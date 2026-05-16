Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие

Раньше поездка на Дальний Восток считалась суровой экзотикой, но сейчас туристы всё чаще едут сюда за дикой природой, морем и неповторимой атмосферой. Путешественница Анастасия Микула из Югры выбрала для отпуска Владивосток и не пожалела. О самых интересных местах, вкусной и красивой еде, влиянии Китая и стоимости такого путешествия она рассказала в колонке для 86.RU. Далее — от первого лица.

Почему Владивосток?

Я мечтаю объездить всю Россию и почувствовать, как города отличаются по атмосфере друг от друга. Почему бы не начать с Дальнего Востока? Владивосток — популярное направление, поэтому в марте мы с подругой решили провести там 9 дней отпуска. Никаких ожиданий я не строила.

Приморский край — регион солнечный Источник: Анастасия Микула

Дорога была не самой удобной: мы летели из Сургута с 24-часовой пересадкой в Новосибирске. Зато Владивосток встретил нас теплом и солнцем. В Югре в это время еще зима, лежал снег, а в столице Приморья — +5 градусов. Правда, на побережье было гораздо холоднее из-за сильного ветра.

В марте лед уже практически сошел Источник: Анастасия Микула

Про город и китайцев

В городе много достопримечательностей, даже обычная прогулка будет интересной. Мы сняли квартиру в центре города, а рядом были и рестораны, и бары, и магазины, и достопримечательности, и площадь — всё очень близко. Для туристов это удобно, везде можно дойти пешком. Нам пришлось брать такси только на остров Русский, там находится знаменитый Приморский океанариум.

Но если вам захочется побывать, например, на легендарном мысе Тобизина с его завораживающими видами, то я всё же порекомендую арендовать авто, так как такси влетит в копеечку.

В общем, город красивый, интересный, но жить во Владивостоке я бы не стала. Тротуары и дороги тесные, много спусков и подъемов — здесь очень холмистый ландшафт.

Здание городской администрации Источник: Анастасия Микула

Памятник на центральной площади Источник: Анастасия Микула

На той же центральной площади нашлось место и для огромного храма Источник: Анастасия Микула

Местный Арбат — улица Адмирала Фокина. По вечерам — невероятное зрелище Источник: Анастасия Микула

В городе масса туристов, в том числе иностранных: китайцев, корейцев и японцев. Владивосток частенько называют европейским городом в Азии, так что для людей с Востока это экзотика.

Во время прогулки мы на каждом шагу встречали магазинчики, мини-маркеты, рынки с китайской продукцией. Закупиться тут можно чем угодно — от канцтоваров и украшений до вкусностей. Во Владивостоке всё это дешевле, чем по стране, так как затрат на логистику меньше. Многие вывески в городе дублируются на китайском и корейском. А автомобили на улицах по большей части японские, с правым рулем.

Про океанариум

Океанариум невероятный! Источник: Анастасия Микула

Одно из самых впечатляющих мест — это Приморский океанариум. Его построили на острове Русском — ехать туда долго, из-за узких дорог то и дело встреваешь в пробки. Но это того стоит! Дизайн океанариума потрясающий: само здание похоже на створку раковины или на волну, повсюду гигантские инсталляции с жителями подводного мира. Например, беседка, крыша которой выполнена в форме огромного осьминога. Или гигантский кальмар, который просто лежит на камнях недалеко от входа. Ненастоящий, конечно же. Внутри здания со сверкающими стенами в вестибюле под потолком парят фигуры китов.

В несезон людей здесь немного Источник: Анастасия Микула

Вас приветствует кальмар Источник: Анастасия Микула

Беседка в довольно креативном стиле Источник: Анастасия Микула

Внутри можно столкнуться с таким вот зверем нос к носу Источник: Анастасия Микула

В океанариуме можно познакомиться с историей подводного мира, как формировалась жизнь, вплоть до динозавров, об этом есть несколько экспозиций. Первые залы познавательные, а дальше идут аквариумы с обитателями. В океанариуме содержится более 500 видов морских и пресноводных жителей: не только рыбы, но и крабы, моллюски, кораллы, даже пингвины и нерпы. По моему мнению, здесь он уступает океанариуму в Когалыме, где различных видов больше. Но фишка Приморского — в его невероятном оформлении. Например, в одном из залов сделали тропики со множеством растений, настоящих и искусственных.

Светящиеся чудеса Источник: Анастасия Микула

Яркие рыбы снуют в бесконечном танце Источник: Анастасия Микула

От мелких рыбешек до гигантских Источник: Анастасия Микула

Экзотические виды тоже есть Источник: Анастасия Микула

Ну не красота ли? Источник: Анастасия Микула

Внимание к деталям потрясающее Источник: Анастасия Микула

Про сафари-парк

Контактный зоопарк — это очень мило Источник: Анастасия Микула

Еще одно популярное место — сафари-парк недалеко от Владивостока. Нам повезло: в день, когда мы приехали, один из оленей сбросил рог и нам даже дали его подержать.

Бродить между вольерами и рассматривать животных можно как самостоятельно, так и с гидом. Интереснее всего было увидеть лилигра — это гибрид льва-самца и лигрицы-самки. Кроме того, здесь есть тигры, олени, медведи, леопарды. А кроликов тут, в отличие от многих сафари-парков, разрешают покормить бесплатно.

Добраться в сафари-парк можно автобусом, электричкой или в составе тургруппы Источник: Анастасия Микула

На людей животные реагируют спокойно: привыкли Источник: Анастасия Микула

Как и любая кошка, тигр любит погреть бока на весеннем солнце Источник: Анастасия Микула

Ну прямо открытка! Источник: Анастасия Микула

Тот самый свежепотерянный оленем рог Источник: Анастасия Микула

Экскурсия с гидом нам на двоих обошлась в 1500 рублей. Ни секунды не пожалели, что потратились, — узнали много интересного о каждом животном. Так, в парке есть старая тигрица, которая не стала мамой и уже не станет в силу возраста. А получилось так, потому что ни один партнер из тех, что тигрице привозили, ей не понравился. Требовательная женщина!

Если считать куар-код, о каждом звере можно почитать подробней Источник: Анастасия Микула

А еще парк время от времени принимает к себе малышей диких зверей, оставшихся сиротами. Когда они подрастают, их пристраивают в заповедник или находят другой дом. Также любой желающий может стать опекуном животного.

Про маяк Токаревского

Это один из старейших маяков на Дальнем Востоке, он до сих пор работает. Мы до него добирались 2,5 часа пешком из центра города. Это была плохая идея. Помните про ландшафт? Советую взять такси. Маяк небольшой, но красивый, а само место очень живописное: камни, побережье, закат. Туда хочется возвращаться.

Место очень романтичное Источник: Анастасия Микула

Сюда нередко приплывают нерпы Источник: Анастасия Микула

Вид на остров Русский Источник: Анастасия Микула

Про подводную лодку

На берегу бухты Золотой Рог во Владивостоке стоит настоящая советская субмарина времен Великой Отечественной войны — подводная лодка С-56. Сейчас она работает как музей, вход стоит всего 200 рублей. Нам рассказали, что раньше туристам разрешали подниматься наверх, но теперь по технике безопасности это делать запрещено. Внутри интересно: фотографии, каюта командира, койки матросов, штурманский стол, вещи офицеров. Настоящие узкие проемы подлодки. Посетить стоит, тем более за такую небольшую цену.

Та самая подлодка Источник: Анастасия Микула

Атмосфера непередаваемая Источник: Анастасия Микула

Побывать здесь однозначно стоит Источник: Анастасия Микула

При желании можно сделать селфи с матросом Источник: Анастасия Микула

И такие экспонаты тоже встречаются Источник: Анастасия Микула

Про рестораны, рыбу и цены

Многие туристы приезжают во Владивосток ради морепродуктов. Считается, что тут они дешевле, но я этого не заметила. Цены на рыбу такие же высокие, как и везде, вот только во Владивостоке она очень свежая, намного вкуснее, чем у нас.

Рыба — только первой свежести Источник: Анастасия Микула

Мне очень понравился ресторан Zuma с морепродуктами и деликатесами. Место атмосферное, идеально подходит для свидания. Треска там вкуснейшая.

Ресторан Zuma — один из лучших на Дальнем Востоке Источник: Анастасия Микула

Подача очень красивая Источник: Анастасия Микула

Посетили мы и известный ресторан «Миллионка». В конце XIX — начале XX века во Владивостоке был целый китайский квартал, где продавали всякую всячину очень дешево. Сейчас остался только ресторан с названием, отсылающим к прошлому. Там тоже было вкусно. В целом в каждом заведении мы уложились в три тысячи на одного.

Японская кухня и русский колорит Источник: Анастасия Микула

Сколько стоит путешествие во Владивосток?

Билеты на самолет я покупала за полмесяца до отпуска. Дорога туда-обратно обошлась в 45 тысяч. Квартиру на 10 дней мы сняли за 38 тысяч рублей, по 19 с каждой. Еще около 60 тысяч рублей ушло на развлечения, экскурсии, рестораны и такси. В общей сумме путешествие обошлось примерно в 120 тысяч рублей.

Красиво? Очень! Источник: Анастасия Микула