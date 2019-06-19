Скандал в Переславле: тысячи жителей без их ведома перевели от одного управдома к другому

В Переславле-Залесском 129 многоквартирных домов перешли в две управляющие компании — «УК Переславль» и «УК МКД». Распоряжение об этом выдало региональное управление жилнадзора, и сделано это было на основании решений общих собраний домов и документов с подписями жильцов. Но переславцы заявили, что ни в каких собраниях не участвовали и уж тем более не просились в эти управляющие компании.



Жители Переславля-Залесского оказались принципиальными и решили отстоять своё право по выбору управдома. Тем более что работа «УК Переславль» и «УК МКД» их не устраивает. Жители начали жаловаться во все инстанции. Докричаться до властей было не просто, пришлось даже записывать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. И их услышали.

