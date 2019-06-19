Скандал в Переславле: тысячи жителей без их ведома перевели от одного управдома к другому

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Нехорошей историей в Ярославской области заинтересовались власти и полиция
В Переславле уже несколько лет творится бардак в сфере ЖКХ
Фото: Александра Савельева
В Переславле-Залесском 129 многоквартирных домов перешли в две управляющие компании — «УК Переславль» и «УК МКД». Распоряжение об этом выдало региональное управление жилнадзора, и сделано это было на основании решений общих собраний домов и документов с подписями жильцов. Но переславцы заявили, что ни в каких собраниях не участвовали и уж тем более не просились в эти управляющие компании.
Жители Переславля-Залесского оказались принципиальными и решили отстоять своё право по выбору управдома. Тем более что работа «УК Переславль» и «УК МКД» их не устраивает. Жители начали жаловаться во все инстанции. Докричаться до властей было не просто, пришлось даже записывать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. И их услышали.
— Поручил департаменту госжилнадзора провести проверку деятельности переславских управляющих компаний, — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Наша задача — помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации. Когда в один день почти 130 домов заявляют о смене УК — это выглядит странно. Собственники жилья утверждают, что собрания по смене управляющей компании фактически не проводились, а подписи в протоколах фальсифицированы. Уголовное дело уже возбуждено. Уверен, расследование всё расставит по местам. Все материалы, полученные государственными жилищными инспекторами в результате проверки, направим в правоохранительные органы. Управляющие компании обязаны работать в едином правовом поле.
В полиции подтвердили, что занимаются этим делом. Тем, кто подделывал подписи и другие документы от имени жильцов, теперь грозит до двух лет лишения свободы.
В Переславле-Залесском уже не первый год большие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Люди пытаются докричаться до властей всеми возможными способами.
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От безнаказанности наглеют до беспредела.
Как рабов. При путине и не такое происходит. По стане разгул криминала среди чиновников. Похлеще лихих 90х.
Уууу, а ведь там должны быть реальные подписи, ох и не хорошо же получится когда их либо не окажется, либо придется проводить экспертизу. И жалко дворника который будет ответственен за это