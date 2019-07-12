«В Ярославле народ увольняет мэров»: депутат Госдумы призвал Владимира Волкова к ответу

Сегодня в Ярославль на митинг против повышения платы за обращение с отходами и возможного строительства мусорных полигонов приехал депутат Государственной думы России Анатолий Грешневиков. Во время акции протеста к нему подошли рабочие троллейбусного депо и сообщили, что их предприятие могут закрыть и продать. Какие именно подробности рабочие рассказали депутату, неизвестно, но тот вскипел. Он вышел на сцену и заявил, что призывает мэра Ярославля к ответу.



— Ко мне сейчас подошли два работника троллейбусного депо и сообщили, что их закрывают, — сказал со сцены Анатолий Грешневиков. — Обращаюсь к мэру Волкову, он должен знать, что ярославцы свободные и самодостаточные. Под давлением народа здесь увольняют мэров и губернаторов. Как депутат Государственной думы я требую, чтобы он приехал в депо и разобрался. Если всё так, как мне рассказали, и он не разберётся, то следующий митинг мы проведём за отставку мэра.

