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Лето От изнуряющей жары до проливных дождей и гроз: какой будет погода в День России

От изнуряющей жары до проливных дождей и гроз: какой будет погода в День России

Синоптики поделились прогнозом на длинные выходные

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Часть регионов ждет солнечная теплая погода | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧасть регионов ждет солнечная теплая погода | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Часть регионов ждет солнечная теплая погода

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В праздничные выходные на День России одни регионы погода порадует жарой, другие же ждет более скромное тепло с дождями, предупреждают синоптики центра погоды «Фобос». Рассказываем, к какой погоде готовится в ближайшие дни.

В Южной России будут развиваться очаги мощной облачности, которые принесут ливни и грозы. При этом воздух продолжит прогреваться. Так, в Причерноморье, низовьях Волги и Дона ожидается +25…+30 градусов, в регионах Кавказа — +22…+27. Температура морской воды у берегов Крыма и Кавказа составит +19…+23 градуса.

В Среднем Поволжье также ожидаются ливни и грозы с жарой от +23 до +28, местами — до +30 градусов. В регионы Северо-Запада прорвется холодный фронт. Сначала тучи с проливными дождями и грозами накроют западные районы, а к воскресенью — практически всю территорию. Дневные температуры там понизятся до +19…+24 градусов.

В Центральной России в пятницу будет преобладать солнечная и аномально жаркая погода. Уже с субботы в небе появятся шапки грозовых облаков, воздух начнет остывать, а к воскресенью температура опустится +20…+25 градусов.

«По вине стационарного циклона на Урале праздничный период пройдет под аккомпанемент грозовых дождей. Температурный режим ожидается умеренно теплым — днем +20…+25 градусов», — сообщает портал «Метеовести».

На юге Сибири также не обойдется без ливней и дождей, а преобладающая температура днем будет +25…+30. На юге Дальнего Востока будет прохладнее, там ожидается солнечная погода, но возможны и короткие грозовые дожди. Днем в Приамурье — +20…+25, на юге Приморья — +17…+22.

Жителей Санкт-Петербурга погода не побалует. Воздух прогреется до +19…+22 градусов, пройдут короткие дожди, не исключены и грозы. А вот в Москве на День России будет солнечно с 30-градусной жарой. Затем также придут ливни с грозами, поэтому к воскресенью температура опустится до +20…+23 градусов.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Погода Жара Ливень Гроза День России
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