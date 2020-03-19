Правительство Ярославской области закрыло свои двери для посторонних. Такое решение власти приняли после рекомендаций Министерства труда и социальной защиты России.
— С 19 марта личный прием граждан и очное консультирование в здании правительства Ярославской области временно ограничены из-за коронавируса, — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.
Людям чиновники порекомендовали направлять им обращения в письменной форме или оставлять их на портале правительства или через Почту России.
Ранее чиновники из-за пандемии новой коронавирусной инфекции отказались от загранкомандировок. После от людей закрылись депутаты Ярославской областной думы и начали общаться с людьми через интернет.
По официальным данным департамента здравоохранения, с 2 марта в Ярославской области сделано 405 анализов. За весь период уже лабораторно обследованы 742 человека. Официально в регионе зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Сейчас заболевшая женщина содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.
Они найдут любой повод, лишь бы не работать