В Ярославле готовятся к приезду председателя правительства России Михаила Мишустина

В интернете появилась информация о возможном визите председателя правительства России Михаила Мишустина, полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева и министра экономразвития страны Максима Решетникова в Ярославль. По предварительным данным, высокопоставленных чиновников спецборт доставит в аэропорт в Туношне 10 марта.



В правительстве Ярославской области говорят, что уже готовятся к приезду гостей, хотя официального подтверждения об их визите пока не получили.



— Морально мы уже готовы, что праздничных выходных у нас не будет, так как нужно будет готовиться к визиту гостей, — сообщил источник 76.RU в правительстве Ярославской области. — Но пока информация противоречивая. Официального подтверждения, что они приедут, пока нет.

