В Ярославской области власти успокаивают протестующих людей, записавших обращение к Путину

— Ситуация по смене управляющих компаний в Переславле-Залесском на контроле нескольких ведомств, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Сегодня в департаменте государственного жилищного надзора состоялась встреча с собственниками жилья в Переславле-Залесском по вопросу перехода многоквартирных домов из одной управляющей компании в другую. На мероприятие были приглашены представители ООО «УК «Ремкос», дома которого исключены из реестра согласно представленным в департамент протоколам голосования. В них указано, что собственники поддержали переход в новую управляющую компанию.

В Ярославле областные власти успокаивают протестных жителей Переславля-Залесского: ранее они заявили, что «Хартия» не будет строить неподалёку от них мусорный полигон, а теперь сообщили, что взяли под контроль скандал с управляющими компаниями.

Чиновники заверили, что переславцам были продемонстрированы протоколы собраний и бюллетени голосования, имеющиеся в распоряжении департамента, а также разъяснили порядок рассмотрения госорганом поступающих сведений. Специалисты еще раз подтвердили, что все сомнительные документы направлены департаментом в МВД и уже заведены два уголовных дела.



В этом году в Переславле-Залесском 129 многоквартирных домов перешли в две управляющие компании — «УК Переславль» и «УК МКД». Распоряжение об этом выдало региональное управление жилнадзора, и сделано это было на основании решений общих собраний домов и документов с подписями жильцов. Но переславцы заявили, что ни в каких собраниях не участвовали и уж тем более не просились в эти управляющие компании.



Жители Переславля-Залесского оказались принципиальными и решили отстоять своё право по выбору управдома. Тем более что работа «УК Переславль» и «УК МКД» их не устраивает. Жители начали жаловаться во все инстанции. Докричаться до властей было не просто, пришлось даже записывать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. И их услышали.

