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В здании Ярославской областной думы сейчас находятся только депутаты и сотрудники аппарата

В здании Ярославской областной думы сейчас находятся только депутаты и сотрудники аппарата

В Ярославской областной думе ввели запрет на проход в здание посторонних. Приказ об этом подписал председатель Алексей Константинов.

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции запретить доступ в здание лиц, не являющихся депутатами Ярославской областной думы, сотрудниками Ярославской областной думы и лицами, чьё присутствие в здании связано со служебной необходимостью. Приостановить прием граждан в приемной по обращению граждан облдумы. Приём обращений осуществляется через интернет или по почте», — говорится в бумаге.

При этом, как пояснил в своём публичном Telegram-канале заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов, депутаты и аппарат органа законодательной власти не прекращают работать, просто кроме них в здании не будет посторонних.

— Уверен, что это ненадолго, — поделился догадками депутат. — Надеюсь, что болезни обойдут всех стороной. Почаще мойте руки, не поддавайтесь панике и излишним переживаниям. Здоровья вам и вашим близким.

На сегодняшний день в Ярославской области выявлен один случай заболевания коронавирусом. Заразившаяся женщина и её муж сейчас содержатся в специальных боксах инфекционной больницы. Ещё 90 человек находятся под наблюдением — 85 россиян и 5 граждан КНР. Все они находятся в изоляции по месту жительства. Всего в Ярославской области под наблюдением находились 232 человека — 205 россиян и 27 граждан КНР.

Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: (4852) 40-04-55.

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коронавирусполитика
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
18 мар 2020 в 17:10

"Страшно далеки они от народа", так было, так есть и так будет. Это бесполезная пристёжка к обществу, сама себя избравшая, сама назначившая вознаграждение и сама себя оценивающая. И всё это дальше по вертикали, вплоть до командира-сказочника.

гость
18 мар 2020 в 17:05

Вот уж кого не жалко - да закрывать то нечего - она и так сама по себе

ваш господин
18 мар 2020 в 17:02

а когда она была открыта для людей ? 😁