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Политика

В Ярославле готовятся к приезду председателя правительства России Михаила Мишустина

Вместе с ним ожидают приезда и других высокопоставленных чиновников

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Михаил Мишустин был утверждён на должность председателя правительства России около месяца&nbsp;

Михаил Мишустин был утверждён на должность председателя правительства России около месяца 

В интернете появилась информация о возможном визите председателя правительства России Михаила Мишустина, полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева и министра экономразвития страны Максима Решетникова в Ярославль. По предварительным данным, высокопоставленных чиновников спецборт доставит в аэропорт в Туношне 10 марта.

В правительстве Ярославской области говорят, что уже готовятся к приезду гостей, хотя официального подтверждения об их визите пока не получили.

— Морально мы уже готовы, что праздничных выходных у нас не будет, так как нужно будет готовиться к визиту гостей, — сообщил источник 76.RU в правительстве Ярославской области. — Но пока информация противоречивая. Официального подтверждения, что они приедут, пока нет.

В январе этого года правительство Российской Федерации во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Нового премьера назначили быстро — уже на следующий день Госдума утвердила на эту должность главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. На момент назначения об этом человеке мало что было известно людям, далеким от налогов и политики, поэтому приходилось довольствоваться мнением экспертов, которые возлагали на Мишустина большие надежды. Но сейчас по итогам нескольких недель работы уже можно сделать некоторые выводы.

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политикаМихаил Мишустин
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КОММЕНТАРИИ (58)

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4 мар 2020 в 09:27

Канцлер царя едет. Деревья позеленить, дороги отремонтировать, горожан осчастливить! Но на день

Гость
4 мар 2020 в 09:38

Михаил Владимирович Мишустин , прошу проверить ТГК-2 , на законность завышенных цен на отопление , за 44 квадратных метра платим 3 500 рублей , это издевательство и беспредел

Гость
4 мар 2020 в 09:36

Толку что приедет ? Думаете что то поменяется ? Он едет что бы больше налогов платили в Москву , так как он бывший налоговик а бывших налоговиков не бывает . Так и будет разруха в городе , ни благоустройства ни дорог ни новых рабочих мест , молодежь уезжает .