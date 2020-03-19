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В Ярославле шесть человек сдали тест на COVID-19 после контакта с заразившейся женщиной: результаты

В инфекционной больнице также дали обновлённую информацию о пациентке с коронавирусом

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Для лечения людей от коронавируса в Ярославле&nbsp;<a href="https://76.ru/text/health/69034822/" target="_blank" class="_">подготовили инфекционную больницу</a>&nbsp;на проспекте Октября

Для лечения людей от коронавируса в Ярославле подготовили инфекционную больницу на проспекте Октября

Появилась информация о состоянии здоровья шестерых людей, которые контактировали с заразившейся новой коронавирусной инфекцией 40-летней жительницей Ярославля. Все они прошли тест на выявление COVID-19, и у всех у них он дал отрицательный результат.

— Супруг заболевшей женщины содержится на карантине в отдельном от неё боксе, — сообщили в Ярославской инфекционной больнице. — Ещё пять человек находятся дома на самоизоляции, за ними наблюдают врачи. Состояние здоровья на данный момент у всех не вызывает подозрений.

Также главный врач больницы Нина Лужинская рассказала, что состояние самой пациентки с коронавирусной инфекцией на 19 марта стабильное, субъективно наблюдаются улучшения.

На данный момент это единственный в регионе случай заражения инфекцией COVID-19.

Вчера губернатор Ярославской области подписал указ о мерах по нераспространению на территории региона коронавирусной инфекции. Согласно документу, прекращается проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий численностью более 50 человек. Также с 23 марта объявляются всеобщие каникулы для школ, запрещено организовывать лагеря.

Остальным учреждениям образования до особого распоряжения оставлен режим свободного посещения. Организациям, которые занимаются отдыхом детей, в том числе индивидуальным предпринимателям, рекомендовано приостановить деятельность. Работодателям, которые продолжают осуществлять свою деятельность в режиме офлайн велено измерять температуру у работников и оказывать содействие тем, кому необходим режим самоизоляции. Ещё губернатор попросил не допускать к очному трудовому процессу вернувшихся из-за границы.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
19 мар 2020 в 11:12

Им на срать на народ, только о себе думают.

Гость
19 мар 2020 в 09:59

А заммэра Новик проверили и тех с кем она 3 дня контактировала? Мэр еще и пресс-конференции собирает.
Наплевать на людей, только бы Москве отчитаться про 22 апреля.