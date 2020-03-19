В Ярославле шесть человек сдали тест на COVID-19 после контакта с заразившейся женщиной: результаты

Появилась информация о состоянии здоровья шестерых людей, которые контактировали с заразившейся новой коронавирусной инфекцией 40-летней жительницей Ярославля. Все они прошли тест на выявление COVID-19, и у всех у них он дал отрицательный результат.



— Супруг заболевшей женщины содержится на карантине в отдельном от неё боксе, — сообщили в Ярославской инфекционной больнице. — Ещё пять человек находятся дома на самоизоляции, за ними наблюдают врачи. Состояние здоровья на данный момент у всех не вызывает подозрений.

