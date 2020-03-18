При этом, как пояснил в своём публичном Telegram-канале заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов, депутаты и аппарат органа законодательной власти не прекращают работать, просто кроме них в здании не будет посторонних.



— Уверен, что это ненадолго, — поделился догадками депутат. — Надеюсь, что болезни обойдут всех стороной. Почаще мойте руки, не поддавайтесь панике и излишним переживаниям. Здоровья вам и вашим близким.



На сегодняшний день в Ярославской области выявлен один случай заболевания коронавирусом. Заразившаяся женщина и её муж сейчас содержатся в специальных боксах инфекционной больницы. Ещё 90 человек находятся под наблюдением — 85 россиян и 5 граждан КНР. Все они находятся в изоляции по месту жительства. Всего в Ярославской области под наблюдением находились 232 человека — 205 россиян и 27 граждан КНР.



Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: (4852) 40-04-55.

