 18:29
Гусей сейчас не найти. Любимому сыну лейтенанта Шмидта пришлось переквалифицироваться
Гость
22 мая, 17:38
а это изначально было ясно что он псих. больной
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