«Идеальный чиновник»: в Тутаеве защитили замглавы района, из-за которой развернули паром с пассажирами

Знали бы вы, с каким уважением и почтением к ней относятся руководители и работники всех сельхозпредприятий нашего района. Тут говорить нужно даже не о статусе, а о личных характеристиках человека. Многих, очень многих людей волнуют лишь, извините, шкурные интересы в любых делах. На работе они строят карьеру, круг общения в жизни выбирают с максимальной выгодой для своей репутации и комфортного устройства в социуме. Маргарита Константиновна другая. Она проблемы района, сельчан, жителей левобережья пропускает через душу и делает всё возможное в реалиях нашей экономики и политики, чтобы помочь людям. Я видела это много раз.

Если ее описать одним словом, то это будет «порядочность». А потому первая моя мысль после новости была одна — значит, ситуация сложилась критичная и поступить иначе она не могла. Я пишу не для того, чтобы переубедить кого-то. Очень хочется восстановить баланс добра и зла в этой ситуации. Да, чиновница развернула паром. Да, это не скорая помощь. Но вся наша жизнь — череда принятых решений, и не всегда они должны быть популярными. Бывают ситуации, когда человеку нужно просто поверить, опираясь на его репутацию и заслуги. Не молчать, отворачивая глаза в сторону, как будто она действительно преступница, не кричать всей оравой «Ату ее, ату!», а просто взять и поддержать человека.

