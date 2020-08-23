Обращение папы погибшего мальчика и истории спасенных: последние новости о взрыве газа в Ярославля

Друзья, невероятная трагедия произошла в Ярославле 21 августа. В доме № 5 корпус 2 по улице Батова на четвертом этаже около 19 часов 20 минут прогремел взрыв газа. Из-за этого обрушилась часть дома, погибли три человека — хозяйка взорвавшейся квартиры, а также мама с 8-летним сыном. Пострадали четыре человека.



Рассказываем, какая информация есть о происшествии к этому часу.



Про погибших, пострадавших и спасенных



Среди троих погибших — хозяйка взорвавшейся квартиры Елена Калошина, уважаемый в городе педагог. В свое время она была замдекана факультета русской филологии и культуры в ярославском педагогическом университете. В последнее время женщина преподавала в ярославской художественной школе «Канцона». Также погибли молодая женщина Ольга и ее 8-летний сын Сережа. Власти пообещали выплатить по миллиону рублей семьям погибших. Тем временем папа мальчика написал трогательное послание ярославцам с просьбой более внимательно относиться к своему газовому оборудованию.

