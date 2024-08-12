«Могут оттолкнуть покупателя»: риелтор объяснил, в какие квартиры лучше не вкладываться

Аналитики назвали типы жилья, которое труднее всего продать Источник: Кирилл Поверинов











Специалисты по недвижимости говорят о наступившем на рынке жилья застое. Продажи идут неактивно. Особенно это касается вторички.



— Массовая льготная ипотека с низкими ставками на первичном рынке сначала привела к резкому росту стоимости новостроек, а затем и вторичного жилья. Тот, кто хотел купить новое жилье, чтобы продать свое вторичное, был вынужден также поднимать на него цену. В итоге рынок недвижимости стал очень сильно перегрет. Ипотечные льготные программы, которые должны были сделать недвижимость доступной, сделали ее недоступной для большинства. С целью остудить рынок недвижимости, а с ним снизить и инфляцию отменили массовую льготную ипотеку, а также в очередной раз подняли ключевую ставку, — рассказал порталу 76.RU руководитель офиса «Маяк-3» ярославской группы компаний «Метро» Мурат Аллакулыев.



В итоге рынок жилья замер. При этом есть квартиры, которые интересуют покупателей меньше всего. Аналитики группы компаний «Метро» озвучили антирейтинг особенно плохо продаваемого сейчас жилья. И вот какие квартиры в него попали.



1. Самое дешевое

К этой категории относятся малосемейки, студии, три комнаты в общежитии, переделанные в квартиру, общей площадью до 30 кв. м. Преимущественно они находятся в старом жилом фонде — в домах до пяти этажей либо в девятиэтажных общежитиях. Ценовой диапазон — от 1 до 2 млн рублей.



— Причины, которые могут оттолкнуть покупателя, разные — состояние, требующее ремонта, старый дом, соседи, ветхая крыша, грязный подвал, запахи, нюансы с документами, удаленное место,



Покупатели такого жилья — в основном люди, у которых есть какие-то небольшие накопления и сертификат на материнский капитал. Ждать своего покупателя такие квартиры могут в среднем до полугода.



2. Самое дорогое

Здесь речь идет о жилье комфорт-класса в новых домах с улучшенной планировкой, большой площадью, с евро- или дизайнерским ремонтом, не требующим каких-то вложений на первое время. Ценовой диапазон — от 5 млн руб. для однокомнатных квартир. Такие квартиры могут не продаваться и по году.



— Процентное соотношение покупателей данного жилья составляет всего 10% от общего количества. Как правило, приобретают такое жилье за наличные деньги либо с привлечением небольшого ипотечного кредита на сравнительно короткое время, чтобы побыстрее его закрыть.



3. Неподъемная середина

Жилье в ценовом диапазоне от 2 до 5 млн рублей, которое составляло как минимум 50% всех продаж вторичного рынка недвижимости на сегодняшний день, судя по всему, попало в категорию того, что будет ждать лучших времен.



— Покупателей этого сегмента теперь попросту нет. Почему? По статистике 80% покупателей вторичного жилья Ярославля — это люди, у которых есть необходимый минимум на первоначальный взнос, а оставшуюся сумму составляла ипотека. Сейчас она дорогая, а если быть точнее, неподъемная. Кроме того, с ростом ставки вырос и размер ежемесячного платежа.



3. Неходовые локации

Традиционно к сложно продаваемым вариантам относятся очень удаленные микрорайоны. Бывает, что локация не столько удаленная, сколько труднодоступная. Например, на улице Промышленной есть небольшой объем жилой застройки, но расположение в середине промзоны приводит к ярко выраженным проблемам со спросом.



— При продаже такого жилья важную роль играет стоимость предложения: чем ниже цена объекта, тем больше шансов, что он не «залежится» на рынке, — отмечают эксперты.



4. Исторические здания

Квартиры в зданиях дореволюционной постройки, несмотря на их историческую ценность, как отмечают риелторы, обычно с трудом находят своего покупателя.



5. «Полет фантазии» и большие площади

Нестандартные планировки, в которых порой почти нет ровных стен и прямых углов, встречаются на рынке недвижимости и продаются очень плохо. Также нередко возникают проблемы с очень большими квартирами. Например, двухъярусными с художественной студией площадью 74 кв. м на первом этаже.



— Не хватает у нас творческих людей с возможностями и желанием купить квартиру площадью порядка 150 кв. м с большой творческой мастерской, — отмечают риелторы.

