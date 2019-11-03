«Погибнут растения и животные»: в Ярославской области пройдёт сход против строительства ЦБК

Сегодня в Ярославской области обсудят возможное строительство целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище. Для этого в Рыбинск едут активисты, эксперты и политики из Ярославля, Вологды, Череповца, Москвы и других городов. Там они в районе полудня встретятся с местными единомышленниками. Все вместе планируют отправиться на берег водохранилища и решат, как противостоять строительству крупного промышленного предприятия.
— Цель поездки — ликвидация экологической опасности на Волге, — объяснил лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. — Волгу нашу уничтожают с самых верховьев. Поэтому бороться с этим безобразием необходимо не в соцсетях, а с первых полос главных СМИ и в ручном управлении. В воскресенье мы с общественностью будем блокировать проект строительства ЦБК с ядовитыми отходами производства.
По заключению Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН, работа целлюлозного завода создаст угрозу загрязнения Рыбинского водохранилища и распространения загрязненных вод до водозаборов Рыбинска, Тутаева и Ярославля. В опасности окажется состав воды, что может привести к гибели растительности и животных.
— Никаких положительных моментов от строительства подобных предприятий для экологического состояния нет, — рассказал изданию 76.RU старший научный сотрудник лаборатории экологии водных беспозвоночных Института биологии внутренних вод Алексей Сажнев. — Комбинат планируют сделать самым крупным в Европе, и, несмотря на обещанные четыре степени очистки отходов, как-то не верится в её эффективность и безопасность.
Против строительства комбината и власти. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов считает, что строительство ЦБК идёт вразрез с программой по сохранению и предотвращению загрязнения Волги. Он много раз поднимал этот вопрос на различных уровнях, в том числе в Министерстве природных ресурсов и экологии России и на встрече с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. И даже написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит перенести строительство целлюлозно-бумажного комбината из Вологодской области куда-нибудь ещё.
— Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов, подвергаются разложению. Как следствие, возникает нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности, животных, — сказано в письме Дмитрия Миронова.
История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов. И в 2014 году от тогдашнего губернатора Сергея Ястребова экологи настоятельно требовали провести общественные обсуждения. До сих пор иногда всплывает информация о том, что ЦБК всё же могут начать строить.