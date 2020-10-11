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Алёна Соколова

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Алёна Соколова

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«Идеальный чиновник»: в Тутаеве защитили замглавы района, из-за которой развернули паром с пассажирами

Публикуем колонку — ответ на скандал, разгоревшийся в Ярославской области

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Маргарита Новикова много лет работает в госструктуре

Маргарита Новикова много лет работает в госструктуре

Защитили замглавы района, из-за которой развернули паром с пассажирами

На этой неделе в соцсетях разгорелся скандал — в Тутаеве из-за опоздавшей чиновницы развернули паром с пассажирами. В комментариях — гнев и смех. Но есть и другая точка зрения на эту историю. Сегодня мы публикуем колонку Алёны Соколовой, редактора паблика «Тутаев сегодня», бывшей коллеги замглавы Тутаевского района Маргариты Новиковой, попавшей в центр скандала.

Видео: Типичный Тутаев / vk.com

Если бы я лично не знала первого зама главы Тутаевского района Маргариту Константиновну Новикову — ту «чиновницу, из-за которой в Тутаеве развернули паром», я бы тоже возмущалась. Но я ее знаю. И именно ее всегда называла идеальным российским чиновником. Она много лет работает в структурах власти, но сохранила такую деликатность, человечность, беспокойство души за происходящее вокруг, на которое мало кто способен из эффективных управленцев нового поколения.

Знали бы вы, с каким уважением и почтением к ней относятся руководители и работники всех сельхозпредприятий нашего района. Тут говорить нужно даже не о статусе, а о личных характеристиках человека. Многих, очень многих людей волнуют лишь, извините, шкурные интересы в любых делах. На работе они строят карьеру, круг общения в жизни выбирают с максимальной выгодой для своей репутации и комфортного устройства в социуме. Маргарита Константиновна другая. Она проблемы района, сельчан, жителей левобережья пропускает через душу и делает всё возможное в реалиях нашей экономики и политики, чтобы помочь людям. Я видела это много раз.

Если ее описать одним словом, то это будет «порядочность». А потому первая моя мысль после новости была одна — значит, ситуация сложилась критичная и поступить иначе она не могла. Я пишу не для того, чтобы переубедить кого-то. Очень хочется восстановить баланс добра и зла в этой ситуации. Да, чиновница развернула паром. Да, это не скорая помощь. Но вся наша жизнь — череда принятых решений, и не всегда они должны быть популярными. Бывают ситуации, когда человеку нужно просто поверить, опираясь на его репутацию и заслуги. Не молчать, отворачивая глаза в сторону, как будто она действительно преступница, не кричать всей оравой «Ату ее, ату!», а просто взять и поддержать человека.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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