Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить транспортную инфраструктуру в Ярославской области

Разрушается мост в Некоузском районе Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Telegram

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить состояние транспортной инфраструктуры в Ярославской области. Его внимание привлекли публикации в СМИ и соцсетях о разрушенном мосту через реку Ильд в Некоузском районе.

«Конструкции и бетонное покрытие разрушаются, образовались многочисленные сквозные ямы, которые создают угрозу для граждан. Обращения местных жителей в компетентные органы результатов не принесли, мер к обследованию сооружения и проведению ремонта не принимается», — говорится в сообщении федерального главы Следственного комитета.

На мосту у деревни Гнетнево торчит арматура, а в щель между плитами может провалиться нога взрослого человека. Как сообщают в ярославском отделении Народного фронта, такая ситуация наблюдается не первый год:

«По разваливающейся переправе, построенной хозспособом более 15 лет назад и принятой на баланс района, ежедневно ездят жители десятка деревень, молоковоз сельхозпредприятия. Особенно опасно передвигаться зимой, в гололед».

Мост через реку Ильд в Некоузском районе трещит по швам Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Telegram