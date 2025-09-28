НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Умер Тигран Кеосаян Онлайн-трансляция «Плачут и жена, и бывшая жена». Как прощаются с телеведущим Тиграном Кеосаяном: онлайн-репортаж

«Плачут и жена, и бывшая жена». Как прощаются с телеведущим Тиграном Кеосаяном: онлайн-репортаж

Церемония проходит в Армянской апостольской церкви на Олимпийском проспекте

Ночью в пятницу, 26 сентября, в Москве скончался телеведущий Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет. Трагическую новость сообщила его супруга, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

«Ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — обратилась она.

В воскресенье днем проходит прощание в армянской церкви на Олимпийском проспекте. MSK1.RU публикует онлайн-репортаж с церемонии.

Екатерина Рябчук

В траурном зале началась гражданская панихида.

Екатерина Рябчук

Пришел на прощание с Тиграном Кеосаяном и творческий бомонд. Журналисты заметили множество кинодеятелей и даже бывшего министра культуры России Владимира Мединского (ныне помощника президента).

«Плачут и жена, и бывшая жена». Как прощаются с телеведущим Тиграном Кеосаяном: онлайн-репортаж | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU«Плачут и жена, и бывшая жена». Как прощаются с телеведущим Тиграном Кеосаяном: онлайн-репортаж | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Екатерина Рябчук

Вслед за Симоньян направились в траурный зал и все присутствующие.

Екатерина Рябчук

Маргарита Симоньян едет к траурному залу в слезах | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUМаргарита Симоньян едет к траурному залу в слезах | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Екатерина Рябчук

Тем временем в церкви завершилась церемония отпевания, на которой присутствовала семья Тиграна Кеосаяна. Близкие режиссера вышли из здания и отправились в траурный зал. Его рыдающую супругу Маргариту Симоньян под руки вывели двое мужчин.

Екатерина Рябчук

Пришла проститься с режиссером и певица Лариса Долина. Она рассказала, что не была близким другом его семьи, но при этом ездила к нему в больницу и молилась о его выздоровлении.

«Я надеялась, что он выберется из этого кошмара», — поделилась она.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Екатерина Рябчук

Зейналова призналась, что Кеосаян был для нее ориентиром и «камертоном».

«Есть люди, которые не уходят. Он навсегда будет со мной, потому что он камертон моей жизни. Его улыбки, жесты, смех. Он ведь очень трогательный человек. Допустим, все веселятся, и вдруг Тигран грустит, потому что он увидел что-то, чего не увидели другие», — рассказала телеведущая.

Выразил соболезнования семье и Евгений Петросян: «Он был человеком большой души, замечательным режиссером. Многие его работы были еще впереди, но, увы, смерть прекратила его уважительную жизнь. О чем мы сейчас и скорбим».

Екатерина Рябчук

Проститься с Кеосаяном пришли коллеги по телевизионному цеху: ведущая новостей Ирада Зейналова, юморист Евгений Петросян, глава Первого канала Константин Эрнст, гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки. Последняя не смогла сдержать слез.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
+1
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Екатерина Рябчук

Еще одна звезда российской эстрады пришла на прощание к Тиграну Кеосаяну. Лолита Милявская вспомнила 90-е, когда она близко общалась с режиссером.

«Когда мы были нищими, мы все были добрыми. Я его помню именно таким, мягким, добрым, талантливым. Так бывает, что судьба тебя разводит, — поделилась певица. — Мы после этого больше общались с Аленушкой (бывшая жена Алена Хмельницкая. — Прим. ред.)».

<p>Лолита Милявская</p><p>Лолита Милявская</p>

Вы посмотрите, как плачут жена и бывшая жена. Упаси господь каждому такое пережить.

Лолита Милявская

певица
Екатерина Рябчук

Певец выразил соболезнования близким режиссера: «Это потеря большая для нашей страны. Он очень много делал и в творчестве, и в нашей сегодняшней ситуации. Он был рупором. Его слушали и уважали. Жалко».

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Екатерина Рябчук

Филипп Киркоров приехал в армянскую церковь с букетом белых роз. На территорию он зашел, вытирая слезы.

Екатерина Рябчук

Проститься с Кеосаяном пришли артисты Федор и Виктор Добронравовы.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Екатерина Рябчук

Кто прислал венки

Венки на церемонию прощания отправили политики, бизнесмены и представители медиа. Цветы прислал президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Екатерина Рябчук

На входе на территорию церкви усилили охрану: стоят специальные рамки, а прихожан просят показать содержимое сумок. Об этом предупреждала Маргарита Симоньян.

«Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила», — написала она заранее.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Екатерина РябчукЕкатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
