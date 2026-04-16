VPN подорожает и окажется на грани исчезновения: что сделали операторы связи

Операторы сами будут бороться с подобными сервисами Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Около 20 операторов связи подписали мораторий на расширение зарубежных каналов, по которым передается весь международный трафик. Об этом РБК рассказали несколько источников на рынке. Предполагается, что это поможет в борьбе с VPN и сделает сервисы значительно дороже.

По словам одного из собеседников издания, мораторий обсуждался на недавнем совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Проблема в том, что трафик VPN для операторов выглядит как зарубежный. Чем больше россияне пользуются сервисами, тем больше растут объемы международного трафика. При этом запасы пропускной способности зарубежных каналов ограничены.

«В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с такими сервисами: либо будут пытаться фильтровать их, либо повысят стоимость доступа к зарубежным серверам, то есть поставят экономический фильтр», — пояснил собеседник РБК.

Власти также рассчитывают, что мораторий подтолкнет зарубежные сервисы, заинтересованные в работе с российской аудиторией, к установке собственных серверов внутри страны. Если они этого не сделают, скорость загрузки контента для российских пользователей снизится.

Срок действия моратория операторам не назвали. По словам источника, формально процедура будет выглядеть так: оператор запрашивает разрешение на расширение каналов у Роскомнадзора, а служба ему отказывает. При этом, чтобы это решение имело законную силу, Минцифры должно получить соответствующие полномочия через поправки в закон или постановление правительства.

Участники рынка также будут ежемесячно передавать отчеты о трансграничном трафике: его объеме, ресурсах и источниках. По данным РБК, уже сейчас операторы согласовывают расширение зарубежных каналов с Роскомнадзором, но теперь речь идет о введении дополнительного согласования со стороны Минцифры.

Недавно операторы связи и маркетплейсы начали показывать пользователям плашку с рекомендацией отключить VPN для нормальной работы приложений. Минцифры обязало платформы «вычислять» таких посетителей и передавать ведомству данные о таких сервисах. Однако это не говорит о тотальном запрете, в Кремле заверили, что планов по введению ответственности за использование VPN сейчас нет.