«Исход мог быть другим»: дочь погибшей на Костромском шоссе медсестры выдвинула свою версию причин ДТП

Дочь погибшей в ДТП на Костромском шоссе под Ярославлем медсестры выдвинула свою версию причин катастрофы. По словам девушки, в месте, где произошло ДТП, на трассе стоит знак ограничения скорости — 40 километров в час. Но если смотреть видео самого момента аварии, кажется, что «Рено», который врезался в «Шевроле» её мамы, едет гораздо быстрее.



— Да, моя мама поторопилась, но она поплатилась за это собственной жизнью. А если бы водитель «Рено» соблюдал скоростной режим, то исход ДТП был бы точно другим, — уверена Ксения.

