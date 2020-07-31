«Грустная история»: в Ярославле автомобиль сбил девушку на велосипеде. Она ищет свидетелей

Несколько дней назад на Тутаевском шоссе случилась серьезная авария, в которой пострадала девушка на велосипеде — её сбил автомобиль. Теперь она ищет свидетелей, чтобы доказать свою правоту. После удара она оказалась на капоте машине и получила травмы.
— 28 июля около пяти часов вечера на перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Панина произошло столкновение автомобиля «Шкода-Октавия» и велосипедиста, — рассказали в МЧС по Ярославской области. — В результате ДТП пострадала девушка, управляющая велосипедом.
Молодой человек девушки, который ехал рядом на велосипеде, рассказал свою версию произошедшего.
— Мы с моей девушкой ехали со стороны ремонта дороги по Тутаевскому шоссе, — рассказывает Дмитрий Митин. — В этом месте стоит «кирпич» по направлению в ту сторону, откуда мы собственно и ехали. Хотели поворачивать на улицу Панина, то есть налево. Я ехал впереди, моя девушка сзади. Я убедился, что нет машин, и показал рукой, что поворачиваю налево. Дорога была пустая. Моя девушка увидела, что сзади несётся машина на высокой скорости, и не рискнула поворачивать налево (она манёвр рукой не показывала), а ушла ещё больше на обочину. Водитель, видимо, посчитал, что она всё-таки совершит манёвр и решил объехать ее по обочине. Именно так она оказалась у него на капоте. Теперь мы ищем свидетелей.
История с пострадавшей девушкой неоднозначная, разбираться в ней теперь будут специалисты. Ребята, двигающиеся на велосипедах, просят отозваться всех, кто был свидетелем или у кого есть видеозапись с регистратора, и предоставить её им. Это можно сделать, написав Дмитрию Митину личное сообщение.
Мы обратились за комментарием к активисту сообщества «Дороги Ярославля» Темуру Абдуллаеву, который ежедневно сталкивается с резонансными ситуациями на дорогах.
— Грустная история, — говорит Темур. — Водитель попытался понять велосипедиста, а та решила сделать удобнее водителю. Именно поэтому правила и существуют. Именно по такой же причине случаются ДТП с пешеходами вне переходов, которых пропускают некоторые водители. Водителю можно посочувствовать, он будет виноват в случившемся, в этом я почти не сомневаюсь. Девушке желаю здоровья и прошу всех соблюдать ПДД.
Напомним, что буквально сегодня в Ярославле произошла целая серия жутких ДТП. Сначала фура опрокинулась при въезде на Юбилейный мост, заблокировала дорогу в обе стороны, создав при этом огромную пробку. А позже на Промышленном шоссе иномарка столкнулась с мотоциклом, в результате чего серьезно пострадал водитель байка. Кроме того, под Ярославлем прямо за рулём умер пожилой водитель КАМАЗа, улетев в кювет.