Ранее чиновники из-за пандемии новой коронавирусной инфекции отказались от загранкомандировок. После от людей закрылись депутаты Ярославской областной думы и начали общаться с людьми через интернет.



По официальным данным департамента здравоохранения, с 2 марта в Ярославской области сделано 405 анализов. За весь период уже лабораторно обследованы 742 человека. Официально в регионе зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Сейчас заболевшая женщина содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.