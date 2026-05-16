Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие

Раньше поездка на Дальний Восток считалась суровой экзотикой, но сейчас туристы всё чаще едут сюда за дикой природой, морем и неповторимой атмосферой. Путешественница Анастасия Микула из Югры выбрала для отпуска Владивосток и не пожалела. О самых интересных местах, вкусной и красивой еде, влиянии Китая и стоимости такого путешествия она рассказала в колонке для 86.RU. Далее — от первого лица.
Почему Владивосток?
Я мечтаю объездить всю Россию и почувствовать, как города отличаются по атмосфере друг от друга. Почему бы не начать с Дальнего Востока? Владивосток — популярное направление, поэтому в марте мы с подругой решили провести там 9 дней отпуска. Никаких ожиданий я не строила.
Дорога была не самой удобной: мы летели из Сургута с 24-часовой пересадкой в Новосибирске. Зато Владивосток встретил нас теплом и солнцем. В Югре в это время еще зима, лежал снег, а в столице Приморья — +5 градусов. Правда, на побережье было гораздо холоднее из-за сильного ветра.
Про город и китайцев
В городе много достопримечательностей, даже обычная прогулка будет интересной. Мы сняли квартиру в центре города, а рядом были и рестораны, и бары, и магазины, и достопримечательности, и площадь — всё очень близко. Для туристов это удобно, везде можно дойти пешком. Нам пришлось брать такси только на остров Русский, там находится знаменитый Приморский океанариум.
Но если вам захочется побывать, например, на легендарном мысе Тобизина с его завораживающими видами, то я всё же порекомендую арендовать авто, так как такси влетит в копеечку.
В общем, город красивый, интересный, но жить во Владивостоке я бы не стала. Тротуары и дороги тесные, много спусков и подъемов — здесь очень холмистый ландшафт.
В городе масса туристов, в том числе иностранных: китайцев, корейцев и японцев. Владивосток частенько называют европейским городом в Азии, так что для людей с Востока это экзотика.
Во время прогулки мы на каждом шагу встречали магазинчики, мини-маркеты, рынки с китайской продукцией. Закупиться тут можно чем угодно — от канцтоваров и украшений до вкусностей. Во Владивостоке всё это дешевле, чем по стране, так как затрат на логистику меньше. Многие вывески в городе дублируются на китайском и корейском. А автомобили на улицах по большей части японские, с правым рулем.
Про океанариум
Одно из самых впечатляющих мест — это Приморский океанариум. Его построили на острове Русском — ехать туда долго, из-за узких дорог то и дело встреваешь в пробки. Но это того стоит! Дизайн океанариума потрясающий: само здание похоже на створку раковины или на волну, повсюду гигантские инсталляции с жителями подводного мира. Например, беседка, крыша которой выполнена в форме огромного осьминога. Или гигантский кальмар, который просто лежит на камнях недалеко от входа. Ненастоящий, конечно же. Внутри здания со сверкающими стенами в вестибюле под потолком парят фигуры китов.
В океанариуме можно познакомиться с историей подводного мира, как формировалась жизнь, вплоть до динозавров, об этом есть несколько экспозиций. Первые залы познавательные, а дальше идут аквариумы с обитателями. В океанариуме содержится более 500 видов морских и пресноводных жителей: не только рыбы, но и крабы, моллюски, кораллы, даже пингвины и нерпы. По моему мнению, здесь он уступает океанариуму в Когалыме, где различных видов больше. Но фишка Приморского — в его невероятном оформлении. Например, в одном из залов сделали тропики со множеством растений, настоящих и искусственных.
Про сафари-парк
Еще одно популярное место — сафари-парк недалеко от Владивостока. Нам повезло: в день, когда мы приехали, один из оленей сбросил рог и нам даже дали его подержать.
Бродить между вольерами и рассматривать животных можно как самостоятельно, так и с гидом. Интереснее всего было увидеть лилигра — это гибрид льва-самца и лигрицы-самки. Кроме того, здесь есть тигры, олени, медведи, леопарды. А кроликов тут, в отличие от многих сафари-парков, разрешают покормить бесплатно.
Экскурсия с гидом нам на двоих обошлась в 1500 рублей. Ни секунды не пожалели, что потратились, — узнали много интересного о каждом животном. Так, в парке есть старая тигрица, которая не стала мамой и уже не станет в силу возраста. А получилось так, потому что ни один партнер из тех, что тигрице привозили, ей не понравился. Требовательная женщина!
А еще парк время от времени принимает к себе малышей диких зверей, оставшихся сиротами. Когда они подрастают, их пристраивают в заповедник или находят другой дом. Также любой желающий может стать опекуном животного.
Про маяк Токаревского
Это один из старейших маяков на Дальнем Востоке, он до сих пор работает. Мы до него добирались 2,5 часа пешком из центра города. Это была плохая идея. Помните про ландшафт? Советую взять такси. Маяк небольшой, но красивый, а само место очень живописное: камни, побережье, закат. Туда хочется возвращаться.
Про подводную лодку
На берегу бухты Золотой Рог во Владивостоке стоит настоящая советская субмарина времен Великой Отечественной войны — подводная лодка С-56. Сейчас она работает как музей, вход стоит всего 200 рублей. Нам рассказали, что раньше туристам разрешали подниматься наверх, но теперь по технике безопасности это делать запрещено. Внутри интересно: фотографии, каюта командира, койки матросов, штурманский стол, вещи офицеров. Настоящие узкие проемы подлодки. Посетить стоит, тем более за такую небольшую цену.
Про рестораны, рыбу и цены
Многие туристы приезжают во Владивосток ради морепродуктов. Считается, что тут они дешевле, но я этого не заметила. Цены на рыбу такие же высокие, как и везде, вот только во Владивостоке она очень свежая, намного вкуснее, чем у нас.
Мне очень понравился ресторан Zuma с морепродуктами и деликатесами. Место атмосферное, идеально подходит для свидания. Треска там вкуснейшая.
Посетили мы и известный ресторан «Миллионка». В конце XIX — начале XX века во Владивостоке был целый китайский квартал, где продавали всякую всячину очень дешево. Сейчас остался только ресторан с названием, отсылающим к прошлому. Там тоже было вкусно. В целом в каждом заведении мы уложились в три тысячи на одного.
Сколько стоит путешествие во Владивосток?
Билеты на самолет я покупала за полмесяца до отпуска. Дорога туда-обратно обошлась в 45 тысяч. Квартиру на 10 дней мы сняли за 38 тысяч рублей, по 19 с каждой. Еще около 60 тысяч рублей ушло на развлечения, экскурсии, рестораны и такси. В общей сумме путешествие обошлось примерно в 120 тысяч рублей.