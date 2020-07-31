«Грустная история»: в Ярославле автомобиль сбил девушку на велосипеде. Она ищет свидетелей

Мы обратились за комментарием к активисту сообщества «Дороги Ярославля» Темуру Абдуллаеву, который ежедневно сталкивается с резонансными ситуациями на дорогах.



— Грустная история, — говорит Темур. — Водитель попытался понять велосипедиста, а та решила сделать удобнее водителю. Именно поэтому правила и существуют. Именно по такой же причине случаются ДТП с пешеходами вне переходов, которых пропускают некоторые водители. Водителю можно посочувствовать, он будет виноват в случившемся, в этом я почти не сомневаюсь. Девушке желаю здоровья и прошу всех соблюдать ПДД.



Напомним, что буквально сегодня в Ярославле произошла целая серия жутких ДТП. Сначала фура опрокинулась при въезде на Юбилейный мост, заблокировала дорогу в обе стороны, создав при этом огромную пробку. А позже на Промышленном шоссе иномарка столкнулась с мотоциклом, в результате чего серьезно пострадал водитель байка. Кроме того, под Ярославлем прямо за рулём умер пожилой водитель КАМАЗа, улетев в кювет.