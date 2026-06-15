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Дороги и транспорт В Ярославле временно отменят два троллейбусных маршрута. Причина

В Ярославле временно отменят два троллейбусных маршрута. Причина

Когда их движение снова возобновят

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Временно отменят два троллейбусных маршрута | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВременно отменят два троллейбусных маршрута | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Временно отменят два троллейбусных маршрута

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 20 июня в Ярославле временно отменят два троллейбусных маршрута: № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“ и № 8 „Улица Волгоградская“ — „Торговый переулок“. Об этом сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 15 июня 2026 года.

«Изменения связаны с началом реконструкции путепровода у Ярославского моторного завода и демонтажем контактной сети на проспекте Октября», — уточнили в Минтрансе.

На время проведения работ высвободившийся транспорт направят на маршрут № 3 «Ярославль-Главный — фабрика „Красный Перевал“».

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«После поступления нового подвижного состава с автономных ходом в парк АО „Яргорэлектротранс“ и постановки техники на учёт, маршруты № 4 и № 8 будут восстановлены», — добавили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Напомним, с 2023 года в Ярославле модернизируют трамвайную инфраструктуру в рамках концессионного соглашения между правительством региона и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». После завершения работ концессионер будет управлять городским трамвайным хозяйством в течение 20 лет и получать доход от его эксплуатации.

Все подробности о транспортной концессии в Ярославле публикуем в специальном сюжете.

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Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
1 час
Ну так то на 3 троллейбусе от торгового не уедешь. Не равноценная замена, придется платить за проезд дополнительно.
Гость
20 минут
А взамен троллейбусов будут пущены автобусы ?
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Гость
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