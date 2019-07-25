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Политика

В Ярославской области власти успокаивают протестующих людей, записавших обращение к Путину

Что жителям обещают чиновники регионального правительства

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Жители Переславля-Залесского записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину

Фото: Александра Савельева

В Ярославле областные власти успокаивают протестных жителей Переславля-Залесского: ранее они заявили, что «Хартия» не будет строить неподалёку от них мусорный полигон, а теперь сообщили, что взяли под контроль скандал с управляющими компаниями.

— Ситуация по смене управляющих компаний в Переславле-Залесском на контроле нескольких ведомств, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Сегодня в департаменте государственного жилищного надзора состоялась встреча с собственниками жилья в Переславле-Залесском по вопросу перехода многоквартирных домов из одной управляющей компании в другую. На мероприятие были приглашены представители ООО «УК «Ремкос», дома которого исключены из реестра согласно представленным в департамент протоколам голосования. В них указано, что собственники поддержали переход в новую управляющую компанию.

Чиновники заверили, что переславцам были продемонстрированы протоколы собраний и бюллетени голосования, имеющиеся в распоряжении департамента, а также разъяснили порядок рассмотрения госорганом поступающих сведений. Специалисты еще раз подтвердили, что все сомнительные документы направлены департаментом в МВД и уже заведены два уголовных дела.

В этом году в Переславле-Залесском 129 многоквартирных домов перешли в две управляющие компании — «УК Переславль» и «УК МКД». Распоряжение об этом выдало региональное управление жилнадзора, и сделано это было на основании решений общих собраний домов и документов с подписями жильцов. Но переславцы заявили, что ни в каких собраниях не участвовали и уж тем более не просились в эти управляющие компании.

Жители Переславля-Залесского оказались принципиальными и решили отстоять своё право по выбору управдома. Тем более что работа «УК Переславль» и «УК МКД» их не устраивает. Жители начали жаловаться во все инстанции. Докричаться до властей было не просто, пришлось даже записывать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. И их услышали.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Наскальный
25 июл 2019 в 18:28

К сути, жителей кинули, материалы в итоге никуда не уйдут ни в какие суды, если вам повысили тарифы, иницируйте новые общедомовые собрания с записью на видео и отправляйте материалы в генпрокуратуру и глав СК, здесь в области рука руку моет, а там возможно и помогут

911
25 июл 2019 в 17:35

Надо требовать отставки руководства региона и в первую очередь Миронова.

Гость
25 июл 2019 в 17:52

Простите дружище " 911" единственный губернатор за последнии годы , который хоть как-то умеет влиять на мера . И вообще он не громкий но эффективный . Всего доброго.