«До конца оставалась надежда на чудо». Подробности смерти телеведущего и мужа главы RT Тиграна Кеосаяна: онлайн-репортаж

Ему было 59 лет

114

Ночью в пятницу, 26 сентября, в Москве скончался телеведущий Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет. Трагическую новость сообщила его супруга, глава Russia Today Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — обратилась она.

MSK1.RU рассказывает, что известно о смерти Тиграна Кеосаяна.

Елена Халматова

Выразила соболезнования семье Кеосаяна актриса Яна Поплавская. Она отметила, что молилась за телеведущего, пока он был в коме.

«Мне очень жаль, что теперь Тигран не вырастит своих маленьких детей. Он был очень хорошим отцом. Дай Бог здоровья Маргарите. Я не представляю, как ей сейчас тяжело. Но я точно знаю, что любовь побеждает смерть. Для человека, который любит, смерти нет. Самое главное, что оставляет после себя человек — любимые и любящие люди, умение любить», — высказалась в своем телеграм-канале Поплавская.

Елена Халматова

На новость о смерти телеведущего отреагировала журналистка Ольга Скабеева.

«До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите — держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», — написала она слова поддержки.

Елена Халматова

Женщины жизни Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян был дважды женат. Его первой супругой стала актриса Алена Хмельницкая. Впервые они встретились в «Ленкоме». Кеосаян туда часто заходил к своим друзьям артистам. Тигран предложил Алене принять участие в рекламном ролике, а после познакомил ее со своей семьей. В 1993 году они сыграли свадьбу. Через год у них родилась дочь Александра, а в 2010-м у Кеосаяна и Хмельницкой родилась дочка Ксения. Развод Кеосаян и Хмельницкая оформили в 2014 году.

Второй супругой телеведущего стала журналистка Маргарита Симоньян. Их отношения начались, когда Кеосаян еще был женат. Первая дочь Марьяна родилась в 2013 году, сын Баграт — в 2014-м. В 2019-м у пары родилась дочь Маро. В марте 2020 года стало известно, что Маргарита была беременна четвертым ребенком, но потеряла его из-за стресса. Узаконили отношения Кеосаян и Симоньян лишь в 2022 году.

Тигран и его супруга Маргарита поженились спустя почти 10 лет отношений | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТигран и его супруга Маргарита поженились спустя почти 10 лет отношений | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Тигран и его супруга Маргарита поженились спустя почти 10 лет отношений

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елена Халматова

Какие проблемы со здоровьем были у Тиграна Кеосаяна

Причина смерти телеведущего не раскрывалась. В январе 2025 года телеведущий впал в кому, пережил клиническую смерть. Тогда Маргарита Симоньян отмечала, что у ее мужа больное сердце.

О проблемах со здоровьем у Кеосаяна стало известно в 2008 году. Его госпитализировали в больницу с острым инфарктом. Медики провели ему стентирование — в артерию вставили специальное приспособление, которое расширило просвет и обеспечило нормальный кровоток.

Еще одну операцию — аортокоронарное стентирование — Кеосаян пережил в 2010 году, когда у телеведущего случился еще один сердечный приступ. За жизнь мужчины боролись в институте Бакулева.

Елена Халматова

Биография Тиграна Кеосаяна

Кеосаян родился в 1966 году в семье известного советского режиссера Эдмонда Кеосаяна (снявшего трилогию про «Неуловимых мстителей»). Младший сын, Тигран, пошел по его стопам. В 1983 году он окончил школу и начал работать на «Мосфильме». Поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился вместе с Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым.

Свой первый фильм «Катька и Шиз» Тигран снял в 1992 году. В его режиссерской карьеры были такие картины, как «Бедная Саша» с Александром Збруевым и Верой Глаголевой, «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым и Надеждой Михалковой, «Ландыш серебристый» с Александром Цекало и Юрием Стояновым.

В те же 90-е Кеосаян создал студию Gold Vision, где они с Бондарчуком снимали музыкальные видеоклипы, в том числе для Натальи Ветлицкой и Ирины Аллегровой.

В нулевые он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международной пилорамы» на НТВ, «Ты и я» на «России».

Елена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян Russia Today
