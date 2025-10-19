Школьников хотят заставить учиться на год дольше и идти в первый класс раньше. Новости 19 октября

11 лет обучения в школах стало мало Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 октября.

Россияне стали свидетелями северного сияния

В ночь на 19 октября жители разных регионов России стали свидетелями северного сияния. Небо озарилось яркими зелеными, синими и красными оттенками.

Это редкое явление наблюдалось в Архангельской, Костромской и Московской областях. Жители Твери и Петербурга поделились фотографиями северного сияния.

Кроме того, в Ленинградской области небо приобрело зелено-оранжевое свечение. Жители Зеленогорска, Лужского и Лодейнопольского районов Ленинградской области также наблюдали полярное сияние.

Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit

Сэм Риверс, бас-гитарист и основатель американской рок-группы Limp Bizkit, скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщили в официальном посте группы в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Сегодня мы потеряли нашего брата. <…> Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом — он был настоящим волшебником. <…> С первой же ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес в музыку свет и ритм, которые невозможно заменить», — говорится в посте.

Причины смерти музыканта не уточняются.

Limp Bizkit — это американская группа, играющая в жанрах нью-метал и рэп-рок. Она была основана в 1994 году в Джексонвилле, штат Флорида. Помимо Сэма Риверса, в состав группы входят Фред Дерст (вокал), Уэс Борланд (гитара), Джон Отто (ударные) и DJ Lethal (диджеинг).

На этот год у группы запланированы тур Gringo Papi по Южной Америке, а также выступление в Мексике в ноябре.

Назван самый короткий месяц 2026 года

В 2026 году в России будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Самым коротким месяцем станет январь, там мы отработаем всего 15 дней.

Если добавить к выходным 28-дневный оплачиваемый отпуск, то граждане России будут работать всего на 101 день больше, чем отдыхать. Стоит помнить, что отпускные рассчитываются на основе среднедневного заработка за последние 12 месяцев. При их расчете учитываются все выплаты.

Исходя из этого, отпуск выгоднее планировать, когда ему предшествуют хорошие выплаты, такие как годовая премия, пишут РИА Новости.

Россиян обманывают с помощью льгот на оплату ЖКУ

Мошенники, выдающие себя за представителей управляющих компаний, связываются с россиянами и сообщают о возможности получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подробности об очередном способе обмана у аферистов рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Представителями компаний, связанных с услугами ЖКХ, мошенники представляются очень часто. Они звонят и говорят, что полагается скидка или льгота на оплату газа или электроэнергии, что люди входят в льготную категорию», — поделилась эксперт.

Чтобы якобы оформить «льготу» или «субсидию», мошенники просят жертв сообщить код из смс от портала «Госуслуги», который, по их словам, необходим для проверки данных, или перейти по ссылке и ввести на сайте информацию о себе для подтверждения льготы на оплату ЖКХ.

Граждан просят быть максимально бдительными и ни в коем случае не передавать свои личные данные.

Россиянам предложили дополнительные выходные

В Госдуме предложили давать работающим отцам пять дополнительных оплачиваемых выходных в год для поддержки семьи и ответственного отцовства. Вице-спикер Борис Чернышов направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с такой инициативой.

Эти дни можно будет использовать для решения вопросов воспитания, посещения врачей и других мероприятий. Автор считает, что активное участие отца важно для воспитания детей, но работа часто мешает полноценному взаимодействию.

Реализация инициативы улучшит баланс в семье и поддержит матерей, демонстрируя приоритет семейного благополучия в социальной политике.

Российским регионам хотят разрешить сдвигать начало рабочего дня

Регионам России хотят разрешить сдвигать начало рабочего дня зимой. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что это позволит людям видеть дневной свет.

Он предлагает сдвигать время на 30-60 минут, но решение должно принимать каждое региональное правительство и рекомендовать это работодателям. Инициатива может быть рассмотрена в текущей сессии Госдумы после оценки реакции общества.

Даванков отметил, что подобная практика уже существует в Китае.

Грабители обчистили Лувр

Утром 19 октября из Лувра украли ювелирные изделия из коллекции императора Франции Наполеона и его супруги Жозефины. Злоумышленники проникли в музей со стороны набережной Сены.

По информации министра культуры Франции Рашиды Дати, сейчас сотрудники музея и полиция проводят следственные мероприятия.

Для ограбления злоумышленники использовали грузовой лифт. Предположительно, грабителей было трое. Они разбили стёкла и вошли внутрь, при этом один из них остался снаружи. После этого они скрылись на мотороллерах, а всё ограбление заняло не более 7 минут, как сообщают местные СМИ.

Среди похищенных предметов — ожерелье, брошь, тиара и другие драгоценности, которые выставлялись в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.

После ограбления рядом с Лувром была найдена корона супруги Наполеона III, как сообщает Le Parisien. Le Figaro пишет, что музей «закрыл свои двери по исключительным причинам» сразу после происшествия.

В России предложили 12-летнее обучение

Срок обучения в школах нужно увеличить до 12 лет, а отдавать в первый класс следует с шести лет. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он отметил, что школьная программа усложняется, и объем знаний уже трудно уложить в 11 лет. Гриб также подчеркнул, что многих детей готовят к школе с пяти–шести лет, и 12-летний срок обучения является требованием времени.

По его мнению, увеличив годы учебы, можно улучшить качество школьного образования, что важно для университетского и среднего профессионального обучения. Он призвал решить этот вопрос в ближайшие год–два, передает ТАСС.

В Минпросвещения на это ответили, что нынешняя программа максимально сбалансирована и успешна для усвоения учениками знаний. Но всё равно призвало оценить риски введения 12-летнего срока обучения в школах.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил ТАСС, что в стране нужно ввести мораторий на изменения в системе образования, так как она и так часто подвергается всяческим реформам.

