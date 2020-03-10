Госдума проголосовала за обнуление президентского срока

На сегодня заседание Госдумы закончено. Рассмотрение в третьем чтении законопроекта о поправках в Конституцию запланировано на 11 марта. Заседание начнется в 10:00 по московскому времени.
Госдума одобрила законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.
Депутат Карелин снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию о досрочных выборах в Госдуму.
Депутаты Госдумы поддержали поправку в Конституцию о снятии ограничения на число президентских сроков, предложенную сегодня депутатом Валентиной Терешковой.
Депутаты Госдумы продолжают обсуждать возможность досрочных выборов, несмотря на то, что президент не поддержал эту идею.
Речь Путина, коротко
- Не поддержал поправку о досрочных выборах в Госдуму;
- Ограничение президентских сроков убирать из Конституции не нужно;
- Допустил обнуление собственных сроков при условии, что это одобрит Конституционный суд.
Поправки должны быть одобрены 22 апреля, на голосовании за изменения в Конституцию РФ.
Владимир Путин закончил выступление и ушел из зала.
Обнуление сроков возможно
— Такой вариант возможен, если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основному закону страны, — добавил Путин, комментируя предложение Терешковой.
Ограничение президентских сроков и Конституции убирать не нужно
Путин высказался о предложении Терешковой обнулить президентские сроки. Если коротко: не поддерживает.
— Строго говоря, сегодня можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более, что в других странах такая практика существует. Стабильность должна находиться в приоритете, когда у страны много проблем. Сменяемость власти нужна для динамики развития страны. Мы принимаем поправки не на год - хотя бы лет на 30-50. В долгосрочной перспективе общество иметь гарантии, что сменяемость власти будет обеспечена.
Депутаты не удерживаются и снимают президента на телефоны.
Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима, заявил президент.
Досрочные выборы Госдумы не нужны
Путин говорит, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
— Если граждане России проголосуют, то такие изменения должны вступить в силу. <...> Но если по этому вопросу нет консенсуса, то необходимости в досрочных выборах я не вижу, — сказал президент. — Действующий состав Думы сразу получит новые расширенные полномочия.
— Россия свой план по революциям выполнила, — заявил Путин, говоря о настроениях вокруг темы поправок в Конституцию.
Депутаты слушают президента. В центре можете узнать Владимира Жириновского, он сегодня предложил отменить выборы главы государства вообще.
— Начать хотел бы со слов благодарности участникам рабочей группы, которые напрямую в напряженном режиме участвовали в подготовке поправок в основной закон. Поправки назрели и, я убежден, будут полезны для страны и для наших граждан, — начал речь Владимир Путин.
Путин идет выступать перед депутатами, его приветствуют стоя.
Владимир Путин приехал в Госдуму.
Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти 22 апреля. Специально для этого день сделают нерабочим.
«Интерфакс» пишет, что поправка о досрочных парламентских выборах в связи с изменением Конституции внесена. Она дает нынешним депутатам право досрочно сложить полномочия. В этом случае президент вправе назначить новые выборы Госдумы.
Чтобы поправка обрела силу, ее должны поддержать две трети парламентариев.
Сейчас у депутатов перерыв.
Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил вообще отменить президентские выборы и дать право Госсовету выбирать главу государства. Впрочем, это предложение не получило поддержку от депутатов.
Госдума сегодня во втором чтении рассматривает законопроект о поправках в Конституцию. Во время обсуждения законопроекта были озвучены еще несколько инициатив, о которых прежде не было известно. Так, депутат Александр Карелин предложил распустить действующий состав Госдумы. А Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки. Она объяснила, что нужно заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, если этого потребует ситуация и захотят люди.