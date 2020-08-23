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Обращение папы погибшего мальчика и истории спасенных: последние новости о взрыве газа в Ярославля

Главное из того, что известно на данный момент о трагедии. Коротко

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С момента взрыва газа в Ярославле прошло больше суток

С момента взрыва газа в Ярославле прошло больше суток

Друзья, невероятная трагедия произошла в Ярославле 21 августа. В доме № 5 корпус 2 по улице Батова на четвертом этаже около 19 часов 20 минут прогремел взрыв газа. Из-за этого обрушилась часть дома, погибли три человека — хозяйка взорвавшейся квартиры, а также мама с 8-летним сыном. Пострадали четыре человека.

Рассказываем, какая информация есть о происшествии к этому часу.

Про погибших, пострадавших и спасенных

Среди троих погибших — хозяйка взорвавшейся квартиры Елена Калошина, уважаемый в городе педагог. В свое время она была замдекана факультета русской филологии и культуры в ярославском педагогическом университете. В последнее время женщина преподавала в ярославской художественной школе «Канцона». Также погибли молодая женщина Ольга и ее 8-летний сын Сережа. Власти пообещали выплатить по миллиону рублей семьям погибших. Тем временем папа мальчика написал трогательное послание ярославцам с просьбой более внимательно относиться к своему газовому оборудованию.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле Взрыв дома в Ярославле

Из четырех пострадавших трое находятся в больнице, одного отпустили на домашнее лечение. Власти готовят документацию для выплат жителям пострадавшего дома на первоочередные нужды.

К счастью, многим жильцам дома удалось спастись. Например, школьник Артемий во время взрыва был дома совсем один. Как только произошло ЧП, он сумел быстро собраться и выбежать на улицу. Правда, по дороге вниз ребенку пришлось перепрыгивать через лестничные провалы. Нескольким людям помогли выйти из дома гулявший рядом с семьей Михаил Тимохин и его товарищи. И ещё один хеппи-энд: котик, которого спасатели нашли в пострадавшей квартире, вернулся к хозяевам.

Видео: Елена Вахрушева

Про дом

По данным МЧС, в пострадавшем доме повреждены 12 квартир. Из них 6 полностью уничтожены. Спасательные работы были приостановлены утром 22 августа из-за угрозы обрушения незакрепленных перекрытий. Весь день специалисты проверяли дом с помощью диагностического комплекса «Струна», который позволяет сделать выводы о степени устойчивости конструкций. По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, в течение 10 дней будет решена дальнейшая судьба дома — придется его сносить или можно отремонтировать. Пока площадку у дома расчищают от мусора. Во избежание случаев мародерства у здания организовано дежурство полиции и Росгвардии.

Версия причин трагедии

По основной версии Следственного комитета, в квартире на 4-м этаже произошла утечка газа. Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Расследование продолжается.

Оперативные данные о происшествии — в нашей онлайн-трансляции.

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взрыв газа
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