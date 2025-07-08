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Дороги и транспорт Ярославцы пожаловались на повышенную стоимость билетов в «легком метро»: причина

Ярославцы пожаловались на повышенную стоимость билетов в «легком метро»: причина

Железнодорожники прокомментировали ситуацию

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4 комментария
Некоторым ярославцам приходится переплачивать в «легком метро» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторым ярославцам приходится переплачивать в «легком метро» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторым ярославцам приходится переплачивать в «легком метро»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском «легком метро» некоторые пассажиры столкнулись с повышенной стоимостью билетов. Кроме обещанной цены в 38 рублей с ярославцев в вагонах взимают еще и сбор в размере 26 рублей. То есть поездка обходится в 64 рубля.

В Северной пригородной пассажирской компании, пояснили, что дополнительный сбор берется в том случае, если пассажир мог, но не купил билет в кассе.

«Согласно пункту 104 правил перевозки пассажиров, багажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2022 № 352 сбор за оказание услуги по оформлению проездного документа (билета) не взимается, в случае, если безбилетное физическое лицо, совершило посадку в поезд пригородного сообщения в пункте отправления, где отсутствуют или не работают железнодорожные билетные кассы и (или) платежные терминалы», — отметили в Северной пригородной пассажирской компании.

Если на станции есть билетная касса, но пассажир не воспользовался ее услугами, то придется платить сбор.

В Северной пригородной пассажирской компании добавили, что билеты можно приобрести быстро и без дополнительных сборов в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», а также в телеграмм-боте «Электрички РЖД».

Напомним, с 1 июля в Ярославле запустили проект «Я-Легкое метро». К 39 пригородным поездам добавили еще 10 новых электричек, которые курсируют в часы пик. Они связали Заволжский и Фрунзенский районы между собой, а также с центром города. Новые поезда останавливаются на платформах Депо, Липовая Гора, Дунайка, Приволжье, Филино, Которосль. Планируется остановка в микрорайоне Сокол — там сейчас идет обустройство платформы.

Проезд в «легком метро» составляет 38 рублей. Такой тариф действует в пригородных поездах в черте Ярославля с 1 января 2025 года.

Мы протестировали проезд за 38 рублей на двух железнодорожных направлениях. Сначала — от станции Филино в Заволжском районе до Ярославля-Главного, а затем — от Липовой Горы до Ярославля-Главного

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Легкое метро Проезд
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Комментарии
4
Гость
20 минут
Ну и жульё!
Гость
2 минуты
для масквичей нэ дорого
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