В Ярославле установили понтон для пассажиров нового водного рейса

В Ярославле установили понтон для пассажиров нового водного рейса

Где усовершенствовали причал

139
Написать комментарий
В Ярославле установили понтон | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле установили понтон

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В поселке Толга Заволжского района Ярославля установили пешеходный понтон для пассажиров электрокатамарана «Белояр». Судно курсирует по маршруту «Ярославль (речной вокзал) — Толга» с 1 августа.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что это было необходимо для безопасности и удобства высадки пассажиров.

«Сейчас закончили работы по монтажу марины для маломерных судов. Она сможет принимать частные яхты, катера, лодки, катамараны», — уточнил глава региона.

О том, что причал в Толге будут модернизировать, стало известно еще в 2024 году. Власти рассказывали, что универсальный причал позволит принимать пассажирские суда любых типов, в том числе катамаран «Белояр».

По данным главы региона, всего только за 2024 год в регионе ввели в эксплуатацию семь причалов в разных округах.

Недавно стало известно, что в Ярославле может появиться еще один ресторан-дебаркадер. Об этом 6 августа порталу 76.RU сообщили в ярославском речном порту.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Толга Причал Судно
