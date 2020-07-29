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«Исход мог быть другим»: дочь погибшей на Костромском шоссе медсестры выдвинула свою версию причин ДТП

Новые подробности происшествия под Ярославлем

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Если бы все участники движения соблюдали правила, то ДТП могло обойтись без жертв

Если бы все участники движения соблюдали правила, то ДТП могло обойтись без жертв

Дочь погибшей в ДТП на Костромском шоссе под Ярославлем медсестры выдвинула свою версию причин катастрофы. По словам девушки, в месте, где произошло ДТП, на трассе стоит знак ограничения скорости — 40 километров в час. Но если смотреть видео самого момента аварии, кажется, что «Рено», который врезался в «Шевроле» её мамы, едет гораздо быстрее.

— Да, моя мама поторопилась, но она поплатилась за это собственной жизнью. А если бы водитель «Рено» соблюдал скоростной режим, то исход ДТП был бы точно другим, — уверена Ксения.

На видео видно знак ограничения скорости

Девушка рассказала, что её мама с братом жили в деревне. Каждое утро женщина отвозила сына в садик, а сама ехала на работу (она работала медсестрой в садике). Возможно, так как времени уже был девятый час, она поторопилась.

Напомним, авария произошла 28 июля. Автомобиль «Шевроле», в котором ехала 49-летняя женщина с 6-летним сыном, выехал с второстепенной дороги на трассу, в этот момент в них врезался летящий по магистрали «Рено». В результате ДТП женщина-водитель погибла на месте, ее сын и двое пассажирок «Рено» были госпитализированы. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

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ДТП
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