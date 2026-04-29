В Ярославле со скандалом закрылась известная фитнес-студия. Клиентам не возвращают деньги

Студия растяжки закрылась в Ярославле, оставив клиенток без денег Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле разгорелся скандал из-за закрытия студии растяжки Stretch House, которая располагалась в здании по адресу: улица Свободы, 25г. Клиентки спортивного заведения не могут вернуть деньги за оплаченные и неизрасходованные абонементы.

«Студия закрывается навсегда»

«Я занимаюсь в студии с осени 2025 года. Мне это место порекомендовала подруга, которая ходила туда с лета. Первый абонемент я брала на короткий срок, чтобы оценить, понравятся ли занятия. А потом в феврале купила уже на более продолжительное время — на 48 занятий, это примерно на полгода. Абонемент стоил 23 тысячи рублей. При этом я его даже не успела использовать. Какое-то время я еще ходила на занятия по старому абонементу, так как его лимит не вышел. А с 1 апреля у нас отменили тренировки. Сказали, что якобы в здании прорвало трубу и студия закрывается на ремонт», — рассказала порталу 76.RU одна из посетительниц студии Татьяна.

Сначала сообщалось, что студия приостанавливает работу на 10 дней. Но по истечении этого времени занятия так и не возобновились. Клиенткам в студии поясняли, что подрядчик не укладывается в сроки. И обещали сразу сообщить, как только появится расписание.

А 22 апреля посетительницы студии получили сообщения о том, что она закрылась.

«Вынуждены сообщить: студия закрывается навсегда. Мы не смогли возобновить работу, несмотря на все усилия», — говорилось в сообщении, которое получили посетительницы.

Далее шло объяснение ситуации:

«Корпоративный спор с арендатором (именно так написано в сообщении, хотя сама студия и была арендатором. Возможно, имелся в виду арендодатель. — Прим. ред.) помещения привел к финансовому кризису. Мы искали новое помещение — все варианты оказались непригодны или неподъемны по стоимости. Мы пытались договориться с другими студиями (включая конкурентов), чтобы перевести ваши абонементы — безуспешно. Всё это время мы не тянули время и не обманывали, а пытались найти решение. Решения не нашлось».

В сообщении говорилось, что у студии нет средств на возврат денег за абонементы. Клиенткам предложили обратиться в суд.

«Важно: мы не мошенники. Не брали ваши деньги с мыслью исчезнуть. Мы работали 1,5 года и делали всё, чтобы сохранить её для вас. Но, к сожалению, не все, что происходит, в наших силах», — говорилось в послании.

Вот такое сообщение получили клиентки ярославской студии 22 апреля Источник: Татьяна

У подруги Татьяны также остался неизрасходованный абонемент. Женщины предполагают, что с такой ситуацией столкнулись и другие посетительницы студии. Вероятно, общая сумма невозвращенных средств исчисляется десятками, а может, и сотнями тысяч рублей. По ее словам, сотрудницы студии в разговоре с клиентками жаловались, что им не выплатили полностью зарплату.

Органы проводят проверку

Некоторые посетительницы студии уже написали заявления в полицию и Роспотребнадзор.

В УМВД России по Ярославской области порталу 76.RU подтвердили, что жалобы на невыполнение условий договора, действительно, поступили.

«Проводится проверка», — прокомментировали в полиции.

В отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ярославской области также поступило около 10 обращений.

«Индивидуальный предприниматель из Нижегородской области прекратил свою деятельность. Управлением проводится работа с данными обращениями в соответствии с законодательством и компетенцией», — отметили в ярославском Роспотребнадзоре.

ИП больше не существует

Договор у Татьяны был заключен с ИП Маринина Карина Александровна. Ее данные также были указаны на вывеске студии. Связаться с предпринимательницей у нас не получилось. По имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона срабатывал автоответчик. Также мы направили письма на адреса электронной почты, ответов пока не получили.

По данным сервиса «Контур. Фокус», Маринина Карина Александровна была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель 18 ноября 2024 года в Нижнем Новгороде. Среди видов ее деятельности указана физкультурно-оздоровительная работа и организация фитнес-центров. При этом 23 апреля 2026 года индивидуальный предприниматель прекратила деятельность в связи с принятием ею соответствующего решения. По информации, указанной в договоре с клиентками студии, Карина Маринина пользовалсь товарным знаком Stretch House, принадлежащим предпринимателю Станиславу Бывальцеву, по договору коммерческой концессии — это правовой механизм, который позволяет одному предпринимателю использовать в своей деятельности бренд, технологии и бизнес-систему другой компании.

Само помещение, которое предпринимательница арендовала под студию растяжки, сейчас выставлено для новой аренды на сайте бесплатных объявлений. По указанному в объявлении номеру телефона представитель арендатора сказала, что бизнес-вумен не платила два месяца за аренду и потом съехала. По словам нашей собеседницы, никакого прорыва трубы в начале апреля в здании не было.

Сейчас двери студии закрыты, для помещения ищут нового арендатора Источник: Александр Куренной / 76.RU

Основатель сети прокомментировал ситуацию

Комментарий по ситуации в Ярославле со ссылкой на слова основателя сети Stretch House Станислава Бывальцева порталу 76.RU предоставила пресс-служба сети Stretch House.

«С начала апреля работа студии была временно приостановлена. К сожалению, в текущих условиях сохранить работу студии не представилось возможным, в связи с чем партнером-франчайзи было принято решение о прекращении деятельности локации. Это было непростое решение, и мы понимаем, что оно вызывает вопросы и переживания у клиентов. Управляющая компания в курсе закрытия студии, находится на прямой связи с партнером в Ярославле и оказывает содействие в решении вопроса. Мы помогаем разбирать обращения клиентов и координируем дальнейшие шаги настолько, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Также в компании пояснили, что юридически вопрос о возврате денег находится в компетенции их партнера-франчайзи в Ярославле.

«Тем не менее, мы как управляющая компания тоже не оставляем клиентов без поддержки и помощи», — добавили в Stretch House.

В частности, ярославнам предложили вариант переоформления абонементов на другие города. То есть клиент может передать абонемент близкому человеку, родственнику или знакомому, который проживает в том городе, где работают студии сети. Человек, на которого переоформили абонемент, сможет по нему продолжить тренировки. Также клиенткам доступен формат онлайн-занятий.

«Мы продолжаем вести переговоры и искать иные возможности для клиентов, которые хотели бы продолжить занятия в Ярославле. Как только появятся конкретные варианты, мы незамедлительно сообщим», — отметили в компании.

В настоящее время обращения клиентов рассматриваются в индивидуальном порядке. Всем, кого затронула ситуация, предложили обратиться в поддержку управляющей компании: @StretchHouse_support (в Telegram), https://vk.ru/id1081894264 в ВК.

Кстати, в Тюмени произошла аналогичная ситуация — там в апреле закрылись семь филиалов этой же студии.

Сейчас обманутые клиентки студии растяжки в Ярославле ищут других пострадавших, чтобы действовать сообща.