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Развлечения «Скоро еще новости»: ярославская певица тайно вышла замуж за популярного бизнесмена. Видео

«Скоро еще новости»: ярославская певица тайно вышла замуж за популярного бизнесмена. Видео

Пара полтора месяца скрывала от подписчиков свое бракосочетание

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10 комментариев

Рассказываем, что известно о свадьбе звездной пары

Ярославская певица и коуч по привлечению денежной энергии Саша Белякова тайно вышла замуж. Избранником 29-летней звезды соцсетей из Рыбинска стал 37-летний бизнесмен Сергей Косенко.

— Мы официально поженились уже 1,5 месяца назад, решили рассказать только сейчас. Скоро еще новости, — написала пара 15 сентября в соцсетях, приложив фотографии в свадебных нарядах на фоне Нью-Йорка.

Кто такие Саша Белякова и Сергей Косенко?

Александра Белякова, известная как SASHA BELAIR, или Саша Белаир, — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. В 17 лет девушка уехала из родного города в Санкт-Петербург ради учебы, а после, в 26 лет, перебралась в США. Параллельно девушка вела блог в соцсетях, развивая тему коучинга.

В Америке Саша записала несколько песен, а также стала продавать свои услуги по бизнес-наставничеству. В ее прайс добавились так называемые денежные медитации. Идея привлечения денежных средств нашла отклик среди ее подписчиков. В октябре 2023 года ярославский блогер провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию (12+), стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.

Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии, много лет работает со звездами шоу-бизнеса и Интернета, в частности, работал наставником. В последнее время организует курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывает рекламные подкасты.

Ранее мы рассказывали, как рыбинская простушка стала зарабатывать миллионы и уехала в США.

Видео сделано в Нью-Йорке

Интригующий пост вызвал у подписчиков массу догадок:

«Что — еще один малыш или релиз нового курса?» — пишут в комментариях.

Но, кажется, Косенко и Белаир нравится внимание публики к их семье: они и не против подогреть сплетни и интригу. На днях Сергей у себя на странице задал подписчикам вопрос: «Ваня (имя сына блогеров изменено. — Прим. ред.) уже такой большой, как думаете, пора за сестричкой идти?»

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К слову, предложение руки и сердца Сергей Косенко сделал своей девушке еще в ноябре 2023 года. Тогда Саша была беременна и свадьбу пара играть не стала. Зато вокруг обручения блогеры разыграли целый скандал.

Через некоторое время после публикации счастливых роликов с гендер-пати (праздника, где определяют пол ребенка. — Прим. ред.) пара призналась, что их отношения — не более чем контракт. Косенко объявил, что ребенок не его да и с Белаир его связывают рабочие отношения, не более того. Однако эта выходка оказалась очередным хайпом (желанием набрать популярности. — Прим. ред.).

Но на этом громкие скандалы, связанные с парой, не закончились. В начале 2024 года по Сети разлетелось видео, как Сергей Косенко бросает младенца в снег. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Его осуждали не только в комментариях — глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

После того как история вызвала широкий общественный резонанс, Сергей поспешил объяснить, что на кадрах использованы монтаж и технологии искусственного интеллекта.

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Блогеры Блогер Инфобизнес Александра Беляева Коуч Сергей Косенко
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Комментарии
11
Гость
17 сентября 2024, 18:37
Испанский стыд.
Гость
17 сентября 2024, 18:36
Абсолютно бесполезные люди. Слава Богу в нашем Любимском краю таких нет.
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