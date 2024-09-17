«Скоро еще новости»: ярославская певица тайно вышла замуж за популярного бизнесмена. Видео

Александра Белякова, известная как SASHA BELAIR, или Саша Белаир, — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. В 17 лет девушка уехала из родного города в Санкт-Петербург ради учебы, а после, в 26 лет, перебралась в США. Параллельно девушка вела блог в соцсетях, развивая тему коучинга.

В Америке Саша записала несколько песен, а также стала продавать свои услуги по бизнес-наставничеству. В ее прайс добавились так называемые денежные медитации. Идея привлечения денежных средств нашла отклик среди ее подписчиков. В октябре 2023 года ярославский блогер провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию (12+), стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.

Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии, много лет работает со звездами шоу-бизнеса и Интернета, в частности, работал наставником. В последнее время организует курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывает рекламные подкасты.

Ранее мы рассказывали, как рыбинская простушка стала зарабатывать миллионы и уехала в США.