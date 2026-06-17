Поменяла фамилию до свадьбы и приворожила: кто новая жена экстрасенса Максима Левина

Супруги сыграли свадьбу в Петергофе Источник: levina_kristina_666 / Instagram*

47-летний экстрасенс и победитель 22-го сезона популярного шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов» (16+) Максим Левин женился на 30-летней Кристине Левиной из Омска. После финала 24-го сезона шоу потомственному колдуну приписывали роман с другой участницей — Ангелиной Изосимовой, но в итоге он решил скрепить себя узами брака с Кристиной. Рассказываем всё, что известно о колдуне и его молодой супруге, в материале NGS55.RU.

Что известно о жене Левина

Кристина родом из Омска, ей 30 лет. Судя по информации во «ВКонтакте», ее мать Юлия Бастрикова занимается разведением овчарок. Интерес к этому делу проявляет и младшая сестра девушки Ангелина.

На личной странице девушки сохранилось много фотографий со времен жизни в Омске Источник: Кристина Левина / Vk.com

В 2017 году Кристина окончила СибГУФК, а затем в том же году переехала в Санкт-Петербург. С 2019 по 2021 год работала мастером по наращиванию ресниц в Москве. В дальнейшем отношения со столицей не сложились, и она перебралась обратно в Петербург. Сейчас она развивает свой блог в запрещенной социальной сети и активно постит рилсы.

В 2023 и 2025 годах Кристина участвовала в шоу Басты на YouTube «Вопрос ребром» (18+). В каждом из выпусков она задавала гостями каверзные вопросы. Например, у рэп-исполнителя Andro спросила, как можно в 22 года выглядеть на 40 лет, а у Icegergert — когда артист последний раз плакал.

Кристина — болельщица омского «Авангарда» и давно следит за командой. Многие из ее старых постов посвящены Алексею Черепанову — игроку, который трагически погиб в 19 лет во время матча «ястребов» против подмосковного «Витязя».

Кто такой Максим Левин

В прошлом мужчина никак не был связан с магией Источник: Максим Левин / Vk.com

Максиму Левину 47 лет. Он родился в Ленинграде. В 1999 году окончил Северо-Западный институт управления РАНХиГС. Прославился благодаря участию в 22‑м сезоне «Битвы экстрасенсов» (16+) на телеканале ТНТ. Во время отборочных испытаний трижды нашел человека в багажнике и точно описал предмет за ширмой. В финал шоу он вышел вместе с Линдой Хейвард-Миллс, Владом Череватым и Ольгой Якубович. По итогам зрительского голосования Левин забрал «Синюю руку».

До того как попасть на телевидение, Максим успел нарушить закон, да и не раз. В августе 2019 года в интервью «Комсомольской правде» признался, что подделывал документы, переклеивал фотографии в паспортах и брал кредиты на чужие имена. Когда фальсификатора поймали, ему «ничего не оставалось, кроме как дать ментам три миллиона и получить вместо реального срока два года условно». Чтобы скрыть судимость, Левин сменил фамилию на Николаев.

В «Битве экстрасенсов» колдун принимал участие три раза. Источник: Максим Левин / Vk.com

Позже колдун занялся «обналом» — создавал фирмы-однодневки, оформлял фиктивные договоры и помогал предпринимателям уходить от уплаты налогов. В 2017 году Левин-Николаев сам столкнулся с обманом. Экстрасенс передал коллеге 40 миллионов рублей для обнала, но тот решил оставить деньги себе. Чтобы погасить долг перед заказчиком, Максим обманул китайских бизнесменов, которые открывали в Петербурге туристические бутики. Он получил 6 миллионов рублей под предлогом закупки сувенирной продукции, но деньги присвоил себе. Китайцы обратились в полицию, и в отношении Левина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В декабре 2019 года Левина объявили в федеральный розыск. Вместо тюрьмы он оказался на телевидении в роли участника «Битвы экстрасенсов» (16+). Сразу после финала, в январе 2022 года, обладателя «Синей руки» арестовали. В июне 2022 года суд приговорил колдуна к трем годам колонии, но в заключении пробыл полтора года и вышел на свободу в июле 2023 года.

Весной 2024 года, минуя отбор, присоединился к проекту «Новая битва экстрасенсов» (16+). По итогам сезона он вышел в финал вместе с Александром Саковым, Лизой Петровой и Артемом Красновым и занял второе место. Также участвовал во 2‑м сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025 г.) (16+) вместе с другими победителями прошлых сезонов. Он дошел до конца в компании Влада Череватого, Александра Шепса и Марьяны Романовой, но обладателем «Синей руки» не стал.

Как победитель «Битвы экстрасенсов» женился на омичке

Жених был в классическом костюме, а невеста — в платье ручной работы. Источник: levina_kristina_666 / Instagram*

Как сообщал Левин изданию StarHit, влюбились они друг в друга не сразу. Кристине удалось приворожить Максима необычным поступком.



«В день рождения я приехал вечером домой, а она выкладывает мне паспорт свой новый, в котором уже стоит фамилия Левина. А она пошла просто и поменяла свою фамилию — это и был подарок на день рождения. И с точки зрения магии слегонца приворожила всей этой ситуацией. Я вспотел, обалдел, но где-то внутри мне от этого было очень приятно», — поделился колдун.

Свадьбу влюбленные сыграли 13 июня 2026 года в Петергофе. Невеста выбрала для торжества платье ручной работы от омского дизайнера Анны Денисенко. Стоимость наряда составляет примерно 200 тысяч рублей. Фата обошлась в 25 тысяч рублей.

«Кристину я знаю с детства, поэтому, конечно же, для нее особые условия были. И старались как-то сделать ей подарком в большей степени», — рассказывала корреспонденту NGS55.RU модельер. Что касается образа жениха, то он был классическим — черный костюм с галстуком-бабочкой.

Подобных трогательных видео на странице девушки еще несколько Источник: levina_kristina_666 / Instagram*

В запрещенной социальной сети опубликовали первый парный танец молодых. Музыкальным сопровождением для него выступила песня Михаила Круга «Девочка-пай». Полный плейлист композиций, которые прозвучали на свадьбе, Кристина Левина выложила на странице во «ВКонтакте». Здесь был не только Михаил Круг, но и Мия Бойка, МОТ, «Наутилус Помпилиус», JONY и другие исполнители.

Жених также прокомментировал отсутствие на свадьбе Ангелины Изосимовой — участницы 23-го сезона «Битвы экстрасенсов», с которой Левину приписывали роман, несмотря на конфликты. Слухи об отношениях появились после того, как они столкнулись в финале 24-й «Битвы» и устроили скандал в Готическом зале.

Молодожены подошли к выбору музыки для брачного танца оригинально Источник: levina_kristina_666 / Instagram*

В последнем эпизоде экстрасенсы из других сезонов приезжали поддержать финалистов. Среди гостей оказалась и Изосимова. Вместо поддержки Левин получил пощечину. Ясновидящие начали спорить о том, кто кого обучал магии, а закончилось это тем, что ведьма ударила колдуна. Тогда стало ясно, что они познакомились до шоу и проводили время вместе. Но никто из них отношения не подтвердил.

Разговоры о романтической связи экстрасенсов вновь начались после выхода второго сезона «Сильнейших». В шестом выпуске во время совместного испытания колдун с ведьмой выяснили, кто у кого позаимствовал методики, пока были в дороге. При этом иногда по ходу шоу они делали друг другу комплименты.

Левин заявил, что мыслей позвать ясновидящую на свадьбу не было. Он считает ее соперником, но не другом.

«И я не вижу смысла повторять, что между мной и Ангелиной никогда не было каких-то личных взаимоотношений, а с чего бы ее звать? Максимум Ангелина — соперник по шоу „Экстрасенсы. Битва сильнейших“ и не более того. До этого просто было взаимодействие колдовского ремесла», — заключил Максим.



Источник: Городские медиа