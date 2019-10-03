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Ярославский «Локомотив» может возглавить финн Кари Ялонен: комментарий хоккейного клуба

Кто сел на место главного тренера после ухода Крэйга МакТавиша

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Кари Ялонен дважды признавался лучшим тренером чемпионата Финляндии

Кари Ялонен дважды признавался лучшим тренером чемпионата Финляндии

В интернете появилась информация, что новым главным тренером ярославского «Локомотива» может стать финский специалист Кари Ялонен. Известно, что с 2016 года он работает в швейцарском «Берне».

— В Ярославле команду возглавляет сейчас и. о. главного тренера Александр Ардашев, — сообщили в хоккейном клубе «Локомотив». — Возможно, президент клуба и вёл какие-то переговоры, но пока официального подтверждения нет. Скорее всего, эта новость окажется фейком.

Накануне хоккейный клуб «Локомотив» решил проститься с уже бывшим главным тренером Крэйгом МакТавишем. Канадского специалиста, контракт с которым был подписан этой весной на два года, освободили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем.

Кари Ялонен — профессиональный финский хоккеист, после завершения игровой карьеры работающий тренером. Воспитанник клуба «Кярпят». Участник шести чемпионатов мира и Европы и Кубка Канады. Был главным тренером сборной Финляндии по хоккею с шайбой на чемпионате мира в 2016 году. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    3 окт 2019 в 11:40

    Очередной удобный кандидат для руководства клуба.

    Гость
    3 окт 2019 в 11:13

    Пока на песню не выгонят . Правда и том тоже можно ? Тогда пока руки деньги могут считать .

    эвонокак
    3 окт 2019 в 10:20

    когда они там нажрутся то уже. сколько можно так нагло тащить бабло