Полететь в Таиланд надолго не получится: страна вводит новые ограничения для туристов

В Таиланде усилили иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами. Путешественники смогут находиться в стране без визы всего 30 дней, а не 60, как раньше. Это решение уже одобрило правительство королевства.

Вопросы визовой политики власти Таиланда изучают уже несколько месяцев. Сейчас можно находиться в стране 60 дней без визы и при необходимости продлить пребывание еще на 30 дней. Но это слишком долго, и некоторые люди могут этим злоупотреблять, не имея на самом деле цели путешествовать, считают в МИД Таиланда.

«Мы не дискриминируем кого-либо по государственной принадлежности. Однако мы должны быть строги к тем, кто занимается нежелательной деятельностью, особенно это касается вопросов безопасности», — цитирует ТАСС вице-премьера и главу МИД Таиланда Сихасака Пхуангкеткеу.

Он добавил, что в королевстве также «ужесточат проверки, чтобы убедиться в том, что планы въезжающих в страну соответствуют условиям выданных им виз».