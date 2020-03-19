В Ярославле шесть человек сдали тест на COVID-19 после контакта с заразившейся женщиной: результаты

Появилась информация о состоянии здоровья шестерых людей, которые контактировали с заразившейся новой коронавирусной инфекцией 40-летней жительницей Ярославля. Все они прошли тест на выявление COVID-19, и у всех у них он дал отрицательный результат.
— Супруг заболевшей женщины содержится на карантине в отдельном от неё боксе, — сообщили в Ярославской инфекционной больнице. — Ещё пять человек находятся дома на самоизоляции, за ними наблюдают врачи. Состояние здоровья на данный момент у всех не вызывает подозрений.
Также главный врач больницы Нина Лужинская рассказала, что состояние самой пациентки с коронавирусной инфекцией на 19 марта стабильное, субъективно наблюдаются улучшения.
На данный момент это единственный в регионе случай заражения инфекцией COVID-19.
Вчера губернатор Ярославской области подписал указ о мерах по нераспространению на территории региона коронавирусной инфекции. Согласно документу, прекращается проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий численностью более 50 человек. Также с 23 марта объявляются всеобщие каникулы для школ, запрещено организовывать лагеря.
Остальным учреждениям образования до особого распоряжения оставлен режим свободного посещения. Организациям, которые занимаются отдыхом детей, в том числе индивидуальным предпринимателям, рекомендовано приостановить деятельность. Работодателям, которые продолжают осуществлять свою деятельность в режиме офлайн велено измерять температуру у работников и оказывать содействие тем, кому необходим режим самоизоляции. Ещё губернатор попросил не допускать к очному трудовому процессу вернувшихся из-за границы.
Им на срать на народ, только о себе думают.