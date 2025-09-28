«Плачут и жена, и бывшая жена». Как прощаются с телеведущим Тиграном Кеосаяном: онлайн-репортаж

Ночью в пятницу, 26 сентября, в Москве скончался телеведущий Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет. Трагическую новость сообщила его супруга, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.
«Ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — обратилась она.
В воскресенье днем проходит прощание в армянской церкви на Олимпийском проспекте. MSK1.RU публикует онлайн-репортаж с церемонии.
В траурном зале началась гражданская панихида.
Пришел на прощание с Тиграном Кеосаяном и творческий бомонд. Журналисты заметили множество кинодеятелей и даже бывшего министра культуры России Владимира Мединского (ныне помощника президента).
Вслед за Симоньян направились в траурный зал и все присутствующие.
Тем временем в церкви завершилась церемония отпевания, на которой присутствовала семья Тиграна Кеосаяна. Близкие режиссера вышли из здания и отправились в траурный зал. Его рыдающую супругу Маргариту Симоньян под руки вывели двое мужчин.
Пришла проститься с режиссером и певица Лариса Долина. Она рассказала, что не была близким другом его семьи, но при этом ездила к нему в больницу и молилась о его выздоровлении.
«Я надеялась, что он выберется из этого кошмара», — поделилась она.
Зейналова призналась, что Кеосаян был для нее ориентиром и «камертоном».
«Есть люди, которые не уходят. Он навсегда будет со мной, потому что он камертон моей жизни. Его улыбки, жесты, смех. Он ведь очень трогательный человек. Допустим, все веселятся, и вдруг Тигран грустит, потому что он увидел что-то, чего не увидели другие», — рассказала телеведущая.
Выразил соболезнования семье и Евгений Петросян: «Он был человеком большой души, замечательным режиссером. Многие его работы были еще впереди, но, увы, смерть прекратила его уважительную жизнь. О чем мы сейчас и скорбим».
Проститься с Кеосаяном пришли коллеги по телевизионному цеху: ведущая новостей Ирада Зейналова, юморист Евгений Петросян, глава Первого канала Константин Эрнст, гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки. Последняя не смогла сдержать слез.
Еще одна звезда российской эстрады пришла на прощание к Тиграну Кеосаяну. Лолита Милявская вспомнила 90-е, когда она близко общалась с режиссером.
«Когда мы были нищими, мы все были добрыми. Я его помню именно таким, мягким, добрым, талантливым. Так бывает, что судьба тебя разводит, — поделилась певица. — Мы после этого больше общались с Аленушкой (бывшая жена Алена Хмельницкая. — Прим. ред.)».
Вы посмотрите, как плачут жена и бывшая жена. Упаси господь каждому такое пережить.
Певец выразил соболезнования близким режиссера: «Это потеря большая для нашей страны. Он очень много делал и в творчестве, и в нашей сегодняшней ситуации. Он был рупором. Его слушали и уважали. Жалко».
Филипп Киркоров приехал в армянскую церковь с букетом белых роз. На территорию он зашел, вытирая слезы.
Проститься с Кеосаяном пришли артисты Федор и Виктор Добронравовы.
Кто прислал венки
Венки на церемонию прощания отправили политики, бизнесмены и представители медиа. Цветы прислал президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На входе на территорию церкви усилили охрану: стоят специальные рамки, а прихожан просят показать содержимое сумок. Об этом предупреждала Маргарита Симоньян.
«Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила», — написала она заранее.