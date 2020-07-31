31 июля пятница
СЕЙЧАС +20°С
usd 73.36
eur 86.25
Тема дняСтрашное ДТП с фурой на Юбилейном мосту

Все новости

Все новости
Происшествия

«Грустная история»: в Ярославле автомобиль сбил девушку на велосипеде. Она ищет свидетелей

Молодой человек пострадавшей девушки рассказал, как всё было на самом деле

313
Обсудить

Поделиться

После удара девушка оказалась на капоте машины

После удара девушка оказалась на капоте машины

Несколько дней назад на Тутаевском шоссе случилась серьезная авария, в которой пострадала девушка на велосипеде — её сбил автомобиль. Теперь она ищет свидетелей, чтобы доказать свою правоту. После удара она оказалась на капоте машине и получила травмы.

— 28 июля около пяти часов вечера на перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Панина произошло столкновение автомобиля «Шкода-Октавия» и велосипедиста, — рассказали в МЧС по Ярославской области. — В результате ДТП пострадала девушка, управляющая велосипедом.

Молодой человек девушки, который ехал рядом на велосипеде, рассказал свою версию произошедшего.

— Мы с моей девушкой ехали со стороны ремонта дороги по Тутаевскому шоссе, — рассказывает Дмитрий Митин. — В этом месте стоит «кирпич» по направлению в ту сторону, откуда мы собственно и ехали. Хотели поворачивать на улицу Панина, то есть налево. Я ехал впереди, моя девушка сзади. Я убедился, что нет машин, и показал рукой, что поворачиваю налево. Дорога была пустая. Моя девушка увидела, что сзади несётся машина на высокой скорости, и не рискнула поворачивать налево (она манёвр рукой не показывала), а ушла ещё больше на обочину. Водитель, видимо, посчитал, что она всё-таки совершит манёвр и решил объехать ее по обочине. Именно так она оказалась у него на капоте. Теперь мы ищем свидетелей.

Молодой человек пострадавшей девушки ищет свидетелей аварии на Тутаевском шоссе

Молодой человек пострадавшей девушки ищет свидетелей аварии на Тутаевском шоссе

История с пострадавшей девушкой неоднозначная, разбираться в ней теперь будут специалисты. Ребята, двигающиеся на велосипедах, просят отозваться всех, кто был свидетелем или у кого есть видеозапись с регистратора, и предоставить её им. Это можно сделать, написав Дмитрию Митину личное сообщение.

Мы обратились за комментарием к активисту сообщества «Дороги Ярославля» Темуру Абдуллаеву, который ежедневно сталкивается с резонансными ситуациями на дорогах.

— Грустная история, — говорит Темур. — Водитель попытался понять велосипедиста, а та решила сделать удобнее водителю. Именно поэтому правила и существуют. Именно по такой же причине случаются ДТП с пешеходами вне переходов, которых пропускают некоторые водители. Водителю можно посочувствовать, он будет виноват в случившемся, в этом я почти не сомневаюсь. Девушке желаю здоровья и прошу всех соблюдать ПДД.

Напомним, что буквально сегодня в Ярославле произошла целая серия жутких ДТП. Сначала фура опрокинулась при въезде на Юбилейный мост, заблокировала дорогу в обе стороны, создав при этом огромную пробку. А позже на Промышленном шоссе иномарка столкнулась с мотоциклом, в результате чего серьезно пострадал водитель байка. Кроме того, под Ярославлем прямо за рулём умер пожилой водитель КАМАЗа, улетев в кювет.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПвелосипед
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!