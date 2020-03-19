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Чиновники решили изолироваться от людей

Чиновники решили изолироваться от людей

Правительство Ярославской области закрыло свои двери для посторонних. Такое решение власти приняли после рекомендаций Министерства труда и социальной защиты России.

— С 19 марта личный прием граждан и очное консультирование в здании правительства Ярославской области временно ограничены из-за коронавируса, — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Людям чиновники порекомендовали направлять им обращения в письменной форме или оставлять их на портале правительства или через Почту России.

Ранее чиновники из-за пандемии новой коронавирусной инфекции отказались от загранкомандировок. После от людей закрылись депутаты Ярославской областной думы и начали общаться с людьми через интернет.

По официальным данным департамента здравоохранения, с 2 марта в Ярославской области сделано 405 анализов. За весь период уже лабораторно обследованы 742 человека. Официально в регионе зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Сейчас заболевшая женщина содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.

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политикавластькоронавирус
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
19 мар 2020 в 14:21

Они найдут любой повод, лишь бы не работать

Деолигия
19 мар 2020 в 14:47

Ну, молодцы, осталось отгородится от народа стеной и рвом с водой.. .пусть сирые людишки давятся в маршрутках и в магазинах за гречкой - мы на карантине - пишите письма..

Гость
19 мар 2020 в 14:04

А всем остальным когда можно уйти на карантин ?