«Нас отбросило волной, но мы вернулись»: водитель-герой спас людей после взрыва дома в Ярославле

Вчера, 21 августа, когда взорвался газ в десятиэтажке на улице Батова в Ярославле, первыми на помощь жильцам пострадавшего дома кинулись те, кто был рядом — 33-летний водитель грузовика Михаил Тимохин, его друг Василий Прозуменщиков и еще двое находящихся рядом мужчин.



— Мы живем в соседнем доме. Гуляли с семьей на улице. Вдруг услышали взрыв, сверху посыпались стекла. Мы с моим товарищем кинулись в пострадавший подъезд. К нам присоединилось еще двое мужчин. Внутри все стены были в трещинах и разломах, валялись куски плит, лифт оборвался с тросов. Еще с улицы увидели в окне первого этажа бабушку, забежали к ней. Она ходила по квартире явно в шоке и не знала, что делать. Мы на нее накинули куртку, вывели из дома, потом помогли спуститься женщине с третьего этажа. После этого побежали на четвертый. Там стена квартиры, где взорвался газ, была сложена, как книга, из-за нее был виден огонь. Из соседней квартиры пытались вырваться мужчина и женщина, но у них дверь искорежило, они не могли ее открыть. Мы побежали искать, чем можно было бы вскрыть дверь. Нашли у друга лом. Им и отодвинули дверь. Пока ковырялись, в квартире, где был эпицентр взрыва, опять что-то пыхнуло — огонь там разгорелся еще больше, а нас отбросило волной, мы скатились вниз по лестнице, но быстро вернулись к заевшей двери и всё-таки открыли ее. Видели женщину, зажатую плитой на втором этаже. Она просила о помощи, но мы физически не могли ничего сделать, плиту нам было не отодвинуть. В это время приехали спасатели, нас выгнали на безопасное расстояние. В какой-то момент часть перекрытий обрушилась, и, видимо, застрявшую женщину придавило ими, — рассказал Михаил Тимохин.

