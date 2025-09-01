НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле откроют дополнительную остановку для поездов. Когда и где

В Ярославле откроют дополнительную остановку для поездов. Когда и где

Публикуем расписание

В Ярославле появится новая платформа для «легкого метро» | Источник: пресс-служба СЖДВ Ярославле появится новая платформа для «легкого метро» | Источник: пресс-служба СЖД

В Ярославле появится новая платформа для «легкого метро»

Источник:

пресс-служба СЖД

В Ярославле с 8 сентября появится дополнительная остановка пригородных поездов на Соколе во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

  • По пути в центр Ярославля будут останавливаться поезда Телищево — Филино в 7:26–7:27, 8:34–8:35, 18:30–18:31, 19:04–19:05;

  • в обратном направлении остановка назначена поездам Ярославль-Главный — Телищево в 6:41–6:42 и в 17:46–17:47, Филино — Телищево в 7:51–7:52, 18:21–18:22.

«На остановочном пункте для пассажиров железнодорожники оборудовали пассажирскую платформу. Организация новой остановки в черте Ярославля позволяет снизить нагрузку на автодорожную сеть в часы пик, обеспечить доступность и разнообразие вариантов проезда, способствует развитию комфортного пространства для ярославцев и гостей областного центра», — рассказали в пресс-службе СЖД.

На поездки черте Ярославля действует единый тариф в 38 рублей. Билеты можно купить в мобильных приложениях: «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», телеграм-боте «Электрички РЖД», в кассах и в поезде при посадке.

Но если покупать билеты в самих поездах при посадке на станциях Филино, Приволжье, Ярославль-Главный, Ярославль, то с пассажиров потребуют дополнительно 26 рублей. В компании пояснили, что это сбор за оформление проездных документов. То есть, проезд обойдется не в 38, а в 64 рубля.

«Поэтому билеты выгоднее покупать в приложениях или в кассах, которые работают на данных станциях», — уточнили в СЖД.

Что такое «легкое метро»?

Проект «Я-Легкое метро» запустили в Ярославле 1 июля 2025 года. К 39 пригородным поездам добавили 10 новых электричек, курсирующих в часы пик. Они связали между собой Заволжский и Фрунзенский районы, а также центр города.

Новые поезда останавливаются на платформах Депо, Липовая Гора, Дунайка, Приволжье, Филино, Которосль, а теперь и в микрорайоне Сокол.

Мы протестировали проезд за 38 рублей на двух железнодорожных направлениях. Сначала — от станции Филино в Заволжском районе до Ярославля-Главного, а затем — от Липовой Горы до Ярославля-Главного.

Ранее ярославцы пожаловались, что покупать билеты прямо в поездах выходит дороже. В Северной пригородной пассажирской компании объясняли, почему с пассажиров взимают сбор.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СЖД Пригородные поезда Легкое метро
