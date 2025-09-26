«До конца оставалась надежда на чудо». Подробности смерти телеведущего и мужа главы RT Тиграна Кеосаяна: онлайн-репортаж

Выразила соболезнования семье Кеосаяна актриса Яна Поплавская. Она отметила, что молилась за телеведущего, пока он был в коме.

«Мне очень жаль, что теперь Тигран не вырастит своих маленьких детей. Он был очень хорошим отцом. Дай Бог здоровья Маргарите. Я не представляю, как ей сейчас тяжело. Но я точно знаю, что любовь побеждает смерть. Для человека, который любит, смерти нет. Самое главное, что оставляет после себя человек — любимые и любящие люди, умение любить», — высказалась в своем телеграм-канале Поплавская.