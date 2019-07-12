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Мусорный скандал

«В Ярославле народ увольняет мэров»: депутат Госдумы призвал Владимира Волкова к ответу

Он со сцены заявил, что готов устроить митинг за отставку градоначальника

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Анатолий Грешневиков приехал в Ярославль на митинг

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославль на митинг против повышения платы за обращение с отходами и возможного строительства мусорных полигонов приехал депутат Государственной думы России Анатолий Грешневиков. Во время акции протеста к нему подошли рабочие троллейбусного депо и сообщили, что их предприятие могут закрыть и продать. Какие именно подробности рабочие рассказали депутату, неизвестно, но тот вскипел. Он вышел на сцену и заявил, что призывает мэра Ярославля к ответу.

— Ко мне сейчас подошли два работника троллейбусного депо и сообщили, что их закрывают, — сказал со сцены Анатолий Грешневиков. — Обращаюсь к мэру Волкову, он должен знать, что ярославцы свободные и самодостаточные. Под давлением народа здесь увольняют мэров и губернаторов. Как депутат Государственной думы я требую, чтобы он приехал в депо и разобрался. Если всё так, как мне рассказали, и он не разберётся, то следующий митинг мы проведём за отставку мэра.

Волна «мусорных» акций протеста в Ярославской области только началась. Вчера митинг прошёл в Переславле-Залесском, а сегодня в Ярославле. Организаторы заявляют, что будут продолжать устраивать подобные акции, пока не достучатся до чиновников из правящей партии.

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КОММЕНТАРИИ (3)

12 июл 2019 в 19:58

Как всегда перед выборами - Играет на эмоциях, не приводя конкретики. Каких губеров и меров так называемый "народ" уволил? Для этого выборы мэров и губернаторов нужны, а не назначенцы. А для этого необходимо заменить почти всех депутатов ГД, окромя коммунистов.
Пральна, главнюк?

Гостья
12 июл 2019 в 19:54

Пусть валит и свою свиту забирает. Достали эти каробейники. Приедут издадут идиотские постоновоения ,плитку на одном и том же месте поменяют и говорят как они хорошо благаустраивают город.

12 июл 2019 в 19:52

Испужал.