«Плачут и жена, и бывшая жена». Как прощаются с телеведущим Тиграном Кеосаяном: онлайн-репортаж

Ночью в пятницу, 26 сентября, в Москве скончался телеведущий Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет. Трагическую новость сообщила его супруга, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

«Ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — обратилась она.

В воскресенье днем проходит прощание в армянской церкви на Олимпийском проспекте. MSK1.RU публикует онлайн-репортаж с церемонии.