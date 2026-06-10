В Ярославле сдвинули сроки реконструкции трамвайного путепровода: когда откроют движение до ЯМЗ

Работы на трамвайном путепроводе затянулись Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле сдвинулся срок реконструкции трамвайного путепровода на улице выставочной в районе остановки «Лакокраска». Планировались, что работы завершатся в июне–июле 2026 года. Сейчас речь идет о сентябре.

Об этом 10 июня на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города сообщил генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин. Причиной стала необходимость работ, которые не были предусмотрены изначально.

«Перед проектированием проводилось обследование, выяснялось состояние путепровода, чтобы определить, какие работы нужно провести в рамках реконструкции. Пролетные конструкции ставятся на опоры. Под опорами находится большая плита, а под ней сваи, на которые эта плита опирается и которые упираются в грунт. Выяснилось, что части опор сваи не соответствуют проектным решениям в документации. Арматура не соответствует по толщине. По количеству свай тоже есть вопросы», — пояснил Павел Копырин.

Он добавил, что перед проектированием проводилось обследование, выяснялось состояние путепровода, чтобы определить, какие работы нужны в рамках реконструкции. Но выяснить заранее состояние свай было невозможно. Сейчас проектировщики ищут решение проблемы.

«Добьем ли дополнительные сваи, увеличим ли плиту, чтобы мост выдерживал проектную нагрузку. В течение месяца мы внесем изменения в проект», — рассказал глава компании-концессионера.

По окончании работ в сентябре планируют продлить трамвайное движение из Дзержинского района до моторного завода.

Реконструкция путепровода от ЯМЗ до Онкологической больницы

Также в ближайшее время должна стартовать реконструкция второго трамвайного путепровода — у Моторного завода. В июне 2026 года его будут демонтировать. По словам Павла Копырина, сложность работ на объекте обусловлена тем, что внизу проходят железнодорожные пути.

«Работа возможна только в окна. В целом у нас есть методика, как это организовать», —заявил Павел Копырин.

Путепровод у Моторного завода должны заменить до конца 2026 года.

Также до конца года концессионер обещает на всем протяжении путей уложить новые рельсы, сдать в работу новый диспетчерский центр на улице Елены Колесовой, шесть новых тяговых подстанций, привезти спецтехнику, необходимую для обслуживания трамвайной инфраструктуры (трактора, машина для обслуживания путей и контактной сети, автомобиль аварийной службы и другую).

На 2027 год останется только завершение реконструкции трамвайного депо на Ленинградском проспекте.

Напомним, в Ярославле с 2023 года приводят в порядок трамвайное хозяйство, по концессионному соглашению между правительством и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». После завершения работ «Мовиста Регионы Ярославль» будет управлять ярославским трамвайным хозяйством в течение 20 лет, получая от этого прибыль.

В городе должно появиться 47 новых трамваев, старые вагоны хотят продать. Например, часть из них согласилось приобрести предприятие «Бийскгортранс» в Алтайском крае. Вырученные деньги планируется потратить на новые троллейбусы.