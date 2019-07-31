«Ситуация острая, жители негодуют»: депутат Госдумы обвинил ярославских чиновников в бездействии

Депутат Государственной думы России Анатолий Грешневиков отправил губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и главе региональной Госжилинспекции Елене Скоробогатовой правительственные телеграммы, в которых он открыто высказал своё возмущение по поводу бездействия региональных чиновников. Представитель нижней палаты парламента недоволен, как решается конфликт с незаконным переводом жителей многоквартирных домов в Переславле-Залесском из одних управляющих компаний в другие.

— В связи с захватом и незаконным переводом домов в Переславле в две управляющие компании МКД и «Переславль» в июне месяце, вами было дано поручение разобраться в этой ситуации, — говорится в депутатской телеграмме на имя главы Ярославской области. — Однако перевод не только не приостановился, но по информации от старост переведённых домов, на тех домах, где прошли собрания по возврату в старые УК (а это около 100 домов), новыми компаниями сданы повторные незаконные протоколы в Госжилинспекцию на перевод домов. По-прежнему идёт захват домов, а администрация и надзорные органы фактически устранились от каких-либо действий по этому поводу. Ваше поручение не выполняется. События в Переславле вызывают острую публичную реакцию, жители негодуют. Прошу вас срочно вмешаться в данную ситуацию.



Жители Переславля-Залесского сейчас возмущены повторным переводом домов в новые управляющие компании МКД и «Переславль». Они написали обращение к депутату Госдумы Анатолию Грешневикову.

— Наглость управляющих компаний-захватчиц так возмутила депутата, что им были незамедлительно отправлены правительственные телеграммы на имя губернатора области и в Государственную жилищную инспекцию, — сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин. — Как сказал депутат, люди не должны страдать от действий жуликов и проходимцев. В России должен действовать закон, а не беззаконие.

В этом году в Переславле-Залесском 129 многоквартирных домов перешли в две управляющие компании — «УК Переславль» и «УК МКД». Распоряжение об этом выдало региональное управление жилнадзора, и сделано это было на основании решений общих собраний домов и документов с подписями жильцов. Но переславцы заявили, что ни в каких собраниях не участвовали и уж тем более не просились в эти управляющие компании.

Жители Переславля-Залесского оказались принципиальными и решили отстоять своё право по выбору управдома. Тем более что работа «УК Переславль» и «УК МКД» их не устраивает. Жители начали жаловаться во все инстанции. Докричаться до властей было непросто, пришлось даже записывать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. И их, казалось, услышали — чиновники регионального правительства заявили, что берут дело под пристальный контроль.